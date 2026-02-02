人気のはしご酒イベント「下北沢 チーズと激⾟はしご酒」にチャミスルレモンの協賛が決定！

眞露株式会社

眞露株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朴 商 社 パク サン ピル）は、下北沢商店連合会（東京都世田谷区、会長：長沼洋一郎）が、2026年2月5日（木）から2月23日（月・祝）まで下北沢エリアで開催する、はしご酒イベント「下北沢 チーズと激辛はしご酒」へチャミスルレモンにて協賛します。

本イベントは、下北沢商店連合会が主催し、スパイラル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役グループCEO：佐谷 宣昭） のまちおこしDXカンパニーが企画運営を担当する、下北沢の個性豊かな飲食店を巡りながら、熱々な「チーズ」と「激⾟」をテーマにした限定メニューが楽しめる人気のはしご酒企画です。2013年にスタートして以来、累計 6 万人以上が参加し、今回で27 回目を迎える人気イベントです。

■チャミスルレモン 協賛内容

イベント期間中に実施されるスタンプラリーでは、「ルパン三世×チャミスルレモン」コラボレーションラベルや峰不二子フィギュアといった、オリジナルグッズが景品として登場します。

・スタンプ1個

ルパン三世×チャミスルレモン コラボレーションラベル（先着2,000名様）

・スタンプ20個

ルパン三世×チャミスルレモン 峰不二子フィギュア（先着50名様）

※峰不二子フィギュアの交換には、店舗スタンプ数の最低条件があります。

※景品は数に限りがあり、なくなり次第終了となります。

また、今回の協賛では、甘さ控えめで爽やかなレモンの香りと酸味が特長の「チャミスルレモン」を、イベント参加店舗のうち40店舗で提供します。

チーズ料理や激辛料理との相性を活かし、各店舗にてソーダ割りやオリジナルカクテルなど、多彩なスタイルで、チャミスルレモンの新しい飲み方をお楽しみいただけます。

詳しくは、イベント公式サイトをご確認ください。

「下北沢 チーズと激⾟はしご酒」公式サイト： https://barbar.love-shimokitazawa.jp/

■『チャミスル』とは

韓国ドラマや映画でお酒を飲むシーンに登場する、”緑の小瓶のお酒”でおなじみの韓国焼酎（ソジュ）。そのブランドの1つである「チャミスル」は、韓国国内でのシェア65%以上を誇る韓国No.1ブランド※です。 チャミスルシリーズは韓流ブームや韓国ドラマの影響もあり、2020年より販売が急成長。コンビニエンスストアやスーパー、ドラッグストアなどでも気軽に購入できる、身近なお酒となりました。特に日本で人気が高いのはフルーツフレーバータイプ。いろいろな味を、 ”選べる”楽しさがあるお酒として、若い女性の方々を 中心にご支持いただいております。

※ 2025年12月時点 韓国国内焼酎出荷実績 HITEJINRO調べ

【眞露株式会社 (JINRO INC.)】

韓国にあるハイトジンロ株式会社の日本法人。

「JINRO」、「チャミスル」、「JINROマッコリ」などの日本市場向け商品開発・輸入・販売・マーケティングを行っています。

HP：https://www.jinro.co.jp/

【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先】

眞露株式会社 マーケティング部 PR担当

電話 03-5843-1322 FAX 03-5843-1324 MAIL mktg@jinro.co.jp

【クレジット表記、および一般のお客様からのお問い合わせ先】

眞露株式会社 https://www.jinro.co.jp/