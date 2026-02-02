「世界の金属のリサイクル、グリーンスチール動向」と題して、KPMGコンサルティング株式会社 マネジャー 伊藤 登史政氏によるセミナーを2026年3月6日(金)に開催!!

世界の金属リサイクルとグリーンスチールの政策・規制動向


～EU ELVの自動車産業への影響～


[重点講義内容]


EU ELVのように資源循環という大義に基づき、リサイクル材含有率の義務を金属材料に対して導入するという規制化動向がある。これを支えるようにEUは鉄のスクラップ輸出規制の導入を検討しており、その目的は域内でのリサイクル材生産を通した産業保護や材料の低炭素化となる。


材料の低炭素化という観点ではグリーンスチールという取組みもあるが、EUでは延期・中止が相次いでいる。このため、EUでは需要創出のため内燃車両販売継続の条件としてグリーンスチールによるCO2相殺を定めた。一方、中国においてはカーボンピークアウトのために、リサイクル材利用を促進するという動きもあり、国によるアプローチの違いが見えてきた。


このような社会情勢のなか、金属産業の現状とともにリサイクルにかかわる政策・規制動向について解説を行う。



１．金属産業の景況について


２．なぜリサイクルが求められているのか？


３．世界の金属にかかわる関連政策動向


４．EUの規制動向の詳細


５．自動車産業で求められること


６．質疑応答／名刺交換





