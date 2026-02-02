2/14（土）賞金50万円を懸け、ビジネスプランで真剣勝負。京築の未来を創る挑戦者たちをスチームシップ代表ら「京築の虎」が応援

株式会社スチームシップ

2026年2月14日（土）、福岡県行橋市で開催される第2回 K7サミット「京築の虎～K点を越えろ！～」。本イベントに株式会社スチームシップ代表取締役 藤山雷太が、4名の挑戦者のビジネスプランを審査する「京築の虎」として参加いたします。

第2回 K7サミット「京築の虎～K点を越えろ！～」とは

K7サミットは「Keichiku Innovators Crew（KIC）」が主催する、京築エリア（2市5町 ※）での事業化に向けた取り組みを応援するイベントです。第2回となる今回は「K点を越えろ！」をコンセプトに、ビジネスプランコンテストを実施。新たなビジネスを立ち上げようと志す挑戦者たちが集まり、京築エリアの新たな未来を描くプレゼンテーションを繰り広げます。

審査員を務めるのは、京築エリアで第一線を走り続ける起業家・経営者 「京築の虎」5名です。その「虎」の一人として藤山も参加。挑戦者が叶えたい事業を、独自の視点でジャッジします。最優秀賞（審査員賞）には、事業支援金50万円を贈呈。さらに、来場者の投票によって決まるオーディエンス賞も用意されています。

※京築エリア：福岡県の北東部に位置する2市5町（行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、築上町、上毛町、吉富町）

地域でゼロからビジネスを立ち上げた経験をもとに審査

藤山は地域でゼロからビジネスを立ち上げた一人です。「日本の地域の未来を変えていきたい」「地域で若者がイキイキと働く場をつくりたい」という想いから、たった3名でスチームシップをスタートしました。それから約9年が経った現在、拠点は全国に26か所となり、400名のクルー（社員）が在籍。地域密着型ふるさと納税支援事業を中心に、地域の魅力を全国に発信しています。

スチームシップは2023年4月より福岡県豊前市に拠点を構え、京築エリアでは3自治体（豊前市、築上町、吉富町）の支援を担当。同じ志を持つ地域の仲間といっしょに、地域“だから”できることに力を注いできました。

そんな私たちが取り組みたい大切なテーマのひとつが、地域の「人」を育てること。「京築で夢を叶えたい」という思いを受け止め、その挑戦を応援することは、まさに地域の「人」づくりの一環だと考えます。

情熱と覚悟を胸に、多数の応募の中から勝ち抜いた“選ばれし4名”の想い。藤山も本気で受け止め、全力で応援します！

代表取締役（キャプテンCEO） 藤山 雷太

1983年 佐賀県佐賀市生まれ。九州大学工学部卒。2008年 株式会社ディー・エヌ・エーに新卒入社。東日本大震災を契機に佐賀へUターンし、2017年 株式会社スチームシップを創業。

藤山のコメント

京築エリアには、情熱やこだわりを持って事業をされている方がたくさんいます。私たちがこのエリアで「一緒に仕事をしたい」と思ったきっかけも、地域の皆さんの想いに心動かされたからでした。

今回登壇する4名の挑戦者は、間違いなく地域の「宝」です。私自身、ゼロから地域で事業を立ち上げ、多くの壁にぶつかりながら、たくさんの喜びを仲間とわかちあってきました。その経験をもとに、彼らの志が単なる夢で終わらず、地域を動かす「事業」として結実するよう、真剣に、そして全力で向き合いたいと思っています。

挑戦者と「京築の虎」が繰り広げる、京築エリアの新たな未来を描くプレゼンテーション。未来の京築を担う挑戦者たちの一歩を、ぜひ会場で共に応援し、その熱量を体感してください！

イベント概要

日 程：2026年2月14日(土)

時 間：16:00～18:00

会 場：リブリオ行橋けやきホール（行橋市大橋三丁目18番1号）

参加費：大人4,000円/名（懇親会含む）

※事前申込が必要です ※高校生以下、無料

（高校生以下のみでの参加の場合は、懇親会の参加不可）

定員人数：先着200名様

※人数に達し次第、受付を終了

主催：Keichiku Innovators Crew（KIC）

▶詳細・申込はこちら

https://valiant-gooseberry-b26.notion.site/2026-2-K7-K-23955b71123180a793b7f0b0e238ea62

▶Instagram

https://www.instagram.com/keichiku_innovators_crew/



■スケジュール

第一部

受付開始：15:00～

16:00 - 16:10 開会・虎紹介

16:10 - 16:35 プレゼン１.

16:35 - 17:00 プレゼン２.

17:00 - 17:25 プレゼン３.

17:25 - 17:50 プレゼン４.

17:50 - 18:00 終了の挨拶・参加者投票



第二部

18:30 - 20:00 懇親会・優勝者発表

会場：みやこホテル 大ホール（行橋市宮市町9-18）

※リブリオ行橋より徒歩2分

※立食パーティー形式（食事やお酒の提供あり）

株式会社スチームシップについて

スチームシップの主な業務は、自治体のふるさと納税支援。返礼品の企画・開拓・管理や、Webページの立ち上げ・運営、地域事業者への技術支援（AI活用レクチャー等）、カスタマーセンターなどの業務を一括で請け負っています。



私たちの特徴のひとつは地域密着型ということ。地域に拠点をかまえ、地域に根ざして「地域のブランド価値」を上げていく。そして「まちのファンをつくる」という目標を掲げています。事業受託を機に事業所を開設した市町村も多数。自治体や事業者と連携しながら、地域の未来をよりよく輝かせるために支援を続けています。



ミッション：地域から、未来を変えていく。

ビジョン ：地域が積極的に選ばれる社会をつくる。

会社名 ：株式会社スチームシップ

代表者 ：代表取締役 藤山 雷太

本社 ：〒859-3701 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷961番地1 2F

設立日 ：2017年4月13日

資本金 ：1億円

従業員数 ：405名

事業内容 ：地域密着型ふるさと納税支援事業

ホームページ：https://steamship.co.jp/