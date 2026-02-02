いま、空前の編み物ブーム！ ハンドメイド大好きの北川景子さんが人気手芸雑誌「コットンタイム」3月号（2/6発売）で、人気のかぎ針編みに挑戦！ かぎ針を持つのも初めてなのに、花モチーフ編みを見事に完成！

株式会社主婦と生活社

ハンドメイドの腕前がすごいと話題の北川景子さん。現在、隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME』にて、連載「北川景子さんの至福のハンドメイド」を掲載中です。若い世代を中心に空前の大ブームとなっている編み物。なかでも人気のかぎ針のモチーフ編みに、北川さんが挑戦しました。

北川さんは、かぎ針を持つこと自体が初めてでしたが、2時間半で、シャーベットカラーのキュートな花モチーフを見事完成させました。

かぎ針網に初挑戦した北川景子さん。

2時間半後には、シャーベットカラーのキュートな花モチーフを完成。

何事も基礎をしっかり習得したいという北川さん。ミシンを始めたときも、何度も同じものを繰り返し作ってコツをつかんだそうです。かぎ針編みは今回が初めてだったため、「イロハのイ」からしっかり勉強して、また挑戦したい、と意欲を見せていました。

撮影／鮫島亜希子

かぎ針編みに挑戦した北川景子さんが使用した材料は、『はじめてさんの かぎ針編み キットBOOK』（主婦と生活社刊）の付録。シャーベットカラーの毛糸4色と、かぎ針・とじ針付きのムックは、ただいま大好評発売中。

