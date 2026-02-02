【宇治抹茶100％使用】抹茶の旨味広がるもちっもち食感♫チロルチョコ「抹茶もち〈袋〉」新発売！

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は、「抹茶もち〈袋〉」を全国で発売します。

春先シーズンに人気の抹茶を楽しめる和菓子風チロル♪

春先から新緑の季節にかけてチロルチョコで手軽に抹茶を楽しんでほしいという想いから開発した商品です。チロルチョコの中でも人気の食感のもちグミをセンターにいれ、宇治抹茶100％使用（抹茶原料中に占める割合）の抹茶チョコで包みました。これからの季節、お花見のおやつにもピッタリな商品です。

宇治抹茶100％使用の抹茶チョコともちもち食感が相性抜群！

抹茶チョコは宇治抹茶100％使用（抹茶原中に占める割合）し、抹茶本来の旨味とほどよい苦みを楽しむことができます。センターにもちグミを入れることで、何度もお口の中でもちもち食感を楽しむことができ、抹茶の旨味をゆっくり味わうことができます。パッケージは濃い緑色で抹茶を表現しチロルチョコのもちシリーズで人気のキャラクター「もちくん」が登場！

もちシリーズとは？

チロルチョコのもちシリーズは、もちもち食感とチョコレートの組み合わせを楽しめる人気シリーズとして9月～3月の期間限定で展開しています。代表商品である「きなこもち」を始め、これまで様々なフレーバーを発売しています。

■発売日

2026年2月9日（月）

※チロルチョコ公式オンラインショップ：2月9日（月）より販売予定

https://shop.tirol-choco.com/

■価格

１袋 ５個入 108円（税込参考価格）

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

【チロルチョコ株式会社とは】

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。

公式オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/

公式HP：https://www.tirol-choco.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/tirolchoco_official/

公式X： https://x.com/TIROL_jp

LINE公式：https://page.line.me/763quavr?openQrModal=true

公式TiKTok：https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official