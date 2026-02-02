『Clock over ORQUESTA』本編ストーリーを描くコミックが各電子書籍ストアで配信決定！ コミック配信を記念して、ゲオ50店舗でのキャンペーンも開催
株式会社viviON(本社：東京都千代田区、代表取締役：明石 耕作)は、SNS連動型キャラクターソングプロジェクト『Clock over ORQUESTA』(通称：クロケスタ)について、電子コミックサービス『comipo』をはじめとした各電子コミックサービスにおいて本編ストーリーを描くコミックの配信を2月13日(金)より開始いたします。
これを記念して、全国のゲオ対象50店舗において「クロケスタ漫画配信記念キャンペーン」を2月13日(金)～3月1日(日)の期間開催いたします。
■願いを懸けて、少年達は戦う──漫画『クロケスタ』2月13日より配信開始！
viviONの手がけるコミックレーベル「comipo comics」作品として、2月13日(金)から各電子書籍ストアにおいて配信を開始いたします。
タイトル：クロケスタ
原作 ：大河ゆの
作画 ：三嶋たぬ
販売価格：各話150円(税抜き)
「あなたの願イハなぁニ？」
謎のビスクドール・ティンクに連れられて、夢の世界《Never↓and(ネバーランド)》に堕ちた12人の主人公たち。
夢の魔法により「少年の姿」に変えられた彼らに課されたのは、自身の望みを叶えるためのバトルロイヤルだった。
勝者には、望む未来への切符を。 敗者には、永遠に覚めない夢の檻を。救われるのは最後まで勝ち残った一人のみ。
狂気と純真が交錯する世界で、魂を懸けた12人のディザイア・バトルロイヤルが今、幕を開けた。
〈サンプルページ〉
■ゲオ50店舗で記念キャンペーンを開催！
コミックの配信開始にあわせ、下記の対象店舗において2月13日(金)～3月1日(日)の期間中「クロケスタ漫画配信記念キャンペーン」を開催します。
漫画内のイラストを使用した新たなグッズを発売するとともに、対象グッズを2,200円(税込)以上ご購入のお客様を対象とした購入特典として、朱鷺燈一夜と天馬六華のストーリーを収録した特典漫画冊子をご用意しました。
冊子のカバーデザインは朱鷺燈一夜ver、天馬六華ver、全キャラクタービジュアルverの全3種類。ランダムで1冊をお渡しいたします。
※特典のデザインはお選びいただけません。冊子の内容は3種類共通です。
〈販売ラインナップ〉
・クロケスタ 漫画配信記念 アクリルスタンド 全6種 各2,200円(税込)
・クロケスタ 漫画配信記念 アクリルキーホルダー 全12種 各880円(税込)
・クロケスタ 漫画配信記念 A3クリアポスター 880円(税込)
・クロケスタ 漫画配信記念 トレーディング缶バッジ 550円(税込)
・クロケスタ 漫画配信記念 トレーディング缶バッジ 12個入BOX 6,600円(税込)
・クロケスタ 漫画配信記念 トレーディングコレクションカード 385円(税込)
・クロケスタ 漫画配信記念 トレーディングコレクションカード 24個入BOX 9,240円(税込)
「アクリルスタンド 朱鷺燈 一夜&榊 八色」作中の印象的なシーンを飾れるアイテム
〈開催店舗〉
GEO稚内店
GEO旭川永山3条店
GEO三沢店
GEO大館店
GEO東根中央店
GEO山形高堂店
GEO郡山城清水店
GEO牛久中央店
GEO並木店
GEO佐野高萩店
GEO笠懸店
GEOフレスポ八潮店
GEO東松山店
GEO東越谷店
GEO富里店
GEO綾瀬店
GEO西台店
GEO北新宿店
GEO湘南台店
GEO上越高田店
GEO金沢久安店
GEO石和店
GEO塩尻店
GEO岐阜羽島店
GEO掛川大池店
GEO袋井店
GEO春日井インター店
GEO山科東野店
GEO大阪日本橋店
GEO八尾店
GEO伊川谷店
GEO和歌山国体道路店
GEO倉吉店
GEO米子西福原店
GEO出雲店
GEO総社店
GEO防府店
GEO丸亀南店
GEO高松レインボーロード店
GEO今治鳥生店
GEO北九州葛原店
GEO諫早店
GEO熊本光の森店
GEOアミュプラザおおいた店
GEO日出店
GEO中津店
GEO日向店
GEO出水店
GEO鹿児島新栄店
GEO那覇新都心店
■『Clock over ORQUESTA 』プロジェクト概要
SNS連動型キャラクターソングプロジェクト『Clock over ORQUESTA』
(読み クロック オーバー オルケスタ)
公式サイト ：https://clockoverorquesta.com
公式X(旧Twitter) ：https://twitter.com/ClQST_info
推奨ハッシュタグ ：#クロケスタ
公式チャンネル ：https://www.youtube.com/channel/UCWhd_6aWvF60bMze3ZSucbw
出演：
山下大輝、田村睦心、森川智之、皆川純子、服部想之介、白石涼子、置鮎龍太郎、三瓶由布子、野田てつろう、伊瀬茉莉也、村瀬歩、金田朋子、日野聡、井上麻里奈、堀内賢雄、朴璐美、立花慎之介、佐藤利奈、鳥海浩輔、竹内順子、山路和弘、久川綾、緑川光、緒方恵美、ほか(担当キャラクター順・敬称略)
メインテーマ：「CLOQUESTA」 vocal・奥井雅美 作詞・大河ゆの 作曲編曲・大山曜(ZIZZ STUDIO)
原作 ：大河ゆの
シナリオ ：大河ゆの
企画・製作 ：viviON
■株式会社viviON
ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。
株式会社 viviON では、一緒に働いてくれる方を募集しています。
https://vivion.jp/recruit/