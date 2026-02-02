【Pingu(TM) × KNT365】〈蔦屋書店 一部店舗にて先行販売〉世界で一番有名なペンギン「ピングー」とのコラボレーション作品が、蔦屋書店が開催する「蔦屋書店 感謝祭」にて、先行販売！

株式会社KNT365

Mam（PINGU(TM) × KNT365）

"地球、人、動物にとっていいことだらけの365日使える作品"を展開するアースフレンドリーなライフスタイルブランドKNT365（ケイエヌティサンロクゴ）を運営する株式会社KNT365（本社：東京都目黒区自由が丘、代表取締役：國井淳） は、蔦屋書店が開催する「蔦屋書店 感謝祭」にて、Pingu(TM)のイラストを編地で表現したコラボレーション作品を2月6日(金)から3月1日(日)の期間、先行販売いたします。

※一部店舗でのお取扱いとなります。くわしくは下記記載の各店舗にお問い合わせください。

蔦屋書店 感謝祭

大人の知的好奇心に応え、豊かな体験と感動を提供するライフスタイル提案型の書店 蔦屋書店は、日頃のご愛顧に感謝を込めて、2026年2月6日（金）から3月1日（日）の期間、「蔦屋書店 感謝祭」を開催します。

感謝祭でしか手に入らない限定・先行販売商品や、全国の蔦屋書店・蔦屋家電のコンシェルジュやスタッフが厳選した商品を一堂に集めました。さらに蔦屋書店 厳選のアイテムが当たるInstagramキャンペーン、Vポイントキャンペーンなどを実施します。この機会にぜひ、全国の蔦屋書店へ足をお運びください。

特設サイト：https://store.tsite.jp/portal/kanshasai20260206/

＜開催期間＞

2026年2月6日（金）～3月1日（日）

＜Pingu(TM) × KNT365 お取扱い店舗＞

・幕張 蔦屋書店

・湘南 蔦屋書店

・二子玉川 蔦屋家電

・代官山 蔦屋書店

・名古屋みなと 蔦屋書店

・京都岡崎 蔦屋書店

・梅田 蔦屋書店

・枚方 蔦屋書店

・奈良 蔦屋書店

(C)︎2026 JOKER.■ Pingu(TM)

▼ピングー公式HP：https://www.pingu.jp/

▼ピングー公式Instagram：@pingu_jp(https://www.instagram.com/pingu_jp/)

▼ピングー公式X：@pingu_jpn(https://x.com/pingu_jpn)

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。

1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

【Pingu(TM) × KNT365】

愛らしいキャラクターで国境を越え、幅広い世代に親しまれているPingu(TM)とKNT365のコラボレーション作品は、これまでの展開でもご好評をいただいてきました。

今回、「蔦屋書店 感謝祭」にて先行販売されるラインアップには、マチ付きで大容量の「Fourty」や「Mam」をはじめ、小物の持ち運びに便利なコンパクトサイズの「Me-Knitty」、書店での先行販売ならではの「Book Cover」など、多彩な作品が揃います。

KNT365の作品は、リサイクルペットボトルから生まれた再生ポリエステル糸を使用し、大阪にある自社工場を中心に国内で生産。自社生産により、輸送に伴うCO2排出量の削減にもつながっています。

また、編み機を使用して糸から製品を作り上げるため、裁断や縫製の工程が少なく、材料ロスが発生しません。自宅でのお洗濯も可能で、丈夫なつくりのため、長くご愛用いただけます。

ピングーが住む南極の氷を守るため、私たちと一緒にできることからはじめませんか?

■ Mam Artist Edition（PINGU(TM) × KNT365）

Mam（PINGU(TM) × KNT365） 税込8,250円

【Size：H/43cm W/42cm 底マチ8cm 】

ブラックをメインカラーに、「ピングー」「ピンガ」「ロビ」たちの日常を切り取ったようなデザインが魅力的な作品です。

KNT365のラインナップの中でも最も大容量のバッグで、ノートPCやタブレット、A4書類をはじめ、日常の荷物をしっかり収納可能。

通勤・通学はもちろん、一泊二日の旅行やマザーズバッグとしても活躍し、実用性に優れています。

■ Fourty Artist Edition（PINGU(TM) × KNT365）

Fourty（PINGU(TM) × KNT365） 税込8,250円

【Size：H/31cm W/31cm Depth(底マチ)/30cm×11cm】

KNT365の代表的なバッグ「Knitty」や「Mam」とはひと味違う、多色使いのデザインが魅力の「Fourty」。

ブルーとレッドが目を惹く配色で、「ピングー」と「ピンガ」の兄妹が並んで座る、とても可愛らしいデザインです。

マチ付きで収納力もあり、ショルダー部分は長さ調整が可能。日常使いからお出かけまで、幅広いシーンで活躍します。

■ Me-Knitty Artist Edition（PINGU(TM) × KNT365）

Me-Knitty（PINGU(TM) × KNT365） 税込4,950円Me-Knitty（PINGU(TM) × KNT365） 税込4,950円Me-Knitty（PINGU(TM) × KNT365） 税込4,950円

【Size：H/18cm W/12cm】

スマホやリップ、車の鍵など、さっと取り出したい小物の持ち運びに便利な「Me-Knitty」。

本とぬいぐるみを持った「ピングー」の日常を切り取った可愛らしいデザインで、「ブラック」「イエロー」「ベージュ」の3色展開です。

ショルダー部分は好みの長さに調整可能で、着こなしを彩るアクセントにもなります。

■ Book Cover Artist Edition（PINGU(TM) × KNT365）

Book Cover（PINGU(TM) × KNT365） 税込2,970円Book Cover [裏]（PINGU(TM) × KNT365） 税込2,970円Book Cover（PINGU(TM) × KNT365） 税込2,970円Book Cover（PINGU(TM) × KNT365） 税込2,970円

【Size：文庫本サイズ】

ピングーとピンガが仲良く並んで本を読んでいる、心温まるデザインのブックカバー。

ニット素材が、本を衝撃や擦れから包み込み、大切な一冊をしっかりと守ります。

カラーは「ブラック」「ネイビー」「ベージュ」の3色展開。落ち着いた色味で、日常の読書時間にも自然になじみます。

コラボレーション作品は一部蔦屋書店にて、2月6日(金)から3月1日(日)の期間、先行販売いたします。

※数に限りがございます。ご了承ください。

＜問い合わせ先＞

株式会社KNT365：https://knt365.com

電話番号：070-1381-6466

■KNT365

株式会社KNT365

KNT365（ケイエヌティサンロクゴ） は、ニットの可能性を拡張しながら「地球にやさしい循環」をデザインする日本発のライフスタイルブランドです。

どうしても作品として届けることができなかった素材をバッグや日用品へと生まれ変わらせるアースフレンドリーなものづくりを軸に、「365日使える機能性とデザイン」「人と動物にやさしい素材選び」を大切に活動しています。

本社所在地：東京都目黒区自由が丘

代表者名：國井淳

URL：https://knt365.com/(https://knt365.com/)

株式会社KNT365のプレスリリース一覧：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/168805(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/168805)