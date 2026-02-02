アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』から2人で1セットの″ニコイチ″フィンガーマスコットや、″アノトキ″を切り取ったTシャツなどが2月10日（火）より販売開始！

株式会社ファンダム

株式会社ファンダム（代表取締役：井上裕文）は、五感で楽しむアイテムブランド『camos（カモス）』の新商品として、アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のオリジナルグッズラインナップを2026年2月10日（火）12:00より「camos store」(https://camos-store.com/(https://camos-store.com/))にて販売開始いたします。

2人で1セットの"ニコイチ"フィンガーマスコットをはじめ、"アノトキ"を切り取ったTシャツやカートゥーン調の描き起こしイラストを使用したアイテムなど、作品の世界観やモチーフ、ノリを活かしたアイテムの数々をご用意しました。

2026年2月10日（火）12:00から3月3日（火）12:00まで、「camos store」にてすべてのご注文をお受けする予約販売を行います。さらに販売期間中、アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』関連商品を1会計4,000円（税込・送料除く）ご購入ごとに、特典として全6絵柄のクリアカードのいずれか1枚をランダムで差し上げます。

▼販売ページ：camos store▼

https://camos-store.com/collections/milkysubway

■商品情報

■ニコイチフィンガーマスコット/全3種

指にはめて遊ぶことはもちろん、飾ってみたり、一緒にお出かけも！

2人で1セットの"ニコイチ"でお届けします。

販売価格：3,960円（税込）

■アノトキノラグランTシャツ/全3種

"アノトキ"のイラストを描き起こし、レトロポップなラグランTシャツに仕上げました。厚手の生地を使用した、着回しやすいアイテムです。

販売価格：5,500円（税込）

サイズ：フリーサイズ

■ギャラクシー粗品タオル/全5種

新如月駅やセキュリティロボット・排除くん、ネオ町田警察署など、作品のモチーフをデザインに落とし込んだ粗品風タオル。

レトロポップな世界観に没入できるアイテムです。

販売価格：990円（税込）

■アクリルスタンド/全6種

カートゥーン調に描き起こしたイラストを使用した大きめサイズのアクリルスタンド。

銀河系をイメージした台座は、他のアクリルスタンドとつなげることができ、お気に入りのキャラクター同士をディスプレイして楽しめます。

販売価格：1,980円（税込）

■2連アクリルキーホルダー/全6種

キャラクターの描き起こしイラストと、個性的なデザインパーツがセットになったアクリルキーホルダー。カバンや小物につけてお楽しみください。

販売価格：1,100円（税込）

■ギャラクシーダイカットステッカー （ランダム/コンプリートセット）/全10種（9種＋シークレット1種）

メンバー6人をそれぞれ描いたイラストに、"アノトキ"を描いた3種のイラストを使用したホログラムステッカー。

販売価格：ランダム 660円（税込）/コンプリートセット 6,600円（税込）

※ランダム商品の絵柄はお選びいただけません。

※10点以上のご購入でも必ず全種そろうものではございません。ご了承ください。

【購入特典】

販売期間中、アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』関連グッズを1会計4,000円（税込・送料除く）ご購入ごとに、特典として全6絵柄のクリアカードのいずれか1枚をランダムで差し上げます。

■販売情報

予約販売期間：2026年2月10日(火)12:00～3月3日(火)12:00

販売サイト：camos store

販売ページ：https://camos-store.com/collections/milkysubway

※すべてのご注文をお受けする予約販売です。

※想定以上のご注文を頂いた場合、お届け時期が変更となる場合がございます。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。

(C)亀山陽平／タイタン工業

■『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』とは

銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。

同じタイミングで警察に捕まった、強化人間のアカネとカナタ、サイボーグのカートとマックスらクセのあるコンビを集め、警察官・リョーコが全員に課したのは、奉仕活動として惑星間走行列車・通称”ミルキー☆サブウェイ”の清掃をすること。

簡単な任務だったはずが、突如暴走し始める”ミルキー☆サブウェイ”！

車内で慌てふためくメンバーたちは、やがて大事件に巻き込まれていってしまう！

意図なし、主義なし、主張なし！

ノリで乗り切る前代未聞のスペーストレインスペクタクル！！

公式サイト：https://milkygalacticuniverse.com/

公式X：https://x.com/MGUJapan

公式Instagram：https://www.instagram.com/milkygalacticuniverse/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@milkygalacticuniverse

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@milkygalacticuniverse

劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』

2026年2月6日(金)より公開！

公式サイト：https://milkygalacticuniverse.com/movie/

■会社概要

会社名：株式会社ファンダム(https://fundom.jp/)

所在地：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町7番2号 古賀オールビル4階

代表取締役：井上裕文