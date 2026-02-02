『インフレから社員を救うプロジェクト』発足、「HQ」「松屋」「デニーズ」「BASE FOOD」などが参画

株式会社HQ

「福利厚生をコストから投資へ」を掲げる株式会社HQ（本社：東京都千代田区、代表取締役：坂本祥二）は、企業・福利厚生事業者・飲食店の三者が業界の垣根を越え、「食」の面から働く人々を支援する『インフレから社員を救うプロジェクト』を発足しました。

物価高と実質賃金の減少が続く今、働く人々の生活を守ることは、企業の枠を超えて取り組むべき喫緊の社会課題です。「松屋」「ガスト」「デニーズ」「バーミヤン」「CoCo壱番屋」など、働く人々の“食”を支える主要飲食店・企業が本プロジェクトに参画しており、「食事補助」の普及と支援を通じて、この社会課題の解決に挑みます。

■ 『インフレから社員を救うプロジェクト』特設サイト：

https://hq-hq.co.jp/shokuji/inflation(https://hq-hq.co.jp/shokuji/inflation)

また、プロジェクトの具体的なアクション第1弾として、「松屋」とHQがタッグを組み、松屋のキッチンカー「サンライズ号」でビジネス街に牛めしを無料配布します。これは単なる食事提供に留まらず、インフレ時代に企業が社員の『食』を直接支えることの有効性を伝えるためのアクションだと考えています。

さらに、2026年2月2日、本プロジェクト発足に関して記者発表会を開催しました。

記者発表には発起人の株式会社HQ代表取締役・坂本祥二、参画企業の株式会社松屋フーズ・青木彩氏、ベースフード株式会社代表取締役・橋本舜氏が登壇し、各社の視点から、なぜ今「企業の垣根を超えて食の支援」が必要なのか、その意義と展望について語りました。

■ プロジェクト立ち上げの背景・参画企業

当社が国内の従業員2万人を対象に実施した「インフレ実態調査」では、物価高が家計に深刻な影響を与えている実態が浮き彫りになりました。

- 約8割が「食費」への影響が大きいと回答- 30％超が物価上昇を理由に外食を控えるなど、「食の選択肢の減少」を経験

そこで私たちは、飲食店・企業・福利厚生サービス事業者がそれぞれの視点でインフレ時代に働く人々を食の面から支援する『インフレから社員を救うプロジェクト』を発足しました。

本プロジェクトが活動の主軸に据えるのが、福利厚生による「食事補助」の普及・支援です。

インフレによる食費の増加に対して85％の従業員は会社からの支援がないのが現状です。しかし、食事補助制度が導入されている企業においては従業員の80％が利用しており、支援としての有効性が高いことは明らかです。

食事補助の導入は、従業員の家計負担を軽減し、外食控えによる「食の選択肢の減少」を防ぐ一助となります。さらに、福利厚生として得られる「支援実感」は、従業員の離職防止や組織に対する信頼・エンゲージメント醸成にもつながると期待しています。

私たちは、多様化する働く人々のライフスタイルに合わせ、飲食店・企業・福利厚生サービス事業者が連携し、「食」の面から実効性のある支援を加速させます。

【参画企業・ブランド一覧】（敬称略、順不同）- 株式会社HQ- 松屋- はなまるうどん- BASE FOOD- デニーズ- バーミヤン- CoCo壱番屋- ガスト- コメダ珈琲店- ジョナサン- 夢庵- しゃぶ葉- ステーキガスト- から好し- とんから亭- むさしの森珈琲- すしみさき- 回転寿司みさき

【参画企業からのコメント】

株式会社松屋フーズ

販売促進企画部

青木 彩 様

「松屋」「松のや」を展開する松屋フーズは創業以来、「みんなの食卓でありたい」という想いを大切にしてきました。物価高が長期化する中、働く皆さまの生活を支える『インフレから社員を救うプロジェクト』の理念に強く共感し、参画を決定いたしました。

今回、第1弾の取り組みとして、弊社のキッチンカー「サンライズ号」を緊急出動させ、ビジネス街にて牛めし500食の無料配布を実施いたします。これは単なる“イベント”ではなく、「働く皆さまの毎日を支える仕組みは、もっと身近に、もっと使いやすくできる」そのことを体感いただける第一歩にしたいと考えています。

外食業界は現在、原材料費、人件費、光熱費、物流費の上昇という大きな逆風にさらされています。それでも私たちは、だからこそ、働く人の“食の選択肢”を守り、支え続けることが重要だと考えています。

