「アニメ天官賜福展 -天地流光-」愛知会場 3月7日よりテレピアホールにて開催

墨香銅臭（モーシャントンシウ）（代表作「魔道祖師」ほか）が描く、美しく壮大な中華ファンタジー作品「天官賜福」。

原作は2017年から2018年にかけてweb上で連載され、アニメは2020年より中国で配信開始されるや、総再生回数が7億回を突破した大人気作。日本でも2021年より放送開始され、美しくミステリアスな世界観を舞台に繰り広げられる緻密なストーリーと魅力的なキャラクターが話題を呼び、熱狂を巻き起こしました。

この度、2024年、アニメ配信四周年を記念して中国・上海にて開催された大型展示イベントが日本上陸決定！アニメシリーズの原画や設定など貴重な資料の数々に加え、本展のために新たに描き下ろされた日本開催記念ビジュアルや、日本初公開となる新作ショートムービー（日本語吹替版）上映も実施。愛知会場ではさらにショートムービー第三章「水中の邂逅・対なる紅衣」も公開！「天官賜福」の壮大な物語とアニメーションの美しさと魅力を存分に感じていただける展示イベントとなります。描き下ろしイラストを使用したグッズが多数ラインナップし、愛知会場からの新商品も発売予定です。

「アニメ天官賜福展 -天地流光-」愛知会場、2026年3月7日(土)～4月19日(日)テレピアホールにて開催。

最新情報は、イベント公式HP、公式Xを中心に今後も随時公開予定です。

開催概要（愛知会場）

会期：2026年3月7日(土)～4月19日(日)

開場時間：10:00～17:00

※最終入場は閉場30分前まで

会場：テレピアホール

主催：アニメ天官賜福展愛知実行委員会

企画：アニメ天官賜福展実行委員会

協力：bilibili

問い合わせ：https://telepiahall.com/contact/

展示イベント公式サイト：https://tgcf-anime.com/exhibition/

展示イベント公式X：＠tgcf_animeex

素材(3) 名称：「アニメ天官賜福展 -天地流光-」神奈川会場開催時の様子

新作ショートムービー（日本語吹替版）上映スケジュール

愛知会場では新作ショートムービー（日本語吹替版）第一章～第三章を上映いたします。第三章では愛知会場が初公開となります。美麗な新作アニメーションを日本語吹替版でお楽しみください。



第一章「太子悦神・鮮烈な一瞥」

上映期間：3月7日(土)～3月13日(金)

素材(4) 名称：「アニメ天官賜福展 -天地流光-」ショートムービー第一章「太子悦神・鮮烈な一瞥」場面カット

第二章「鬼市の謎解き・元宵を共に」

上映期間：3月14日(土)～3月20日(金)

素材(5) 名称：「アニメ天官賜福展 -天地流光-」ショートムービー第二章「鬼市の謎解き・元宵を共に」場面カット

第三章「水中の邂逅・対なる紅衣」

上映期間：3月21日(土)～4月19日(日)

素材(6) 名称：「アニメ天官賜福展 -天地流光-」ショートムービー第三章「水中の邂逅・対なる紅衣」場面カット

※上映は日本語吹替版のみとなります。

※3月14日(土)および3月21日(土)に上映内容が切り替わります。

※上映については1回ごとの入れ替え制となり、お一人様1回の入場につき1回のご視聴となります。

※シアター内は撮影・録音・録画禁止となります。

入場整理券 券種・料金（全て税込）

お客様の混雑緩和・安全対策等のため、一部日程を「日時指定制」とさせていただきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12860/table/473_1_1a1bbd14c37a1842c4302752466a3ae2.jpg?v=202602021251 ]

「日時指定入場整理券(特製チケットケース付)」「日時指定入場整理券(特製チケットケース＋オリジナル巾着付)」は購入する際に、以下の入場時間帯をお選びいただきます。



《入場指定時間帯》

3月7日(土)、3月8日(日)、3月21日(土)、3月22日(日)

１.10:00～／２.10:30～／３.11:00～／４.11:30～／５.12:00～／６.12:30～／７.13:00～／８.13:30～／９.14:00～／１０.14:30～／１１.15:00～／１２.15:30～

