ライフスタイル雑貨ブランド「illusie300」から『おしゃれキャット（The Aristocats）』マリーのオリジナルアイテムが新登場～新生活を華やかに彩るシリーズを発売～

パレモ・ホールディングス株式会社

株式会社パレモ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：香西雅弘）は、2月22日の「猫の日」にさきがけて、ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット（The Aristocats）』のキャラクター「マリー」をモチーフにしたオリジナルアイテムシリーズを、2026年1月26日（月）より順次、全国のライフスタイル雑貨ブランド「illusie300（イルーシーサンマルマル）」店舗にて発売しております。



「おしゃれキャット（The Aristocats）」の上品でチャーミングな世界観はそのままに、「マリー」をはじめ、「ベルリオーズ」「トゥルーズ」の愛らしい3兄弟、そして美しい母猫「ダッチェス」をあしらったデザインが登場。

日常使いしやすい雑貨を中心に、毎日の暮らしにときめきと華やかさを添えるラインナップとなっています。

■おしゃれキャット（The Aristocats）オリジナルアイテムシリーズ

※掲載しているアイテムは一例です。

このほかにもさまざまなアイテムをご用意しておりますので、ぜひ店頭にてお楽しみください。

■販売情報

販売開始日：2026年1月26日より発売中

販売店舗：全国の「illusie300」（一部店舗を除く）

みんな大好き「おしゃれキャット（The Aristocats）」シリーズ。

ぜひ店頭でチェックしてみてください。

※下記店舗につきましては、「おしゃれキャット（The Aristocats） オリジナルアイテムシリーズ」のお取り扱いがございません。

・illusie300 イオンモール八千代緑が丘店

・illusie300 横浜ビブレ店

・illusie300 新百合ヶ丘エルミロード店

※下記3店舗では一部商品のみのお取り扱いとなります。

・illusie300 イオンモール大和店

・illusie300 稲毛ワンズモール店

■illusie300 （イルーシーサンマルマル）について

「日常に彩り」をテーマに、330円中心のプチプライスでライフスタイルを提案します。

Instagram：

https://www.instagram.com/illusie300_official/

X(旧Twitter)：

https://x.com/illusie300

■商品や店舗に関するお問い合わせ先

株式会社パレモ お問い合わせフォーム :

https://palemo.co.jp/contact

ショップリスト：

https://palemostore.jp/shop/?prefecture=&brand_tag=illusie300(https://palemostore.jp/shop/?prefecture=&brand_tag=illusie300)

■会社概要

パレモ・ホールディングス株式会社／株式会社パレモ

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-27-13 名駅錦橋ビル6階