【ブース出展】教科書大手「大日本図書」が新人教員応援フェス『Next Teachers′ Party 2026』に！理科・数学等の老舗出版社が、4月から授業に挑む若者の門出をバックアップ！

一般社団法人もあふる

一般社団法人もあふると学生団体TeacherAideからなる「Next Teachers' Party実行委員会」は、2026年2月24日（火）に開催する新人教員応援イベント『Next Teachers' Party 2026』において、「大日本図書株式会社」のブース出展が決定したことをお知らせいたします。

■ 出展の背景：授業づくりへの不安に寄り添う

教職を志す学生にとって、4月から始まる「授業」は大きなプレッシャーの一つです。

「大日本図書」は、明治32年の創業以来、理科、算数・数学、保健体育などを中心に、長きにわたり日本の学校教育を支え続けてきた教科書出版社です。

教育の根幹ツールである「教科書」を作る企業が会場にいることは、これから授業づくりに挑む学生たちにとって、大きな心強さとなります。

■ ブース出展について

当日は、大日本図書の担当者がブースを出展します。

普段、学校現場に届く「教科書」の向こう側にいる作り手と、直接言葉を交わせる貴重な機会です。出版社として長年培ってきた教育への知見や想いを、これからの未来を担う若い先生たちへ届けます。

大日本図書ロゴ

■ 大日本図書株式会社 について

小学校・中学校・高等学校の教科書および、教科書準拠教材、指導書、学習参考書などを発行する出版社。特に理科教育においては長い歴史と実績を持ち、デジタル教科書やICT教材の開発にも力を入れています。

公式サイト：https://www.dainippon-tosho.co.jp/

■ 『Next Teachers' Party 2026』開催概要

・ イベント名: 新しい“先生”の誕生を祝うパーティ『Next Teachers' Party 2026』

・ 日時: 2026年2月24日（火） 16:00～21:00

・ 会場: 港区立産業振興センター 札の辻スクエア 11F 大ホール

・ 主催: Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる、学生団体TeacherAide）

・ 共催・会場協賛: 港区立産業振興センター

・ 特別パートナー: 一般社団法人地方Web3連携協会

・ 出展: 中学校てらす、特定非営利活動法人helpwell、大日本図書株式会社 他

・ 詳細: https://peatix.com/event/4622227

複数の企業がブース出展し、新人教員を応援する『Next Teachers' Party2026』は引き続き参加者を募集中だ。

【本件に関するお問い合わせ】

Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる内）

担当：今川

Email：moreful.edu[at]gmail.com

※迷惑メール対策のため、お手数をおかけいたしますが、[at]を@に変えてお問い合わせください。