【Ooznaryが＠cosme TOKYOに初登場】

韓国発のスキンケアブランド「Ooznary（オーズナリー）」は、2026年1月28日（水）～2月24日（火）の期間、東京都・原宿にある人気コスメショップ 「@cosme TOKYO」内の特設コーナーにてブランド展開を実施しております。

■ 展開概要

展開期間：2026年1月28日（水）～2月24日（火)

場所：＠cosme TOKYO（東京都渋谷区神宮前) 2F特設コーナー

■ ブランド紹介｜Ooznary（オーズナリー）とは

「Ooznary（オーズナリー）」は、韓国発のスキンケアブランドです。ブランド名は、“滲み出る”を意味する Ooze と、“日常的な”を意味する Ordinary を組み合わせた造語で、

**「日常の中で自然と良い記憶として滲み出るブランドでありたい」**という想いが込められています。

製品は、身体と肌の構造的理解に基づいた開発プロセスで、香り・テクスチャー・機能性をバランスよく追求。中でも代表アイテム「Vita3 Serum（ビタ3セラム）」は、Amazon’s Choiceにも選定されるなど、グローバルで高い評価を獲得。現在は日本国内でもオフライン・オンラインを問わず販路を拡大し、美容感度の高いユーザーから注目を集めています。

今回の＠cosme TOKYO出展では、人気製品のタッチアップ体験や、ブランドの世界観を感じられる売場演出を通じて、美容ファンとの新たな接点創出を図ります。

■展開商品

・ビタ3セラム 50ml

店舗販売価格：2,790円（税込）

肌のトーンを均一に整えるサポートをし、肌荒れの跡が気になる方にもおすすめのセラム。

３種のビタミン由来成分に話題の成分グルタチオン（整肌成分）をバランスよく配合。

低刺激処方で敏感肌にも優しい設計となっています。

・ビタ３オーロラトナー 200ml

店舗販売価格：2,390円（税込）

肌をすこやかに整え、明るい印象に導くトナー。

メライミューンビタミン3種（整肌成分）配合で、つややかな印象の肌へ。

化粧水のような軽やかさと、美容液のようなうるおいを両立したオーロラトナーです。

・ビタ3プリンクリーム 50ml

店舗販売価格：2,890円（税込）

眠っている間に、肌を整えるナイトクリーム。

もっちりとしたプリンのようなテクスチャーが肌にぴたっと密着し、朝までしっかりとしたハリ感を感じられるような使い心地です。

ナイトケアで、キメの整った明るい印象の肌へ導きます。

■bihibi株式会社について

bihibi株式会社は、韓国化粧品流通事業を中心に、商品やサービスの企画から調達、物流、販売まで、顧客ニーズに合せたソリューションを提供しています。

韓国と日本の豊富なネットワークを活用した物流網を構築し、お客さまのニーズに合わせて、商品の企画から製造・販売までを総合的に行なっております。

また、商品を届けるだけにとどまらず、”コンテンツを創造する”会社を目指しております。

私たちが創り出す斬新なコンテンツを通じて、新たな発見や出会いをしてほしい。

毎日の美容習慣を、より豊かなものにしてほしい。

私たちを取り巻くすべての人たちのライフスタイルを楽しく、笑顔が絶えない「美しい日々を届ける」ことを使命としています。

会社名：bihibi株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿8丁目3-32 カーメルI301

公式サイト：https://www.bihibi.co.jp/

公式販売サイト：https://www.bihibi.com/

お客様センター：info@bihibi.co.jp(日本語対応)