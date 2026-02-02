Y′sとNEW ERA(R)による2026春夏コレクションを2月6日(金)より発売

株式会社ヨウジヤマモト

Y’sとNEW ERA(R)による最新コレクションをリリース。

今シーズンは、ステッチワークをアクセントにしたデザインと、ダックキャンバス生地による2トーンカラーを採用した[9TWENTY(TM)]をはじめ、[Explorer Sailor Brim]にもステッチワークをポイントに仕上げた、そしてY’sとNEW ERA(R)が初めてコラボレーションした際のモデルをセルフオマージュした[Gatsby]を展開する。アパレルおよびバッグはすべて、本コラボレーションコレクションで初登場となるシルエットを採用。[Sweat Full-Zip Hoodie]、[S/S Rugger Polo Shirt]、[S/S Oversized Cotton Tee]、[Skateboard Urban Pack]、[Field Waist Bag]がラインナップされ、すべてユニセックスで展開される。

Y’s × NEW ERA(R)最新コレクションは、2026年2月6日(金)より日本国内のY’s全ストア、公式オンラインブティック、およびNEW ERA(R)オンラインストアにて展開予定。

Y’s × NEW ERA(R)を象徴する[9TWENTY(TM)]をダックキャンバス生地で提案。落ち着きのあるクラシックな佇まいと、ユニセックスデザインが特徴。

ステッチワークを施した[ 9TWENTY(TM)]は、細部にまでこだわりを表現。

さりげないY’sロゴを配した[S/S Oversized Cotton Tee]は、ゆったりとしたシルエットが日常に溶け込む。

[Explorer Sailor Brim]は、本コラボレーションの特徴のステッチワークを施した。

Y'sロゴを左胸に配した[S/S Rugger Polo Shirt]は、ゆったりとした着心地のシルエット。

8枚のパネルで形成された丸みのあるフォルムが特徴の[Gatsby]。素材感と華やかな存在感が、カジュアルに春らしい装いを演出する。

[Sweat Full-Zip Hoodie]は、背面に大胆にロゴを配したデザイン。裏毛をあしらい、軽やかで着心地のよい一着。

オーバル型のシルエットが特徴的な[Skateboard Urban Pack]。立体的な裁断により生まれる、自然なカジュアルシルエット。

ボックス型のシルエットが特徴的な[Field Waist Bag]。外側ポケットを配し、使いやすさとカジュアルな佇まいを両立。





Y’s × NEW ERA(R) 2026春夏コレクション

Y’s × NEW ERA(R) 9TWENTY(TM) 9,350円(税込)

カラー/オフホワイト・ベージュカーキブラック

ワンサイズ・アジャスタブル、ユニセックスコレクション

Y’s × NEW ERA(R) 9TWENTY(TM) 9,350円(税込)

カラー/モスグリーン・ネイビー・ブラック

ワンサイズ・アジャスタブル、ユニセックスコレクション

Y’s × NEW ERA(R) Explorer Sailor Brim 9,900円(税込)

カラー/オフホワイト・ブラック

ワンサイズ、ユニセックスコレクション

Y’s × NEW ERA(R) Gatsby 11,000円(税込)

カラー/ブラック

ワンサイズ、ユニセックスコレクション

Y’s × NEW ERA(R) Sweat Full-Zip Hoodie 25,300円（税込）

カラー/ブラック

size:01(S)・02(M)・03(L)・04(XL)・05(XXL)、ユニセックスコレクション

Y’s × NEW ERA(R) S/S Rugger Polo Shirt 19,800円(税込)

カラー/ブラック

size:01(S)・02(M)・03(L)・04(XL)・05(XXL)、ユニセックスコレクション

Y’s × NEW ERA(R) S/S Oversized Cotton Tee 各13,200円(税込)

カラー/オフホワイト・ブラック

size:01(S)・02(M)・03(L)・04(XL)・05(XXL)、ユニセックスコレクション

Y’s × NEW ERA(R) Skateboard Urban Pack 33,000円(税込)

カラー/ブラック

ワンサイズ、ユニセックスコレクション

Y’s × NEW ERA(R) Field Waist Bag 17,600円(税込)

カラー/ブラック

ワンサイズ、ユニセックスコレクション



1月31日(土)よりY’s表参道で全国販売に先駆けて、 ＜ワイズ＞×＜ニューエラ＞コラボレーションアイテムをいち早くご紹介しております。

先行展開: Y's表参道

2026年1月31日(土)～先行発売

問い合わせ先: Y’s 表参道(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo/detail/6550/)

Y’s × NEW ERA(R) 2026春夏コレクション

発売日:2026年2月6日(金)

Y's日本国内全ストア(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo/)、公式オンラインブティック(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c30/)

お客様お問い合わせ先: Y’s各ストアでお受けいたします。最寄りの店舗へお問い合わせくださいませ。

Y’s(http://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys/)

ワイズは、1972年に山本耀司が手掛けた最初のブランドであり、それとともに、山本の服作りへの思想と哲学です。原点は、男性の服を女性が着るというコンセプトのもと時代に流されることのない価値観を持つ、自立した女性たちへの服作り。機能的で品位ある日常着。独自のカテゴリーの中、普遍的な価値観とユニークなパターンメイキングで形づくられるワイズのクリエイション。カッティングとシルエットに拘り、素材の風合いを生かし、着ることによって生まれる人の体と服の間にある空気感、分量感、バランスを大切に行われる服創り。哲学を受け継ぐ現在のアトリエチームの表現により、ブランドのアイデンティティ、機能的で質の高いプレタポルテを提案するコレクションを体現しています。

http://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys/

