TikTokとSpotifyが共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」、2026年2月度（第47弾）のMonthly ArtistにONE OR EIGHTが決定！

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」とオーディオストリーミングサービス「Spotify」が共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」の、2026年2月度（第47弾）のMonthly ArtistにONE OR EIGHTが決定しました。

"Buzz（バズ・流行り）"＋"Track（楽曲・追跡する）"を掛け合わせた「Buzz Tracker」では、TikTok JapanとSpotify Japanが両プラットフォームの特性を生かし、毎月1組の「Monthly Artist」を共同で応援していきます。TikTokでは、ショートムービーや楽曲ページを通じて、アーティストの魅力を多角的に掘り下げ、Spotifyでは「Buzz Tracker」をはじめとする様々なプレイリストを通して、楽曲の魅力をユーザーに届けていきます。



今回「Buzz Tracker」のMonthly Artistに決定したのは、8人組ボーイズグループのONE OR EIGHT。HIPHOPを軸にしたグローバル水準のサウンドと高いダンスパフォーマンスを武器に、「BET ON YOURSELF」を掲げて世界へ挑戦を続けています。

TikTokとSpotifyの「Buzz Tracker」プレイリストでは、2026年1月28日発売の1st Mini Album収録の「TOKYO DRIFT」や「POWER」、「DSTM」がピックアップされており、本企画のローンチに合わせて、ONE OR EIGHTのTikTokアカウントでは、TikTokでしか見ることができない様々な投稿が行われる予定です。



ONE OR EIGHT TikTokアカウント

https://www.tiktok.com/@oneoreight_



「Buzz Tracker」2026年2月度（第47弾）Monthly Artist: ONE OR EIGHT コメント

Buzz Tracker Monthly Artistに選んでいただき、とても光栄です！

世界に向けて挑戦している僕たちの楽曲を、たくさんの方に聞いていただけると思うと本当に嬉しいです！皆さん、TikTokでのたくさんの投稿をお待ちしています！

僕たちと一緒に、ONE OR EIGHTの楽曲で楽しみましょう！

（MIZUKI / ONE OR EIGHT）



「Buzz Tracker」プレイリスト（TikTok）：

https://www.tiktok.com/playlist-music/Buzz-Tracker-7081543689138391809

「Buzz Tracker」プレイリスト（Spotify）：

https://spotify.link/BuzzTracker



ONE OR EIGHT プロフィール

日本発8人組のボーイズグループ。グループ名は日本の慣用句「一か八か」に由来し、「BET ON YOURSELF」を掲げ世界へ挑戦。2024年にRyan Tedderプロデュース曲でデビューし、国内外チャートで実績を重ねる。2026年には初のMini Album『GATHER』と1st LIVE TOURを予定。



