【TAC教員採用試験】オンラインセミナー「模擬授業の達人セミナー」を2/11（水）に開催

教員採用選考で模擬授業を実施する自治体を志望する方で、「模擬授業対策はどうしよう。」と悩んでいる方も多いと思います。模擬授業は、短時間で教員としての素養を見せる必要があるため、見せ方に工夫が必要です。

当セミナーでは、模擬授業の内容をお知らせし、見せ方の一端をお示します。

どのような試験が行われるのか、どんな対策をすればよいかなど有益な情報をご提供いたします。模擬授業で悩んでいる方、もっとしっかり準備したいと考えている方は奮ってご参加ください。



2026年 2/11（水）10:00 ～12:00（オンライン）

- 担 当 講 師

高橋 俊明 講師

東京都教育庁及び、市教育委員会の教員人事担当管理職として長く勤務し、面接委員や論文採点委員も経験、教員の採用や配置等について熟知している。これらの行政経験や統括校長として教員の育成に取組んだ経験を基に、受験者へ適切な助言をしている。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#takahashi_0211

※定員になり次第、受付終了します。

