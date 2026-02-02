新作中国ドラマ「素敵な恋の咲かせかた」（ジャン・リンホー主演）本日2月2日（月）よりU-NEXTにて独占先行配信開始！

NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社

“国宝級イケメン”ジャン・リンホーと“透明感美女”シュー・ルオハンが共演し、「シンデレラはオンライン中！」「ひそかな恋模様は、曇りのち晴れ」を手がけた脚本家が筆をとった、話題沸騰の中国ピュアラブコメディ「素敵な恋の咲かせかた」が、NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンの配給により、2026年２月２日（月）よりU-NEXTにて独占先行配信開始いたします。

恋と漢方が織りなす優しさあふれる癒しの世界観と、四季の花々に包まれた胸キュン必至の物語を

ぜひお楽しみに！予告編と本編第1話も特別公開！

iQIYIグローバルにおける中国ラブコメ史上最高記録を更新し、数々のランキングで1位を獲得した大ヒット作がついに日本上陸！

“国宝級イケメン”ジャン・リンホー×“透明感美女”シュー・ルオハン×「シンデレラはオンライン中！」「ひそかな恋模様は、曇りのち晴れ」脚本家の豪華タッグが実現！

恋と仕事のストレスを抱えたヒロインがイケメン漢方医から処方されたのは、自分自身を愛する生薬の知恵。

しかも彼は、恋愛モードの時だけ策士になる反則級のスパダリで…!?

四季折々の美しい花に包まれ、やさしい恋が芽吹く至福のピュアラブストーリー！

処方されたのは、やさしい恋でした。

本編第1話を特別公開！

公式YouTube：https://youtu.be/Cgk6VBIa8s0(https://youtu.be/Cgk6VBIa8s0)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Cgk6VBIa8s0 ]

トレーラーも初公開！

公式YouTube：https://youtu.be/S5cE5CUVqQQ

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=S5cE5CUVqQQ ]

【各種ドラマランキング 1 位を獲得!】

- iQIYI （愛奇芸）ドラマランキングほか1位累計有効再生数8億突破（※2025年5月19日時点）- 猫眼 全プラットフォーム熱度ランキング 11日間1位- VLinkage TVドラマ再生指数ランキング10日間1位- Weibo（微博） ドラマランキング1位 ドラマ評点8.2- iQIYI国際版 韓国、タイ、ベトナムほか12の国と地域1位

ジャン・リンホーが魅せる、新たな“理想の男性像”──癒しと知性を兼ね備えた漢方医役で話題沸騰！シュー・ルオハンとの心温まるケミストリーが話題の極上ラブストーリー！

「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」でのブレイクをきっかけに、“国宝級イケメン”として一躍スターの座へ駆け上がったジャン・リンホー。2024年にはGUCCIのブランドアンバサダーに就任し、俳優としてもファッションアイコンとしても存在感を放つ彼が、本作では知的で穏やかな漢方医という“癒しのスパダリ”を熱演。白衣とマスク姿の端正なビジュアルに加え、眼鏡越しの微笑みや植物を愛でる繊細なまなざし、そして恋の駆け引きで見せる少し策士な一面まで、彼の新たな魅力が詰まったキャラクターに夢中になる視聴者が続出！ 一方、ヒロインを演じるのは、「ゼロ婚～恋はプロポーズのあとで～」「夏花」で瑞々しい存在感を放つ若手注目株シュー・ルオハン。まっすぐで繊細な演技に定評のある彼女が、仕事も恋も頑張りすぎてしまうヒロインをリアルに体現。ジャン・リンホーとの息の合った掛け合いは、思わず笑みがこぼれるほど自然で、胸キュン度MAX(ハート) いま最も輝くライジングスター同士が紡ぐ、癒しとときめきに満ちた極上のラブストーリ ー！

中国の生活と文化に溶け込む漢方医学が導く、知恵と優しさに満ちたヒーリングの世界！

中国では、西洋医学と並んで漢方医学（中医学）が日常に深く根づいており、専門の病院やクリニックも多い。本作では、漢方医のスーイエが不眠とストレスに悩むシーファンに、生薬の効能や心と体の整え方を優しく教えていく姿が印象的。彼が処方する漢方は、単なる治療ではなく、ヒロインの心に寄り添う“優しさのレシピ”。その一つひとつが、物語に深みと温もりを添え、視聴者の心を穏やかに癒してくれる。ジャン・リンホーは本作出演を通じて「漢方の知恵を学んだことが何よりの収穫」と語り、実際に日常生活にも取り入れているというエピソードも話題に。さらに、各話タイトルには「蘇葉」「甘草」「金銀花」など、実在する漢方生薬の名前が付けられており、それぞれの効能が主人公2人の恋のステップを象徴する仕掛けになっているので要チェック！

カメラマン出身監督の光の演出で描く春夏秋冬 四季折々の花に囲まれて描かれるピュアな恋模様！

映画『陰陽師：とこしえの夢』やドラマ「きみの星が、きらめく世界で」で卓越した映像美を生み出したチョー・リアンイーが監督を務める。持ち前の繊細な感性を存分に発揮し、光にこだわった演出と流れるようなカメラワークで四季折々の花々や景色を鮮やかに捉えた数々のシーンは見事。さらに、中国八大古都の一つ・杭州を舞台に、夢渓苑や五柳巷歴史文化街区などの名所で撮影されたロマンティックな情景が、 2人のピュアな恋模様を一層ドラマティックに彩る！

【あらすじ】

高級ホテルで客室マネージャーとして働くシェン・シーファンは7年付き合う恋人とすれ違いの日々。仕事のストレスと恋愛の悩みから不眠症と偏頭痛に悩まされ近所にある漢方医学のクリニックを受診する。そこで優しくハンサムな漢方内科医ホー・スーイエと出会い彼のきめ細やかな治療で身も心も癒された彼女は、今の恋に区切りをつける。同時に、スーイエと互いに惹かれ合っていることに気づくが、キャリアアップのための留学を考える彼女は新しい恋に踏み出すか迷って…。

【スタッフ】

監督：チョー・リアンイー「きみの星が、きらめく世界で」撮影

脚本：オウ・スージア「ひそかな恋模様は曇りのち晴れ」

【キャスト】

ジャン・リンホー「二択の初恋」「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」

シュー・ルオハン「ゼロ婚～恋はプロポーズのあとで～」「夏花」

「素敵な恋の咲かせかた」リリース情報

【U-NEXTにて独占先行配信開始】

URL： https://t.unext.jp/r/sutekinakoi

U-NEXT にて全話（28話）独占先行配信

※配信開始日、リリース日、仕様は都合により予告なく変更する場合がございます。

公式サイト：https://nbcuni-asia.com/sp/sutekinakoi/

予告編：https://youtu.be/S5cE5CUVqQQ

権利元：NBC ユニバーサル・エンターテイメント



原題：愛你/製作：2025年/中国/全28話

(C)2025 BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.