アクションリンク、「DXPO大阪’26 店舗・EC DXPO」に出展・セミナー開催

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社である株式会社ファブリカコミュニケーションズ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長CEO：谷口政人）は、同社が提供するEC特化型CRMツール「アクションリンク」(https://actionlink.jp/)の取り組みとして、2026年2月26日（木）・27日（金）にインテックス大阪で開催される「DXPO大阪’26 店舗・EC DXPO【EC販促・開業支援展】」に出展し、あわせてEC事業者向けセミナーを開催します。

近年、EC市場では新規獲得コストの高騰により、既存顧客との関係性を深め、リピート売上を伸ばすためのCRMの重要性が高まっています。

こうした課題が顕在化する中、「アクションリンク」は、EC事業者の購買・行動データをもとに、顧客一人ひとりに最適なコミュニケーションを自動化するEC特化型CRMとして、EC事業者のCRM施策を支援しています。

詳細１. 関西ECのCRM成功事例をテーマにしたセミナーを実施

本展示会では、同サービスによる取り組みや成果を紹介する場として、会期中の2026年2月27日（金）にプロダクト責任者・中村隆嗣が登壇するセミナーを実施します。

本セミナーでは、アパレル・食品・雑貨など複数業界の事例をもとに、リピート売上につながった具体的な施策設計を、実例とともに解説します。

＜セミナー開催概要＞- タイトル：リピート売上2倍！関西ECのCRM成功事例を大公開（アパレル・食品・雑貨など）- 日時：2026年2月27日（金）15:00～15:30- 登壇者：株式会社ファブリカコミュニケーションズアクションリンク プロダクト責任者 中村 隆嗣詳細・お申込みはこちら :https://dxpo.jp/real/fox/osaka26/store/conf.html#f245登壇者プロフィール：中村 隆嗣

2003年に北国からの贈り物へ入社し月商3億円を超える成長まで導く。多くのモールでマーケティング戦略責任者として数々の賞を受賞。その後年商2500億規模の大手製薬会社や外資系アパレルブランドなど、メーカー直販ECの事業コンサルティングを手がける。CRMの課題を解決すべく、2018年アクションリンクを立ち上げ、2023年ファブリカコミュニケーションズにジョイン。現在に至る。

詳細２. 展示ブースでは導入事例と個別相談を実施

中村 隆嗣（なかむら たかつぐ）

会期中の展示ブースでは、「アクションリンク」を導入した企業におけるリピート売上向上の具体的事例をデモ画面を交えて紹介するとともに、DX推進やLTV最大化に向けた実践的な戦略について個別相談を承ります。

「アクションリンク」サービスサイトはこちら▶︎ https://actionlink.jp/

【展示・ご相談内容】- 導入事例のご紹介： 飲食料品、化粧品、アパレルなど、多岐にわたる業界のEC事業者様が「アクションリンク」を導入し、いかにリピート率やLTVを向上させたか、具体的なデータとともにPCデモ画面にて機能と効果をご紹介します。- リピート売上UPのご相談受付：既存顧客のデータ活用や、休眠顧客の掘り起こし、セグメント配信の最適化など、お客様のEC事業における課題に対し、専門のコンサルタントが最適なアプローチについてご相談を承ります。

【ご来場者様特典】

本展でご契約いただいた場合、初期費用を無料とさせていただきます。

また、ブースにお越しいただいた方限定で、アクションリンクをご利用いただいているクライアント様の人気お菓子をプレゼントいたします。人気お菓子のプレゼントは数に限りがございますので、ぜひお早めにご来場ください。

出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/267_1_2b6a59ba9041b484de4a0a3b37bf0aa3.jpg?v=202602020322 ]事前登録はこちら :https://dxpo.jp/u/fox/osaka26/user/entryご来場には事前登録が必要です。（参加費無料）ご登録はボタンよりお願いします。

DXPO大阪は、店舗・EC領域におけるIT・DX活用の最新動向が一堂に会する展示会です。

当社は本出展を通じて、関西のEC事業者との接点をさらに広げ、地域に根ざしたDX推進のパートナーとして、CRM活用の価値を直接お伝えすることを目指します。

会社概要

【株式会社ファブリカホールディングス】- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F- 設立：1994年11月- 上場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：4193）- コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/【株式会社ファブリカコミュニケーションズ】- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F- 事業内容：自動車販売支援システム開発・販売事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング支援事業、自動車修理・レンタカー事業- 出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％- コーポレートサイト：https://www.fabrica-com.co.jp/＜お問い合わせ先＞

株式会社ファブリカコミュニケーションズ

ビジネスコミュニケーション事業本部 アクションリンク事業部

TEL：0120-063-851

E-mail： actionlink@fabrica-com.co.jp