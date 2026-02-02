スタイルブレッド、初回限定「はじめてパンセット」をリニューアル

株式会社 スタイルブレッド

株式会社スタイルブレッド(本社：東京都港区、代表取締役：田中 知)は、2026年2月2日(月)より、初回限定の定期便「はじめてパンセット」をリニューアルするとともに、マフィン3種を新たに発売いたします。

「はじめてパンセット」は、スタイルブレッドを初めてご利用いただく方に向け、人気の定番商品を中心にセレクトした初回限定セットです。今回のリニューアルでは、お客様からの支持が高い商品を加えることでより満足いただける内容となるよう、ラインナップを拡充しました。

また、新たに登場するマフィン3種は、素材の風味を引き立てるやさしい味わいの生地をベースに朝食やおやつ、ティータイムなど日常のさまざまなシーンでお楽しみいただけます。あわせて、新商品の発売を記念し、マフィン全品を対象とした10％オフキャンペーンを実施します。

●はじめてパンセットがリニューアル！人気商品「桜燻しのベーコンフランス」が新登場

「はじめてパンセット」は、スタイルブレッドを初めてご利用いただく方に向けた、初回限定の定期便お試しセットです。今回のリニューアルでは、昨年7月から発売している「桜燻しのベーコンフランス」を新たにセット内容に加えました。発売直後からオンラインストアで大きな反響を呼んでおり、今回のリニューアルにおける目玉商品です。同商品は、発売以降、自社オンラインストアにおける売上ランキングで常にトップ3にランクイン※している人気商品で、桜チップで燻したベーコン本来の旨味と、小麦の豊かな風味が調和したこだわりの一品です。

初めての方でもスタイルブレッドらしい味わいをしっかり楽しめる内容とし、日常の朝食や食卓で“焼きたて品質のパン”を体験していただけるセットに仕上げています。

※自社オンラインストアにおける売上ランキング(集計期間：2025年8月～2025年12月)

【商品概要】

◆はじめてパンセット

販売価格：2,980円(税込・送料無料)

セット内容(全8種)

・メルティ塩バターパン(2個入)×1袋

・桜燻しのベーコンフランス(1個入)×1袋

・ハニーソイ(2個入)×2袋

・至福のクロワッサン(2個入)×1袋

・ナチュール(2個入)×2袋

・クロワッサン・ショコラ(2個入)×1袋

・パン・オ・レ(4個入)×1袋

・グラハムファイン(4個入)×1袋

URL:

https://ec.stylebread.com/lp?u=teiki_bgn&utm_source=press&utm_medium=260202&utm_campaign=press(https://ec.stylebread.com/lp?u=teiki_bgn&utm_source=press&utm_medium=260202&utm_campaign=press)

●マフィン3種を新発売、期間限定で10％オフキャンペーンを実施

同日より、マフィン3種を新商品として発売します。しっとりとした食感と素材の風味を生かした味わいで、パンとあわせて楽しめる商品として開発しました。

朝食や軽食としてはもちろん、コーヒーや紅茶と合わせたティータイムのお供にも適しており、日常の様々なシーンでお楽しみいただけます。

新商品の発売を記念し、期間限定でマフィン全品を対象とした10％オフキャンペーンを実施します。期間中は、マフィンを通常よりお得な価格で購入いただけます。

【対象商品】

◆マフィン各種

・マフィン プレーン

・マフィン チョコチップ

・マフィン キャラメルバナナ

・マフィン 抹茶ホワイトチョコ

実施期間：

2026年2月2日(月)～3月2日(月) ご注文確定分まで

購入方法：

自由に選べる定期便(初回送料無料)にて

URL：

https://ec.stylebread.com/lp?u=free_teiki_bgn&utm_source=press&utm_medium=0202&utm_campaign=campaign(https://ec.stylebread.com/lp?u=free_teiki_bgn&utm_source=press&utm_medium=0202&utm_campaign=campaign)

【会社概要】

会社名：株式会社スタイルブレッド

設立：2006年5月

代表者：代表取締役 田中 知

事業内容：パンの製造・販売

～沿革～

株式会社スタイルブレッドは、群馬県桐生市の大正時代から続くベーカリーをルーツに、2006年より冷凍パンの製造・販売を開始しました。代表・田中知がアメリカで出会った「おいしいパンを冷凍するからおいしい」という考えに感銘を受けたことがきっかけです。

自家製「桐生酵母」や国産小麦を使用し、低温長時間熟成製法で焼き上げたパンは、全国約5,000のホテルやレストランに選ばれています。2018年には家庭向けブランド「Pan&(パンド)」をスタートし、2024年5月より「STYLE BREAD」として定期購入サービスを展開。毎日に上質なパンのあるライフスタイルを提案しています。