【5区対象・中学生以下無料】都市型体験フェス「CHIMERA GAMES VOL.11」開催決定。“観る”から“参加する”へ。家族全員が同じ空間で楽しめる体験型フェス

一般社団法人CHIMERA Union（本社：京都府、代表理事：文平龍太）は、都市型体験フェス「CHIMERA GAMES VOL.11」を、2026年5月16日（土）・17日（日）に開催することを決定しました。

本日より、チケットの販売を開始いたします。

「CHIMERA GAMES」は、カルチャー・音楽・遊びを横断する体験型フェスです。“観るイベント”ではなく、来場者自身が“参加する側”になれる体験設計を特徴としており、家族全員が自然に関わり、それぞれが自分なりの楽しみ方を見つけられる構成となっています。

東京都5区対象の割引制度・中学生以下無料

CHIMERA GAMES VOL.11では、

より多くの方が気軽に参加できるよう、以下の来場者向け制度を導入しています。

東京都5区（江東区・港区・品川区・大田区・世田谷区）を対象とした区割り割引、中学生以下は入場無料です。

都市型フェスとしては珍しく、地域単位で参加ハードルを下げる制度と、中学生以下無料を同時に採用している点が特徴です。

家族での来場はもちろん、子どもから大人まで、世代や地域を越え、“遊びを通じて同じ時間を共有する”体験を生み出す点が本イベントの特徴です。

家族全員が同じ場所で楽しめるイベント設計

本イベントは、「観る人」と「参加する人」を明確に分けず、誰もが自分のペースで関われる体験設計を特徴としています。

スポーツや音楽、体験型コンテンツが同一空間に配置され、子どもが体を動かし、大人が見守るだけで終わらず、家族全員が自然に関わることができる構成となっています。

チケット情報

販売開始：2026年2月2日（月） 10:00～

◼︎区割りチケット

（江東区・港区・品川区・大田区・世田谷区 在住者対象）

◼︎前売りチケット

◼︎当日チケット

※中学生以下は入場無料

※チケットの詳細および購入方法は、公式サイトにて案内しています。

イベント概要

名称 ： CHIMERA GAMES VOL.11

日程 ： 2026年5月16日（土）、17日（日）

会場 ： CHIMERA GAMES お台場特設会場

（江東区青海臨時駐車場NOP区画／〒135-0064 東京都江東区青海1丁目1）

主催 ： 一般社団法人 CHIMERA Union

公式HP ： https://games.chimera-union.com/(https://games.chimera-union.com/)