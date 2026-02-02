高層階からの景色とともに、桜色に心ときめく期間限定ハイティー「SAKURA High Tea」【ウェスティンホテル仙台】

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社「SAKURA High Tea」イメージ

ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、2026年3月13日(金)～4月12日(日)の期間、春に咲き誇る桜をテーマにした可憐な期間限定ハイティー「SAKURA High Tea(サクラ ハイティー)」を発売します。

春の訪れを感じる市街地を眺めながら、桜の彩りに包まれるひとときをお届けいたします。お花見気分を楽しむ3段のボックスには、ウニと新たまねぎのムースや、蟹肉とかぶをサンドした桜色のバーガー、桜・ローゼル・生ハムの手毬寿司など、見た目にも愛らしい7種類のオードブルをラインナップ。メインディッシュには、宮城県栗原市産の黒毛和牛をやわらかく仕上げたローストビーフを、桜香るクリームチーズソースと赤ワインのリダクションとともに。桜のほのかな香りが広がり、春を感じていただける逸品に仕上げました。締めくくりのデザートには、桜香るアイスクリームといちごをミルフィーユ仕立てでご用意。春らしく軽やかな甘さが際立ちます。

高層階からやわらかな陽に照らされる仙台の街並みを眺めながら、穏やかで上品な桜色に心ときめくハイティーをお楽しみください。

【メニュー】

◇乾杯用ドリンク

スパークリングワイン

オードブルボックス イメージ

◇オードブルボックス

・ウニと新たまねぎのムース コンソメジュレ

・クラブケーキと赤かぶのマリネ 桜色バーガー

・桜とローゼル 生ハムの手毬寿司

・サーモンとサワークリームのクロスティーニ

・真鯛のフリット ラディッシュのソース

・牛たんとたけのこ 新じゃがいものポテトサラダ

・桜海老と菜花のアーリオオーリオ コンキリオーニ

メインディッシュ イメージ

◇メインディッシュ

宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフ

桜のクリームチーズソースと赤ワインのリダクション

デザート イメージ

◇デザート

桜香るアイスクリーム いちごのミルフィーユ仕立て

◇フリーフローアイテム

ワイン(白・赤)、ビール、カクテル各種、

オリジナルモクテル、コーヒー、紅茶、ソフトドリンク各種

SAKURA High Teaの概要

実施日時：2026年3月13日(金)～4月12日(日)

14:00～21:00のうち90分間 (最終入店19:30、フリーフローL.O.20分前)

場 所：ラウンジ&バー ホライゾン(26階)

料 金：7,000円

※ご利用日前日15:00までにご予約ください。

※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。

※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。

＜ご予約・お問合せ先＞

ウェスティンホテル仙台

TEL：022-722-1234 URL：https://www.the-westin-sendai.com/

