「世代や産業を代表する傑出した経営者の輩出」をミッションとするDual Bridge Capital、新規投資及び投資先支援体制を大幅に拡充

株式会社Dual Bridge Capital

ベンチャーキャピタルファンドを運営する株式会社Dual Bridge Capital（代表者: 寺田修輔、伊東駿、株主: 寺田修輔、伊東駿、株式会社ミダスキャピタル）は、キャピタリスト及びディレクターとして中澤大輔、残間崇、杉山彩夏、馬俊飛の4名が入社し、新規投資及び投資先支援体制を大幅に拡充したことをお知らせ致します。代表パートナー2名を含め、2026年2月よりフルタイム6名での運用体制となります。

全員が20代ながら監査法人、コンサルティング企業、投資銀行、M&A仲介会社といった各種プロフェッショナルファームで培った異なる専門性と国際性を有した4名をチームに迎え、スタートアップからの多様な支援ニーズに対応し投資先企業価値向上を目指してまいります。

特に、１.事業領域・収益構造の初期検討から経営チームの組成、資本政策実施までを一気通貫で伴走する「共同創業投資」、２.投資戦略策定からソーシング、案件精査、契約交渉、買収資金調達までを網羅的に手掛ける「M&A実行支援」、３.IPOファイナンスの最適化や上場後の経営戦略の策定及び実行支援を含む「Pre/Post IPOグロース支援」、等を重点領域と定め、起業家、スタートアップの非連続成長のために尽力してまいります。

■キャピタリスト/ディレクター プロフィール (入社時期降順)

馬 俊飛 | Shunhi MA

キャピタリスト/M&Aディレクター

慶應義塾大学環境情報学部卒業後、株式会社日本M&AセンターにてIT・デジタル・EC領域のM&A仲介業務に従事。2026年2月、Dual Bridge Capitalに参画。日中バイリンガル。

杉山 彩夏 | Ayaka SUGIYAMA

キャピタリスト

京都大学経済学部卒業後、2022年よりゴールドマン・サックス証券投資銀行部門アドバイザリー・グループにてM&Aアドバイザリー及び資金調達業務に従事。2025年7月、Dual Bridge Capitalに参画。日英バイリンガル。

残間 崇 | Shu ZAMMA

キャピタリスト

慶應義塾大学商学部卒業後、デロイトトーマツコンサルティング合同会社に入社。モビリティチームに所属し、CASE時代の新規事業立案や中央省庁への市場調査報告に従事。2024年3月、Dual Bridge Capitalに参画。

中澤 大輔 | Daisuke NAKAZAWA

キャピタリスト/FP&Aディレクター

慶應義塾大学法学部卒業後、2021年よりEY新日本有限責任監査法人にて主に大手資産運用会社やVCファンドの監査に従事。2024年1月、Dual Bridge Capitalに参画。2019年公認会計士試験合格。

■1号ファンドの状況

Dual Bridge Capitalが運営する1号ファンドにおいては、2023年10月の設立発表より2年強で優れた戦略と確かな執行力を兼ね備えた経営者が率いる成長企業31社に対して総額約45億円の投資を実行しました。

31社中26社(投資金額構成比88%)でリードインベスター(ラウンドリードを含む)となり、その中でも14社(件数構成比45%)においては初のベンチャーキャピタルとして資本参画しています。また、全体の40%超に当たる投資先13社が成長戦略の一環としてM&Aを実行しています。

投資先一覧については(https://dbcapital.jp/#portfolio)をご覧ください。

Dual Bridge Capitalでは、引き続きシード/アーリーとグロースステージにあるスタートアップ向けに投資を行ってまいります。また、HRバリューアップ担当者やファンドコントローラーも積極的に募集しております。

資金調達を検討されているスタートアップや当社でのキャリアにご関心をお持ちの方は以下に記載の各種お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

■お問い合わせ先

株式会社Dual Bridge Capital 募集職種

(HRバリューアップ担当者) https://herp.careers/v1/midascapital/yuBN3_Vyd73S

(ファンドコントローラー) https://herp.careers/v1/midascapital/UB8hcoAewy9p

寺田修輔(代表パートナー) SNS

https://x.com/ShusukeTerada

https://www.facebook.com/shusuke.terada

伊東駿(代表パートナー) SNS

https://x.com/DBC_ITO

https://www.facebook.com/shun.ito.142

中澤大輔(キャピタリスト/FP&Aディレクター) SNS

https://x.com/nakadai_95

https://www.facebook.com/daisuke.nakazawa.56

残間崇(キャピタリスト) SNS

https://x.com/DBC_Zamma

https://www.facebook.com/shu.zamma

杉山彩夏(キャピタリスト) SNS

https://x.com/DBC_Sugiyama

https://www.facebook.com/ayaka.sugiyama.549

馬俊飛(キャピタリスト/M&Aディレクター) SNS

https://x.com/DBC_ShunhiMa

https://www.facebook.com/shunhi.ma.428