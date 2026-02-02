【宮崎県との初コラボイベント】Dynamic Kitchen & Bar 燦×宮崎県郷土の恵みフェア開催

株式会社ダイナック

株式会社ダイナック（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋山武史）はSDG'sの一環として、2022年11月より、生産者や産地との交流や繋がりを大切にしたいという想いから、地方とのコラボレーションや地域食材を使用したメニューを提供する「地方応援プロジェクト」を開催しています。

この度、『Dynamic Kitchen & Bar 燦』が初の地方応援コラボレーションフェアを開催することとなりました。今回コラボレーションするのは、豊かな自然と恵まれた気候で育まれ魅力ある食材が豊富な「宮崎県」。豊富な食材をより多くの方に知って欲しいという要望で今回のイベントが実現しました。数ある名産品の中から、燦の職人が厳選した食材を使用した料理を2月1日(日)より期間限定で販売いたします。また、Dynamic Kitchen & Bar 燦 大阪店では2月7日(土)限定で宮崎県の食材を使用したビュッフェ料理を堪能していただく１日限定イベントを開催いたします。

宮崎県 郷土の恵み

【販売期間】2月2日（月）～2月28日（土）予定

【販売店舗】

- Dynamic Kitchen & Bar 燦 大阪店(https://www.dynacjapan.com/brands/sun/shops/osaka/)- Dynamic Kitchen & Bar 燦 ヒルトンプラザウエスト店(https://www.dynacjapan.com/brands/sun/shops/hiltonplaza-west/)- Dynamic Kitchen & Bar 燦 OBPツインタワー店(https://www.dynacjapan.com/brands/sun/shops/obp-twintower/)- Dynamic Kitchen & Bar 燦 神戸店(https://www.dynacjapan.com/brands/sun/shops/kobe/)へべすブリ～へべす醤油タタキ～ 980円へべすブリレアカツ トマトおろし 1,000円宮崎牛 水煙蒸し 3,800円みやざき地頭鶏 炭オイル焼き 1,600円しまうら真鯛土鍋ご飯 2,800円「長谷川農園」佐土原茄子の焼き茄子 950円「本坊農園」グリーンサラダ すりおろし金柑ドレッシング 1,200円「本坊農園」牛蒡の油味噌炒め 1,200円「清園芸農園」宮崎グリーンピーマンの鰹衣揚げ 700円

一夜限りのコラボレーションイベント「宮崎県×Dynamic Kitchen & Bar 燦 in OSAKA」開催

『Dynamic Kitchen & Bar 燦 大阪店』限定で宮崎県の食材を多数使用したビュッフェ料理で皆さまをおもてなしする1日イベントを開催いたします。

通常のメニューでは販売していない[宮崎牛ローストビーフ]や［チョウザメ］[へべすブリ刺身盛り合わせ]など、この日しか味わえない総菜の数々をビュッフェ形式で余すところなく愉しめるイベント。宮崎県の食材を心ゆくまでご堪能ください。当日は特別に店舗内での物販販売も開催いたします。

※写真はすべてイメージです

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20835/table/162_1_6024f85e903ce87fbae0618b73432c07.jpg?v=202602021251 ]イベント詳細・申込 :https://www.dynacjapan.com/posts/Q9IQB624cKusF4T9kVQl/

※表示価格には消費税が含まれております。

※当店では食材調達や調理過程において、全てのアレルギー物質を取り除くことが困難な為、食物アレルギー対応をいたしかねます

※食材の入荷状況によりメニューが変更になる可能性がございます、予めご了承下さい。

Dynamic Kitchen & Bar 燦

日本各地の厳選素材・郷土料理を提供する、大人が集うDynamic Kitchen & Bar。熟練の料理人が厳選した日本全国の銘品を丁寧に調理し提供いたします。

URL：https://www.dynac-japan.com/shop/sun/shoplist/

株式会社ダイナック

創業：1958年3月

本社所在地：東京都港区台場2ー3ー3 サントリーワールドヘッドクォーターズ内

代表：代表取締役社長 秋山 武史

1958年、東京・新宿の地で創業。多業態飲食店の経営、パーティ・ケータリングサービスの企画・運営・進行、劇場や音楽ホールなどの文化施設内レストラン・ドリンクコーナーの受託運営、ゴルフ場等のレストラン受託運営、道の駅・サービスエリアの運営等を展開。

コーポレートサイト：https://www.dynac.co.jp/

店舗情報サイト ：https://www.dynac-japan.com/