「食の未来を、もう作り始めている」 第63回「宣伝会議賞」中高生部門 協賛企業賞を発表

株式会社コロワイド

株式会社コロワイド（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 野尻公平、以下「コロワイド」）は、第63回「宣伝会議賞」中高生部門において、「コロワイドの魅力を知る、きっかけになるようなキャッチフレーズ」をテーマに作品を募集しました。その結果、987作品の応募の中から、協賛企業賞として「食の未来を、もう作り始めている」を選出しました。

■協賛企業賞の受賞作品について

＜受賞作品＞ 「食の未来を、もう作り始めている」

＜受賞者＞ 岩羽 奏來さん

＜岩羽さんコメント＞

「特別な賞を頂けたことを本当にうれしく思います。

コロワイド社は日々の暮らしを支える大切な『食』を担う存在です。その魅力を伝えたい思いでこのコピーを作りました。安全でおいしい食を作り出すコロワイド社への感謝が皆さんに届けば幸いです」

【宣伝会議賞 中高生部門とは】

日本最大級の広告・コピーライティングの公募コンテスト「宣伝会議賞」の中で、現役の中学生・高校生だけが応募できる特別な部門。「言葉の力」「伝える力」を実社会の課題を通して学べる場として、教育現場や広告業界にて高く評価されています。将来の進路やキャリア形成にもつながる学びの機会として、多くの中高生が挑戦しています。

■企画概要

・課題：「コロワイド」の魅力を知る、きっかけになるようなキャッチフレーズ

・キャッチフレーズ応募期間：2025年8月1日（金）～2025年10月7日(火)

・協賛企業賞発表：2026年1月30日（金）

■選考理由について：株式会社コロワイド マーケティング統括部長 山崎 政彦

第63回「宣伝会議賞」中高生部門にご応募くださった多くの中高生の皆さまに、心より御礼申し上げます。

この度、コロワイド協賛企業賞に選定させていただいた岩羽奏來さんの作品について、以下の点を高く評価しています。

コロワイドは、焼肉・寿司・定食からデザート事業まで、幅広い飲食ジャンルを展開していますが、すべてを束ねて“食の未来”という未来志向の表現軸に凝縮させていること。そして「もう作り始めている」という表現の中に、今まさに現在進行形で取り組んでいるという“臨場感”が感じられること。さらに飲食事業ならではの“手作り感”まで伝わってくること。これらを総合的に評価させていただき、最終選定に至りました。

コロワイドはこれからも、「すべては、お客さまと社員のために」という企業理念のもと、“食の未来”の創造に向けて、日々挑戦を続けて参ります。

