『Clock over ORQUESTA』本編ストーリーを描くコミックが各電子書籍ストアで配信決定！ コミック配信を記念して、ゲオ50店舗でのキャンペーンも開催

株式会社viviON(本社：東京都千代田区、代表取締役：明石 耕作)は、SNS連動型キャラクターソングプロジェクト『Clock over ORQUESTA』(通称：クロケスタ)について、電子コミックサービス『comipo』をはじめとした各電子コミックサービスにおいて本編ストーリーを描くコミックの配信を2月13日(金)より開始いたします。

これを記念して、全国のゲオ対象50店舗において「クロケスタ漫画配信記念キャンペーン」を2月13日(金)～3月1日(日)の期間開催いたします。

■願いを懸けて、少年達は戦う──漫画『クロケスタ』2月13日より配信開始！

viviONの手がけるコミックレーベル「comipo comics」作品として、2月13日(金)から各電子書籍ストアにおいて配信を開始いたします。

タイトル：クロケスタ

原作 ：大河ゆの

作画 ：三嶋たぬ

販売価格：各話150円(税抜き)

「あなたの願イハなぁニ？」

謎のビスクドール・ティンクに連れられて、夢の世界《Never↓and(ネバーランド)》に堕ちた12人の主人公たち。

夢の魔法により「少年の姿」に変えられた彼らに課されたのは、自身の望みを叶えるためのバトルロイヤルだった。

勝者には、望む未来への切符を。 敗者には、永遠に覚めない夢の檻を。救われるのは最後まで勝ち残った一人のみ。

狂気と純真が交錯する世界で、魂を懸けた12人のディザイア・バトルロイヤルが今、幕を開けた。

〈サンプルページ〉

■ゲオ50店舗で記念キャンペーンを開催！

コミックの配信開始にあわせ、下記の対象店舗において2月13日(金)～3月1日(日)の期間中「クロケスタ漫画配信記念キャンペーン」を開催します。

漫画内のイラストを使用した新たなグッズを発売するとともに、対象グッズを2,200円(税込)以上ご購入のお客様を対象とした購入特典として、朱鷺燈一夜と天馬六華のストーリーを収録した特典漫画冊子をご用意しました。

冊子のカバーデザインは朱鷺燈一夜ver、天馬六華ver、全キャラクタービジュアルverの全3種類。ランダムで1冊をお渡しいたします。

※特典のデザインはお選びいただけません。冊子の内容は3種類共通です。

〈販売ラインナップ〉

・クロケスタ 漫画配信記念 アクリルスタンド 全6種 各2,200円(税込)



・クロケスタ 漫画配信記念 アクリルキーホルダー 全12種 各880円(税込)

・クロケスタ 漫画配信記念 A3クリアポスター 880円(税込)

・クロケスタ 漫画配信記念 トレーディング缶バッジ 550円(税込)

・クロケスタ 漫画配信記念 トレーディング缶バッジ 12個入BOX 6,600円(税込)

・クロケスタ 漫画配信記念 トレーディングコレクションカード 385円(税込)

・クロケスタ 漫画配信記念 トレーディングコレクションカード 24個入BOX 9,240円(税込)

「アクリルスタンド 朱鷺燈 一夜&榊 八色」作中の印象的なシーンを飾れるアイテム

〈開催店舗〉

GEO稚内店

GEO旭川永山3条店

GEO三沢店

GEO大館店

GEO東根中央店

GEO山形高堂店

GEO郡山城清水店

GEO牛久中央店

GEO並木店

GEO佐野高萩店

GEO笠懸店

GEOフレスポ八潮店

GEO東松山店

GEO東越谷店

GEO富里店

GEO綾瀬店

GEO西台店

GEO北新宿店

GEO湘南台店

GEO上越高田店

GEO金沢久安店

GEO石和店

GEO塩尻店

GEO岐阜羽島店

GEO掛川大池店

GEO袋井店

GEO春日井インター店

GEO山科東野店

GEO大阪日本橋店

GEO八尾店

GEO伊川谷店

GEO和歌山国体道路店

GEO倉吉店

GEO米子西福原店

GEO出雲店

GEO総社店

GEO防府店

GEO丸亀南店

GEO高松レインボーロード店

GEO今治鳥生店

GEO北九州葛原店

GEO諫早店

GEO熊本光の森店

GEOアミュプラザおおいた店

GEO日出店

GEO中津店

GEO日向店

GEO出水店

GEO鹿児島新栄店

GEO那覇新都心店

■『Clock over ORQUESTA 』プロジェクト概要

SNS連動型キャラクターソングプロジェクト『Clock over ORQUESTA』

(読み クロック オーバー オルケスタ)

公式サイト ：https://clockoverorquesta.com

公式X(旧Twitter) ：https://twitter.com/ClQST_info

推奨ハッシュタグ ：#クロケスタ

公式チャンネル ：https://www.youtube.com/channel/UCWhd_6aWvF60bMze3ZSucbw

出演：

山下大輝、田村睦心、森川智之、皆川純子、服部想之介、白石涼子、置鮎龍太郎、三瓶由布子、野田てつろう、伊瀬茉莉也、村瀬歩、金田朋子、日野聡、井上麻里奈、堀内賢雄、朴璐美、立花慎之介、佐藤利奈、鳥海浩輔、竹内順子、山路和弘、久川綾、緑川光、緒方恵美、ほか(担当キャラクター順・敬称略)

メインテーマ：「CLOQUESTA」 vocal・奥井雅美 作詞・大河ゆの 作曲編曲・大山曜(ZIZZ STUDIO)

原作 ：大河ゆの

シナリオ ：大河ゆの

企画・製作 ：viviON

■株式会社viviON

ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。

株式会社 viviON では、一緒に働いてくれる方を募集しています。