松屋フーズはこれからも、「みんなの食卓でありたい」という原点のもと、働く皆さまの食生活に寄り添い続けてまいります。

ベースフード株式会社

代表取締役 橋本 舜 様

「健康的な食事は手間もお金もかかる」という課題を解決すべく、ベースフードは誕生しました。 食品インフレの加速により、働く皆さまが「体に良い食事」を求める際の経済的なハードルは、一段と高まっています。

こうした背景から、弊社はHQ様の『インフレから社員を救うプロジェクト』に賛同いたします。1食で必要な栄養が摂れる『BASE BREAD』は、健康的な食事が手軽かつ経済的に叶う「健康コスパ」に優れた主食です。多忙なビジネスパーソンの皆さまが、簡単に健康的な食生活を実現できるよう、これからも「かんたん・おいしい・からだにいい」商品を通じて役立ちたいと思います。HQ様と共に、働く皆さまにBASE BREADの魅力を体験していただけるプロジェクトも企画中です。

これからも、働く皆さま一人ひとりに寄り添いながら、弊社のミッションである『主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。』を叶えられるよう、精一杯取り組んでまいります。

【株式会社HQ 代表取締役 坂本祥二からのコメント】

株式会社HQ

代表取締役 坂本 祥二

インフレ時代の社員への生活支援は、もはや一企業だけで解決できる課題ではありません。

業態を超えた多くの飲食店、サービス事業者の皆さまと共に『インフレから社員を救うプロジェクト』を立ち上げました。

日本中の企業と協力し、働く人々の生活を支えるためのアクションを起こしていきたいと思います。

【関連プレスリリース】

インフレ時代の福利厚生の新定番、「食事補助HQ」をリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000162.000089608.html

■ アクション第1弾として【松屋×HQ】牛めし500食をお届け ―松屋のキッチンカー「サンライズ号」ビジネス街へ緊急出動！―を決定

本プロジェクトのアクション第1弾として、「松屋」とHQがタッグを組み、ビジネス街にて牛めし500食を無料配布するイベントを実施します。

- 開催日：2026年3月26日（木）11時～- 場所：『インフレから社員を救うプロジェクト』特設ページなどで、イベント直前にお知らせいたします。- 内容：松屋のキッチンカー「サンライズ号」がビジネス街に牛めし500食を無料配布するイベント

詳細は『インフレから社員を救うプロジェクト』特設ページをご覧ください。

【取材のお申込みについて】

本イベントの取材をご希望の場合は取材申し込みフォームまでご連絡ください。

URL：https://forms.gle/adod12PGcZoFxgvf8

■ 『インフレから社員を救うプロジェクト』参画企業を募集しています

本プロジェクトは「インフレから社員を救う」をテーマに、企業・福利厚生事業者・飲食店の三者が業界の垣根を越え、「食」の面から働く人々を支援するプロジェクトです。

物価高と実質賃金の減少が続く今、働く人々の生活を守ることは、企業の枠を超えて取り組むべき喫緊の社会課題です。本プロジェクトには、HQのほか、多くの飲食店・企業が参画しており、「食事補助」の普及と支援を通じて、この社会課題の解決に挑みます。

本プロジェクトにご参画いただいた企業・団体様は、『インフレから社員を救うプロジェクト』特設サイトにて

- 企業・団体名- ロゴ- コメント（任意）

を掲載し、食の面からインフレ時代に働く人々を支援する企業・団体としてご紹介します。

本プロジェクトへの参加を、採用活動・企業ブランディング・社内外へのメッセージ発信にぜひご活用ください。

『インフレから社員を救うプロジェクト』に参画する

本プロジェクトにご参画いただける企業・団体様は、特設サイトからお申し込みください。

■ 株式会社HQについて

【株式会社HQ 会社概要】

代表取締役社長：坂本 祥二

住所：東京都千代田区神田錦町3-4-2 藤和神田錦町ビル3F

設立：2021年3月

事業内容：「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げ、従業員体験（EX）を最大化するEXプラットフォームを展開。次世代型福利厚生「カフェテリアHQ」、カード型福利厚生「食事補助HQ」、本格法人コーチング「コーチングHQ」など、企業の持続的な価値向上と個の成長を支えるソリューションを統合的に提供しています。

プロダクトサイトURL：https://hq-hq.co.jp/

企業ウェブサイトURL：https://corp.hq-hq.co.jp/

HQオウンドメディア「福利厚生ナビ」：https://hq-hq.co.jp/articles

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社HQ 広報担当 平川 ／ メール：pr@hq-hq.co.jp