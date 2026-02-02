「ココ・ミーナの新”仁義なき”デート　冬の装い篇」が開催決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカは「ココ・ミーナの新”仁義なき”デート 冬の装い篇」を開催いたします！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役：坂井智成）は、この度、ボークス 秋葉原ホビー天国2にて、『劇場版 ハイスクール・フリート』のイベント、「ココ・ミーナの新”仁義なき”デート 冬の装い篇」を開催いたします。

2026年2月13日(金)よりボークス 秋葉原ホビー天国2にて「ココ・ミーナの新”仁義なき”デート 冬の装い篇」の開催が決定いたしました。

今回のイベントでは、『劇場版 ハイスクール・フリート』より冬の「デート私服」をコンセプトにした新規描き下ろしイラストを使用したグッズを多数先行販売する他、イベント購入特典の配布を予定しております。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

「ココ・ミーナの新”仁義なき”デート 冬の装い篇」

開催期間：2026年2月13日(金)～3月1日(日)

開催場所：ボークス 秋葉原ホビー天国2 6F

営業時間：平日11：00～19：00/土日祝10：00～19：00

▼「ココ・ミーナの新”仁義なき”デート 冬の装い篇」特設サイト

→https://event.amnibus.com/haifuri-volks-2025winter/

―――――――――――――――

【イベント先行販売グッズ情報】

▼描き下ろし デート私服ver. トレーディンググリッター缶バッジ（全10種）

単品：605円（税込）/BOX：6,050円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし デート私服ver. トレーディングアクリルカード（全10種）

単品：715円（税込）/BOX：7,150円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし デート私服ver. トレーディングイラストカード（全18種）

単品：275円（税込）/BOX：4,950円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし ココ・ミーナ トレーディングアクリルスタンド（全14種）

単品：880円（税込）/BOX：12,320円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし デート私服ver. BIGアクリルスタンド（全4種）

価格：各1,980円（税込）

▼描き下ろし デート私服ver. 特大アクリルスタンド（全4種）

価格：各3,300円（税込）

▼描き下ろし デート私服ver. マルチデスクマット（全6種）

価格：各3,960円（税込）

▼描き下ろし デート私服ver. 等身大タペストリー（全4種）

価格：各10,780円（税込）

▼描き下ろし デート私服ver. アクリルブロック（全6種）

価格：各6,578円（税込）

▼描き下ろしイラスト デート私服ver. 着用 クラックプリントTシャツ（全2種）

価格：各5,478円（税込）

※本商品はユニセックスXL/XXLのみの販売です。

▼描き下ろしイラスト デート私服ver. 着用 クラックプリントパーカー（全2種）

価格：各7,678円（税込）

※本商品はユニセックスXL/XXLのみの販売です。

▼描き下ろしイラスト デート私服ver. 着用 BIGジップトートバッグ（全2種）

価格：各5,478円（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。

※後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトにて取り扱い予定となっております。

また、先行して予約を開始する可能性がございます。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご了承いただきますようお願いいたします。

※販売状況等によって、購入制限を設けさせていただく場合がございます。

また、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

―――――――――――――――

【イベント限定BOX購入特典】

本イベント限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で特典グッズをプレゼントいたします。

なお、イベント終了後のECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでの予約販売では、別絵柄の特典グッズ付属を予定しております。

■描き下ろし デート私服ver. トレーディンググリッター缶バッジ（全10種）

1BOX購入で「描き下ろし 幸子&ミーナ A デート私服ver. 75mmグリッター缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

※ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、後日予約時のBOX購入特典として「描き下ろし 幸子&ミーナ B デート私服ver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS&アニメイト限定特典」を予定しております。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※イベント終了後、後日アニメイトでの予約受け付けを予定しております。

―――――――――――――――

【購入特典情報】

期間中、イベント関連商品を2,000円（税込）ご購入ごとに、「イベント購入特典ポストカード（全12種）」をランダムで1枚プレゼント！

※レシートの合算は出来かねます。

※景品はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

※景品の転売行為は禁止させて頂いております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※会場購入の特典となりますので通販でのご購入は対象外となります。

―――――――――――――――

【トークイベント情報】

▼黒瀬ゆうこさんと五十嵐裕美さん出演のスペシャルトークイベント開催決定！！

「納沙 幸子」役、黒瀬ゆうこさんと、「ヴィルヘルミーナ」役、五十嵐裕美さん出演のトークイベントを開催いたします！

ココ・ミーナにスポットを当てた、注目のスペシャルイベントになります！

イベント日程：2026年2月28日(土) 開場／15：30 開演／16：00

会場：ボークス 秋葉原ホビー天国2 7Fイベントスペース

参加条件：期間中の2月13日(金)～2月28日(土)の開演までに、イベント会場にて関連商品を3,000円（税込）ご購入ごとに1回抽選になります。

※お一人様につき1枚限りとなります。

※参加券は規定枚数に到達次第終了となります。

※状況によってイベント内容が急遽変更になる場合がございます。

―――――――――――――――

【Xキャンペーン情報】

「ココ・ミーナの新”仁義なき”デート 冬の装い篇」の開催を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを開催中です。

該当ポストをリポスト & AMNIBUS公式アカウントをフォローすることで、抽選で1名様に「イベント特典ポストカード（全12種）コンプリートセット」をプレゼントいたします！

「AMNIBUS 公式Xアカウント」：https://x.com/AMNIBUS

―――――――――――――――

▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください。

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

―――――――――――――――

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com

https://armabianca-shop.com/

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当：齋藤 直樹

Mail：pr@armabianca.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社アルマビアンカ

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)AAS／新海上安全整備局