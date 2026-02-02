【予約解禁】源泉力特化型ホテル『源泉一途 南伊豆』2026年6月開業。2月2日（月）12:00～公式サイトより先行予約開始

コアグローバルマネジメント株式会社

甚兵衛の湯 パース

コアグローバルマネジメント株式会社（以下、コアグローバルマネジメント）は新たな源泉力特化型ホテルブランドである”源泉一途”（GENSEN ITTO）を立ち上げ、そのブランドの一号店として2026年6月に静岡・南伊豆で『源泉一途 南伊豆』をリブランドオープンいたします。

これに伴い、『源泉一途 南伊豆』では2026年2月2日（月）より先行して宿泊予約の販売を開始いたします。この機会にぜひ、確かな湯の質と静かな癒しを備えた『源泉一途 南伊豆』での滞在をご堪能ください。

【源泉一途 南伊豆の源泉力】

黒潮の恵みを湛えた南伊豆・下賀茂温泉。その源泉は、100℃近い高温で自噴する毎分約180リットルの圧倒的な湯量と、国内屈指の塩分濃度を誇る至高の源泉です。

泉質は「ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉」肌を包み込む塩のベールが熱を逃がさず、体の芯まで温めると同時に、豊富なメタケイ酸が滑らかな潤いを与える「美肌の湯」でもあります。

「源泉一途 南伊豆」では、この力強い源泉をダイレクトに感じる入浴体験と、高温源泉で蒸し上げる美食体験を通じて、南伊豆の風土そのものを体感いただけます。

■予約について

WEB予約はこちらから(https://gensen-itto.jp/)

■おすすめプラン

【先行予約】(https://reservation.quintessahotels.com/booking/result?code=019bda0f-ad10-7a58-b0ea-15387d4b7c7c&type=rooms&order=price_low_to_high&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=10836595&search_type=undated&nights=1&rooms=%5B%7B%22adults%22%3A2%7D%5D&mcp_currency=JPY)源泉の恵みと旬の和会席を味わう湯宿の寛ぎ【1泊2食】(https://reservation.quintessahotels.com/booking/result?code=019bda0f-ad10-7a58-b0ea-15387d4b7c7c&type=rooms&order=price_low_to_high&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=10836595&search_type=undated&nights=1&rooms=%5B%7B%22adults%22%3A2%7D%5D&mcp_currency=JPY)

フロント パースレストラン パース

【施設概要：源泉一途 南伊豆】

■所在地：〒415-0303静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂130-1地図(https://www.google.com/maps/place/%E8%8A%B1%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%82%82%E3%81%A6%E3%81%AA%E3%81%97+%E5%8D%97%E6%A5%BD/@34.6499337,138.8688549,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x601757efc61ef607:0x1ca687dc270edd0b!5m2!4m1!1i2!8m2!3d34.6499337!4d138.8688549!16s%2Fg%2F1ptw9zrc3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEyMS4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA2OUgBUAM%3D)※旧花のおもてなし南楽

■アクセス：伊豆急下田駅より車で約15分

■客室：総客室数：39室

・庭園露天付：2室

・特別室：1室

・貴賓室：2室

・ツイン：34室



■源泉一途 ブランドページ：https://gensen-itto.jp/

■Instagram：@gensen_itto(https://www.instagram.com/gensen_itto)

客室パース客室パース宮の湯 パースロビー パース

■『源泉一途』ブランドについて

『源泉一途』は、源泉の力と、その愉しみ方に徹底してこだわり、その土地に古くから息づく営みに着想を得た空間で「湯・食・癒（温泉・レストラン・施設サービス）」を通じて心と体を解きほぐす感動の宿泊体験へと誘う“源泉力特化型ホテルブランド”です。

「上質な源泉ある所に源泉一途あり」「本当に良い温泉宿に泊まりたいなら源泉一途」そう語られるブランドを目指して、地域ごとに異なる源泉の魅力を最大限に引き出し、温泉の魅力を再定義する宿泊体験を提供いたします。

確かな“湯の質”と、現代の感性に響く“趣向”を融合させ、訪れるたびに心身が解きほぐされる、新たな日本の温泉滞在をご提案します。

※源泉一途詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000177.000034663.html)

※本リリース内容は、2026年2月2日（月）時点の情報であり今後変更となる場合がございます。

※画像は一部イメージです。

■会社概要

社名：コアグローバルマネジメント株式会社

代表者：代表取締役社長 中野 正純（Masazumi Nakano）

所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 23階

設立：2007年7月4日

事業内容：ホテル運営事業（国内32施設）ほか

展開ブランド：

源泉一途（NEW）、ヒューイットリゾート、ヒューイットホテル、クインテッサホテル、ザ エディスターホテル、オーベルジュほまち三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと、THE KOBE CRUISE コンチェルト

コアグローバルマネジメント株式会社 オフィシャルサイト：https://cgman.jp/

函館湯の川温泉 海と灯／ヒューイットリゾート 古の無限海灯露天風呂ヒューイットリゾート那覇 インフィニティ・エッジ・プールクインテッサホテル東京羽田 Comic&Books