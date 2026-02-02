【月女神イチ】内閣官房主催地理空間情報活用コンテスト「イチBizアワード」表彰式にてスペシャルサポーター特別賞受賞者を発表

株式会社DigitalBlast

宇宙産業の活性化や新事業創出をサポートする株式会社DigitalBlast（本社：東京都千代田区 / 代表取締役CEO：堀口真吾、以下「DigitalBlast」）と株式会社オスカープロモーション 宇宙事業開発本部との共同プロジェクトである新人宇宙飛行士VTuber『月女神イチ（アルテミス イチ）』は、このたび、内閣官房地理空間情報活用推進室が主催する地理空間情報を活用したビジネスアイデアコンテスト「イチBizアワード2025」のスペシャルサポーターとして「スペシャルサポーター特別賞（月女神イチ賞）」を「推しと同じ場所に立つ感動を、『ミラージュ』で。」を応募した赤穂しゅな氏に授与したことをお知らせします。

■ 地理空間情報活用ビジネスアイデアコンテスト「イチBizアワード2025」概要

地理空間情報とは「いつ、どこで、何が、どのような状態か」といった位置や時間に関する情報を指し、自然災害・環境問題への対応や産業・経済の活性化に利用されるなど、社会における地理空間情報の重要性はますます高まっています。

本アワードは内閣官房による「地理空間情報の活用推進施策」の一環として2022年度より開催されているビジネスアイデアコンテストで、4年目となる今回は「あなたのイチアイデアが 世界をちょっとだけ 面白くする。」をスローガンに、「地理空間情報」のポテンシャルを最大限に活用した多様なサービス創出につながるアイデアが広く募集されました。2026年1月30日(金)には東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催された「G空間EXPO」内の特設ステージで表彰式が開催され、最優秀賞以下の各賞が発表されました。

・ 特設Webサイト：https://g-idea.go.jp/

・ 業務実施機関（事務局）：有限責任監査法人トーマツ

■ コメント：月女神イチより

2025年度のイチBizアワードで「スペシャルサポーター」を務めました、月女神イチです！

今回アワードにいただいた279件の応募の中から厳正な審査の結果、赤穂しゅなさんが応募された「推しと同じ場所に立つ感動を、『ミラージュ』で。」にスペシャルサポーター特別賞（月女神イチ賞）を授与いたしました。『ミラージュ』は、準天頂衛星システム・みちびきの体制強化によって実現される精度の高い位置情報で “人と場所” をつなぐ、未来の推し活・聖地体験で利用されるサービスのアイデアです。

このサービスが実現することで沢山の方々の「好き」がもっと広がっていく素敵な未来を思い描くことができて、イチ自身も「使ってみたい！」と強く感じました。今後もっともっと地理空間情報を身近なものにしていくためにも、「好き」から地理空間情報の輪を広げるアイデアはとっても重要です。そして何よりも、このアイデアからは赤穂さんが地理や地図が大好きだ！という熱意が溢れていて、これから地理空間情報を活用した未来（G空間社会）実現に向けて世の中を引っ張っていってくださる方だと確信して、授与を決めました。

赤穂しゅなさん、本当におめでとうございます。

■ コメント：赤穂しゅな氏より

この度は、栄えある賞を賜り、誠にありがとうございます。

本企画を考える中で、以前心に残った言葉を思い出しました。

「欲しいものには二種類ある。便利か、好きかである。」

便利なものは自然と溢れていくでしょう。だからこそ私は、「好き」を突き詰めようと考えました。

VTuberとして活動する中で、視聴者の皆さまに喜んでいただけそうなサービスを考えたときに生まれたのが「旅するあしあと」です。

私がどこを旅し、何を素敵だと感じたのか。たとえ大きな知名度がなくても、ささやかに楽しめるコミュニティをつくりたいという思いを込めました。

また、素性を明かさずに活動するVTuberの方々にも安心して使っていただけるよう、「ミラージュ（蜃気楼）」と名付けています。

本賞を励みに、これからも「好き」という気持ちを大切に、活動を続けてまいります。

改めまして、関係者の皆さま、そして日頃より応援してくださる皆さまに、心より感謝申し上げます。

■ 株式会社DigitalBlast（デジタルブラスト）について

株式会社DigitalBlastは「宇宙に価値を（Make Space Valuable）」をミッションに掲げ、宇宙環境を活用した産業創出に向けて、技術開発と研究基盤の構築に取り組む宇宙スタートアップです。

国際宇宙ステーション（ISS）・「きぼう」日本実験棟で培った実績と運用ノウハウを土台に、次世代の民間宇宙ステーション（ポストISS）時代を見据えた宇宙環境利用のユーザーインテグレーション（計画・開発・打上・実験・回収支援）と民需開拓を推進しています。

また、地球低軌道（LEO）領域におけるライフサイエンス研究を進化させるため、小型実験装置「AMAZ」の自社開発や、研究から事業化までを支えるR&Dプラットフォームの構築を進めています。

さらに、宇宙で生成されるデータの処理・活用を高度化する基盤として「宇宙版クラウド（軌道上データセンター）」の開発にも注力し、宇宙利用の持続的拡大と新産業創出に貢献します。

会社名：株式会社DigitalBlast（英文表記：DigitalBlast, Inc.）

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング19階

代表者：代表取締役CEO 堀口 真吾

設立：2018年12月

ホームページ：https://digitalblast.co.jp/

事業内容：宇宙開発事業

関係会社：株式会社SpaceBlast

