三井住友カード ホームセンターやインテリアショップを対象とした「暮らしを彩る おうちスタイルアップキャンペーン」を実施
三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：「三井住友カード」）は、2026年2月1日（日)から2026年2月28日（土）にかけて、複数のホームセンターやインテリアショップを対象とした「暮らしを彩る おうちスタイルアップキャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンではVクーポンの獲得と対象店舗でのご利用で、抽選で1,000名さまにVポイント5,000ポイントをプレゼントいたします。暮らしを彩るインテリアや日用品の購入に是非ご活用ください。
キャンペーン概要１．キャンペーン名称
暮らしを彩る おうちスタイルアップキャンペーン
２．期間
2026年2月1日（日)～2026年2月28日（土）
３．対象カード
キャンペーンページに記載のある三井住友カード
※対象カードの詳細は必ずキャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224414.jsp?dk=sp_083_0021122)をご確認ください。
４．条件
１.対象店舗のＶクーポンを獲得
２.対象店舗で一会計250円(税込)以上ご利用
※対象店舗でのご利用後にVクーポンを獲得しても適用されません。必ずご利用前にVクーポンを獲得ください。
※Vクーポンを獲得したカード以外のカードでのご利用は対象となりません。
５．特典
抽選で1,000名さまにVポイント5,000ポイントプレゼント
※当選は本会員おひとりさまにつき1回までとなります。
６．対象店舗
IDC OTSUKA
コーナン
島忠
東京インテリア
ニトリ
ホームセンタームサシ
ホームセンタービバホーム
ムサシプロ
ビバホームプロ
アークマスター
※一部対象外の店舗がございます。詳細はご利用前にかならずVクーポンのページにてご確認ください。
キャンペーンページ
キャンペーン詳細やＶクーポンのご利用方法は以下のページよりご確認ください。
https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224414.jsp?dk=sp_083_0021122
※ご利用前に必ず条件・詳細をご確認ください。
Ｖクーポンとは
クーポンを獲得、またはサイトを経由してお買い物をすると、通常ポイントにプラスしてポイントが貯まるクーポンサービスです。
Vクーポンの詳細はこちら
https://www.smbc-card.com/camp/pointmall/index.jsp
「2のつく日はVクーポンDAY！対象クーポンで最大20％還元！」も実施中！
「暮らしを彩る おうちスタイルアップキャンペーン」の店舗も対象！
ぜひエントリーの上、2のつく日にご利用ください。
キャンペーンページ（エントリーはこちらから）
「2のつく日はVクーポンDAY！対象クーポンで最大20％還元！」のキャンペーン詳細やＶクーポンのご利用方法は以下のページよりご確認ください。
https://www.smbc-card.com/camp/00133/index.html?dk=sp_083_0020046
