三井住友カード　ホームセンターやインテリアショップを対象とした「暮らしを彩る おうちスタイルアップキャンペーン」を実施

三井住友カード株式会社

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：「三井住友カード」）は、2026年2月1日（日)から2026年2月28日（土）にかけて、複数のホームセンターやインテリアショップを対象とした「暮らしを彩る おうちスタイルアップキャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンではVクーポンの獲得と対象店舗でのご利用で、抽選で1,000名さまにVポイント5,000ポイントをプレゼントいたします。暮らしを彩るインテリアや日用品の購入に是非ご活用ください。

キャンペーン概要

１．キャンペーン名称

暮らしを彩る おうちスタイルアップキャンペーン

２．期間

2026年2月1日（日)～2026年2月28日（土）

３．対象カード

キャンペーンページに記載のある三井住友カード

※対象カードの詳細は必ずキャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224414.jsp?dk=sp_083_0021122)をご確認ください。

４．条件

１.対象店舗のＶクーポンを獲得

２.対象店舗で一会計250円(税込)以上ご利用

※対象店舗でのご利用後にVクーポンを獲得しても適用されません。必ずご利用前にVクーポンを獲得ください。

※Vクーポンを獲得したカード以外のカードでのご利用は対象となりません。

５．特典

抽選で1,000名さまにVポイント5,000ポイントプレゼント

※当選は本会員おひとりさまにつき1回までとなります。

６．対象店舗

IDC OTSUKA

コーナン

島忠

東京インテリア

ニトリ

ホームセンタームサシ

ホームセンタービバホーム

ムサシプロ

ビバホームプロ

アークマスター

※一部対象外の店舗がございます。詳細はご利用前にかならずVクーポンのページにてご確認ください。

キャンペーンページ

キャンペーン詳細やＶクーポンのご利用方法は以下のページよりご確認ください。

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224414.jsp?dk=sp_083_0021122

※ご利用前に必ず条件・詳細をご確認ください。

Ｖクーポンとは

クーポンを獲得、またはサイトを経由してお買い物をすると、通常ポイントにプラスしてポイントが貯まるクーポンサービスです。

Vクーポンの詳細はこちら

https://www.smbc-card.com/camp/pointmall/index.jsp

「2のつく日はVクーポンDAY！対象クーポンで最大20％還元！」も実施中！

「暮らしを彩る おうちスタイルアップキャンペーン」の店舗も対象！

ぜひエントリーの上、2のつく日にご利用ください。

キャンペーンページ（エントリーはこちらから）

「2のつく日はVクーポンDAY！対象クーポンで最大20％還元！」のキャンペーン詳細やＶクーポンのご利用方法は以下のページよりご確認ください。

https://www.smbc-card.com/camp/00133/index.html?dk=sp_083_0020046

