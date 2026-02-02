第２回目のインタラクティブカンファレンス「Event Seminar Marketing Fes 2026」を5月19日に開催決定

株式会社EventHub

株式会社EventHub (東京都港区、代表取締役CEO：山本 理恵) が提供するシェアNo.1(※)イベント・ウェビナーマーケティングプラットフォーム「EventHub（イベントハブ）」は、5月19日（木）にインタラクティブカンファレンス「Event Seminar Marketing Fes 2026」を開催します。

開催背景

2025年、AIはマーケティングの景色を塗り替えました。

誰もが瞬時に「正解」へ辿り着ける時代。

しかし、その効率化の代償として、私たちは顧客と体温を通わせる対話の機会を見失いつつあります。

多くの企業が顧客との直接的な接点を求め「イベント・セミナー」への取り組みを始めました。

しかし施策が強化される一方で、現場には課題が山積しています。

ROIの証明、一枚岩になりにくい他部門との連携、枯渇する時間とリソース--。

従来の手法を繰り返すだけでは、もはや成果は生まれない。

多くのマーケターが、その事実に気づき、もがいているのではないでしょうか。

だからこそ、いま私たちに必要なのは企業の枠を超えた「つながり」と仲間たちとの生々しい「知見」の共有です。

イベントマーケティングに真摯に向き合う実践者が集い、イベントマーケティングの成果に向き合う1日。



Event Seminar Marketing Fes 2026

知が重なり、交わり、視界がひらく。

成果に向き合う実践者たちの、共創の場。

「Event Seminar Marketing Fes 2026」開催への思い

Event Seminar Marketing Fes統括／イベントプロデューサー綾野 令子

2024年に始動した本イベントは、イベントマーケティング市場の可能性を広げる旗手として歩んできました。AIが日常に溶け込み、B2Bマーケティングが大きな転換期を迎えた2026年。今年は、日々施策に真摯に向き合う皆様の「知見の積み重ね」を実現できる様、仲間と共に学び、共創することで新たな視界がひらける体験をお届けします。

会場で皆様とお会いできることを楽しみにしております！

Event Seminar Marketing Fes統括／イベントプロデューサー

綾野 令子

美術大学デザイン学部卒業後、RPA市場啓蒙の一環でイベント事業を立ち上げ全国四都市のイベントを企画・遂行。その後EventHubにて、イベントプロデュース事業を立ち上げマーケティングと制作に力を入れたイベントを数多くプロデュース。

代表取締役 CEO 山本 理恵

ついに第2弾を開催できることを、何より嬉しく思います。 前回の初回開催時、「これほど多くのイベントマーケターが集まり、学び合える場は他にない」「ぜひ次回も開催してほしい」という熱いお声を数多くいただきました。日本において、これだけの規模でイベントマーケティングの真髄を語り合えるコミュニティは、まだ他にないのではないでしょうか。

弊社は創業以来、一貫して「人と人が出会う機会」の最大化を目指してきました。 今回の「Event Seminar Marketing Fes 2026」は、企業の枠を超え、成果に真摯に向き合う実践者たちが主役となる1日です。2026年、B2Bマーケティングが大きな変化の時期を迎える中、皆様と同じ空間で、熱く議論できることを心より楽しみにしています。

代表取締役 CEO

山本 理恵



米国ロードアイランド州ブラウン大学経済学部・国際関係学部卒業後、マッキンゼー・アンド・カンパニー サンフランシスコ支社に入社し、金融・医療・パブリックセクターのプロジェクトに従事。在籍中に認定特定非営利活動法人Teach For Japanへ出向する。 2016年に株式会社EventHubを設立し、2019年からイベントマーケティングプラットフォームEventHubを提供開始。

「Event Seminar Marketing Fes 2026」 開催概要

「知が重なり、交わり、視界がひらく。成果に向き合う実践者たちの、共創の場。」をコンセプトに、株式会社EventHubは2026年5月19日（火）、オフラインカンファレンス「Event Seminar Marketing Fes 2026」を開催します。

AIの浸透でマーケティング環境が大きく変わる今、企業に求められるのは“顧客と血の通ったコミュニケーション”。その鍵となるイベント・セミナーは、強化が進む一方で、ROIの証明、部門連携、企画・運営リソースなど課題も山積しています。

本イベントでは、トップイベントマーケターによるセッションや同じ課題を持つ参加者同士のラウンドテーブルやネットワーキングを通じて、成果につながる「ノウハウ」「実践知」をお届けします。企業の枠を超えた「つながり」と「仲間」に出会い、2026年のイベントマーケティングの視界が開ける1日をお届けします。

ぜひ２月中の早割にて申込みのうえ、ご参加ください。満席になり次第募集を締め切らせていただきます。

開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/31178/table/157_1_1eae719d5fe97ab26176b2ccc9b6ebc5.jpg?v=202602021251 ]

申込み・出展に関する問い合わせ先

参加者問い合わせ：info-esmfes@eventhub.jp（ 担当：椎名 ）

出展社問い合わせ：secretariat-esmfes@eventhub.jp（ 担当：杉山 ）

【イベントマーケティングプラットフォームEventHub】

EventHubは、ウェビナー、カンファレンス、展示会出展など、マーケティング活動におけるあらゆるイベントを、オンライン・オフライン問わず支援できる国内唯一のシェアNo.1(※)イベントマーケティングプラットフォームとして、これまでに500社以上の企業に導入され、累計10,000件を超えるイベント・ウェビナー開催に利用されています。

イベント・ウェビナーの企画・集客から当日の運営、そして“会いたい人に会える”イベント体験までをワンストップでサポートします。さらに、名刺スキャンやMA・SFAとのデータ連携により、開催後のフォローアップもスムーズにし、リード獲得から商談創出、営業成果の最大化までを一気通貫で支援します。

【会社概要】

会社名 : 株式会社EventHub

所在地 : 〒105-0003

東京都港区西新橋1丁目1番1号 日比谷フォートタワー

代表者 : 代表取締役CEO 山本 理恵

設立年 : 2016年

URL：https://eventhub.jp/