3月9日(月)～4月19日(日)はフリー入場(通常入場整理券でのご入場)となります。

※3月21日(土)、3月22日(日)を除きます。

※最終日の16:00以降の区分の販売はございません。

※混雑状況により待ち時間が発生し、入場をお待ちいただく場合があります。

入場整理券 販売情報

【日時指定入場整理券】

ローソンチケットにて先行抽選販売いたします。

※即時決済のみとなります。

抽選申込受付期間：2月6日(金) 12:00～2月11日(水・祝) 23:59

抽選期間：2月12日(木)～2月13日(金)

結果発表：2月14日(土) 15:00～



定員に達しなかった区分についてはローソンチケット、会場窓口にて販売いたします。

１.3月7日(土)、3月8日(日)入場分

［ローソンチケット］

販売期間：2月15日(日) 10:00～3月6日(金) 16:00

販売券種：「日時指定入場整理券(特製チケットケース付)」「日時指定入場整理券(特製チケットケース＋オリジナル巾着付)」

［会場窓口］

販売期間：3月7日(土) 10:00～16:00、3月8日(日) 10:00～16:00

販売券種：「日時指定入場整理券(特製チケットケース付)」

２.3月21日(土)、3月22日(日)入場分

［ローソンチケット］

販売期間：2月15日(日) 10:00～3月20日(金) 16:00

販売券種：「日時指定入場整理券(特製チケットケース付)」「日時指定入場整理券(特製チケットケース＋オリジナル巾着付)」

［会場窓口］

販売期間：3月21日(土) 10:00～16:00、3月22日(日) 10:00～16:00

販売券種：「日時指定入場整理券(特製チケットケース付)」

【入場整理券】

発売期間：2月15日(日) 10:00～4月19日(日) 12:00

販売場所

［WEB購入］

ミュージアムチケット：https://telepiahall.com/ticket/

ローソンチケット：https://l-tike.com/tgcf-anime-ex/

［店頭購入］

ミュージアムチケット：全国のファミリーマート店内のマルチコピー機

ローソンチケット：全国のローソン店内のLoppi

［会場窓口］

※会場窓口は、3月9日(月) 10:00～4月19日(日) 16:30まで

※入場整理券(特製チケットケース＋オリジナル巾着付)はローソンチケットのみでの販売となります。ミュージアムチケット、会場窓口では販売いたしません。

詳細はテレピアホール公式サイト、または展示イベント公式サイトをご確認ください。

テレピアホール公式サイト：https://telepiahall.com/

展示イベント公式サイト：https://tgcf-anime.com/exhibition/

入場整理券に関するお問い合わせ

ローソンチケットHP：https://l-tike.com/contact（ご利用ガイド：https://l-tike.com/guide）

ミュージアムチケットHP：https://faq.funity.jp/thk2/

グッズ情報

愛知会場からの新商品を発売予定です。

提供画像素材と使用の際の注意事項

ミニ屏風 1,800円(税込)刺繍ブラウス 5,500円(税込)アクリルスタンド 2,000円(税込)マイクロファイバーマフラータオル 3,000円(税込)

ご使用の際は画像タイトルとクレジットの記載が必要になります。

画像のトリミング使用や、文字のノセなど改変は禁止です。

『天官賜福』概要・あらすじ

800年の物語が再び動き出す――

墨香銅臭(モーシャントンシウ)（代表作「魔道祖師」）が描く、美しく壮大な中華ファンタジー。

仙楽国の皇太子として生まれた謝憐(シエ・リェン)は、人々を救うことを夢見て飛昇し神官となるも、禁忌を犯して二度も天界から追放されてしまう。

そして800年。三度目の飛昇を果たした謝憐は人間界で“三郎(サンラン)”と名乗る少年と出会う。

博識で物怖じしない不思議な少年・三郎の正体は、鬼界の王と恐れられ天界と敵対する鬼、“花城(ホワチョン)”。

謝憐はその正体に気付くも、ともに過ごすうちに彼との絆を深めていくのだった…。

天界、人間界、鬼界という三つの領域を擁する世界を舞台に、壮大な物語が幕を開ける。

天官賜福、百無禁忌（恐れるものなし）。

日本語吹替版公式サイト

https://tgcf-anime.com/

日本語吹替版公式X

@tgcf_anime

動画改編自晋江文学城作家墨香銅臭同名小説(C)天官賜福製作委員会