高層階からの景色とともに、桜色に心ときめく期間限定ハイティー「SAKURA High Tea」【ウェスティンホテル仙台】
「SAKURA High Tea」イメージ
ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、2026年3月13日(金)～4月12日(日)の期間、春に咲き誇る桜をテーマにした可憐な期間限定ハイティー「SAKURA High Tea(サクラ ハイティー)」を発売します。
春の訪れを感じる市街地を眺めながら、桜の彩りに包まれるひとときをお届けいたします。お花見気分を楽しむ3段のボックスには、ウニと新たまねぎのムースや、蟹肉とかぶをサンドした桜色のバーガー、桜・ローゼル・生ハムの手毬寿司など、見た目にも愛らしい7種類のオードブルをラインナップ。メインディッシュには、宮城県栗原市産の黒毛和牛をやわらかく仕上げたローストビーフを、桜香るクリームチーズソースと赤ワインのリダクションとともに。桜のほのかな香りが広がり、春を感じていただける逸品に仕上げました。締めくくりのデザートには、桜香るアイスクリームといちごをミルフィーユ仕立てでご用意。春らしく軽やかな甘さが際立ちます。
高層階からやわらかな陽に照らされる仙台の街並みを眺めながら、穏やかで上品な桜色に心ときめくハイティーをお楽しみください。
【メニュー】
◇乾杯用ドリンク
スパークリングワイン
オードブルボックス イメージ
◇オードブルボックス
・ウニと新たまねぎのムース コンソメジュレ
・クラブケーキと赤かぶのマリネ 桜色バーガー
・桜とローゼル 生ハムの手毬寿司
・サーモンとサワークリームのクロスティーニ
・真鯛のフリット ラディッシュのソース
・牛たんとたけのこ 新じゃがいものポテトサラダ
・桜海老と菜花のアーリオオーリオ コンキリオーニ
メインディッシュ イメージ
◇メインディッシュ
宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフ
桜のクリームチーズソースと赤ワインのリダクション
デザート イメージ
◇デザート
桜香るアイスクリーム いちごのミルフィーユ仕立て
◇フリーフローアイテム
ワイン(白・赤)、ビール、カクテル各種、
オリジナルモクテル、コーヒー、紅茶、ソフトドリンク各種
SAKURA High Teaの概要
実施日時：2026年3月13日(金)～4月12日(日)
14:00～21:00のうち90分間 (最終入店19:30、フリーフローL.O.20分前)
場 所：ラウンジ&バー ホライゾン(26階)
料 金：7,000円
※ご利用日前日15:00までにご予約ください。
※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。
＜ご予約・お問合せ先＞
ウェスティンホテル仙台
TEL：022-722-1234 URL：https://www.the-westin-sendai.com/
ウェスティンホテル＆リゾートについて
ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりウェルネスの分野で世界をリードしてきたホスピタリティブランドとして、旅先でもゲストが快適に過ごせるよう、「Sleep Well(よく眠る)」「Eat Well(よく食べる)」「Move Well(よく動く)」というウェルビーイングの柱を通じてサポートします。
世界40以上の国と地域に展開する240軒を超えるホテルやリゾートでは、受賞歴のあるアイコニックな「Heavenly(R) Bed(ヘブンリーベッド)」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT(R)」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、さまざまなウェアやシューズを貸し出す「ギアレンディングプログラム」、栄養バランスの取れた「Eat Wellメニュー」など、ウェスティンならではのウェルネス体験をお楽しみいただけます。
詳しくは www.westin.comをご覧ください。
また、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、Facebookでも最新情報を発信しています。
ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy(R)(マリオット ボンヴォイ)」に参加しています。同プログラムでは、世界各地の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの特典など、多彩なメリットをご用意しています。無料での会員登録や詳細についてはmarriottbonvoy.comをご覧ください。