『頭文字D』のオリジナルグッズを先行販売！2026年2月に大阪・静岡からポップアップショップの巡回をスタート
株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、不朽の名作漫画『頭文字D』の世界観を凝縮したオリジナルアイテムを、期間限定書店ポップアップショップ「頭文字D POP UP SHOP ～一万一千店舗までキッチリ回せ！！～」にて先行販売いたします。
本イベントは2026年2月より「未来屋書店 浜松市野店」「紀伊國屋書店 グランフロント大阪店」の2店舗からスタート。今後各地での巡回開催を予定しております。お近くの会場で、直接商品をお手に取っていただける日をどうぞ楽しみにお待ちください。
『頭文字D』を愛する様々な方の日常シーンに馴染み、派手過ぎずに存在感を放つアイテムが勢ぞろい。
「A4クリアファイル」や「アクリルコマ割りキーホルダー」は、ファンの記憶に刻まれた名場面を厳選した、それぞれ全7種のラインナップ。ブラインド仕様となっており、どのシーンが手に入るか、開封の瞬間の高揚感もあわせてお楽しみください。
主人公・藤原拓海が豆腐の配達に使っていた愛車AE86（ハチロク）の車体をイメージし、「藤原とうふ店（自家用）」の文字がデザインされたシンプルな「ステンレスタンブラー」や「粗品タオル」「アンテリックボールペン」など、そばに置くだけで元気をもらえるような、こだわりのグッズをご用意しています。
また、頭文字Dの商品を2,200円以上お買い上げの方に特典として「ステッカー」をランダムで1枚プレゼントいたします。
ポップアップショップ開催店舗
「頭文字D POP UP SHOP ～一万一千店舗までキッチリ回せ！！～」
※開催期間は会場によって異なります
◆紀伊國屋書店 グランフロント大阪店(https://www.gfo-sc.jp/shop-detail/kinokuniya/)
［開催期間］2026年2月1日(日)～2月28日(土)
［所在地］大阪府 大阪市北区 大深町4-20 グランフロント大阪 ショップ＆レストラン南館 6F
［営業時間］11:00～21:00 ※2月16日(月)店休日
イベント詳細ページ：https://marimocraft.co.jp/event/id0201/(https://marimocraft.co.jp/event/id0201/)
◆未来屋書店 浜松市野店(https://www.aeon.jp/sc/hamamatsuichino/shop/store/goods-203.html)
［開催期間］2026年2月2日(月)～3月1日(日)
［所在地］静岡県浜松市中央区天王町字諏訪1981-3 イオンモール浜松市野2F
［営業時間］平日10:00～21:00／土曜日10:00～21:00／日祝日10:00～21:00
イベント詳細ページ：https://marimocraft.co.jp/event/id0202/(https://marimocraft.co.jp/event/id0202/)
先行販売グッズ
交通安全お守り 1,100円（税込）
【ブラインド】A4クリアファイル 全7種 各550円（税込） ※種類はお選びいただけません
【ブラインド】アクリルコマ割りキーホルダー
全7種 各1,100円（税込） ※種類はお選びいただけません
ステンレスタンブラー
3,080円（税込）
【ブラインド】ドッグタグキーホルダー
全7種 各1,320円（税込） ※種類はお選びいただけません
アンテリックボールペン 660円（税込）
粗品タオル 550円（税込）
※商品はなくなり次第終了となります。
※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。
※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※在庫状況など取り扱い商品についてのお問い合わせは、各店舗に直接お問い合わせください。
ノベルティ
※ノベルティは、お一人様1会計につき1枚のお渡しとなります。
※ノベルティはなくなり次第終了となります。
※レシートの合算はできませんのでご了承ください。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
『頭文字D』について
実家の豆腐店の配達を手伝っていた拓海。彼の駆る車AE86、そして彼自身はとんでもないポテンシャルを秘めていた。ある日拓海は、地元の走り屋チーム「秋名スピードスターズ」の助っ人として、強豪「赤城レッドサンズ」とのレースに臨むことになる。これが、拓海とハチロクの伝説のはじまりだった！ 様々な好敵手との公道レースを経て、拓海は峠を攻める快感に魅せられていく。日本中を熱狂させた、公道最速伝説！
公式サイト
▶https://initiald.bestcarweb.jp/
公式X
▶https://x.com/initialD_PR
株式会社マリモクラフトについて
キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。
マリモクラフト公式HP https://marimocraft.co.jp/
【マリモクラフト公式SNSアカウント】
マリモクラフト イベント用X https://x.com/marimocraft_eve
マリモクラフト 公式X https://x.com/marimo_craft
マリモクラフト 公式Instagram https://www.instagram.com/marimocraft/