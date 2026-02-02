三井住友カード　ホームセンターやインテリアショップを対象とした「暮らしを彩る おうちスタイルアップキャンペーン」を実施

三井住友カード株式会社

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：「三井住友カード」）は、2026年2月1日（日)から2026年2月28日（土）にかけて、複数のホームセンターやインテリアショップを対象とした「暮らしを彩る おうちスタイルアップキャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンではVクーポンの獲得と対象店舗でのご利用で、抽選で1,000名さまにVポイント5,000ポイントをプレゼントいたします。暮らしを彩るインテリアや日用品の購入に是非ご活用ください。






キャンペーン概要

１．キャンペーン名称

暮らしを彩る おうちスタイルアップキャンペーン



２．期間

2026年2月1日（日)～2026年2月28日（土）



３．対象カード

キャンペーンページに記載のある三井住友カード


※対象カードの詳細は必ずキャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224414.jsp?dk=sp_083_0021122)をご確認ください。



４．条件

１.対象店舗のＶクーポンを獲得


２.対象店舗で一会計250円(税込)以上ご利用


※対象店舗でのご利用後にVクーポンを獲得しても適用されません。必ずご利用前にVクーポンを獲得ください。


※Vクーポンを獲得したカード以外のカードでのご利用は対象となりません。



５．特典

抽選で1,000名さまにVポイント5,000ポイントプレゼント


※当選は本会員おひとりさまにつき1回までとなります。



６．対象店舗

IDC OTSUKA


コーナン


島忠


東京インテリア


ニトリ


ホームセンタームサシ


ホームセンタービバホーム


ムサシプロ


ビバホームプロ


アークマスター


※一部対象外の店舗がございます。詳細はご利用前にかならずVクーポンのページにてご確認ください。



キャンペーンページ

キャンペーン詳細やＶクーポンのご利用方法は以下のページよりご確認ください。


https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224414.jsp?dk=sp_083_0021122


※ご利用前に必ず条件・詳細をご確認ください。




Ｖクーポンとは

クーポンを獲得、またはサイトを経由してお買い物をすると、通常ポイントにプラスしてポイントが貯まるクーポンサービスです。


Vクーポンの詳細はこちら


https://www.smbc-card.com/camp/pointmall/index.jsp




「2のつく日はVクーポンDAY！対象クーポンで最大20％還元！」も実施中！

「暮らしを彩る おうちスタイルアップキャンペーン」の店舗も対象！


ぜひエントリーの上、2のつく日にご利用ください。




キャンペーンページ（エントリーはこちらから）

「2のつく日はVクーポンDAY！対象クーポンで最大20％還元！」のキャンペーン詳細やＶクーポンのご利用方法は以下のページよりご確認ください。


https://www.smbc-card.com/camp/00133/index.html?dk=sp_083_0020046




三井住友カードはキャッシュレスのリーディングカンパニーとして、キャッシュレスならではの安心・安全と利便性を提供し、様々なシーンで皆さまのサポートができるよう努めてまいります。