初心運転者の事故防止に向けた教育が評価、広沢自動車学校が交通安全教育の取り組みで表彰

株式会社広沢自動車学校

普通車の通学者において徳島県下最大の入校生数を誇る株式会社広沢自動車学校（本社：徳島県徳島市、代表取締役：祖川 嗣朗）は、初心運転者に対する交通安全教育および事故防止に向けた継続的な取り組みが評価され、一般社団法人 全日本指定自動車教習所協会連合会より表彰を受けましたことをお知らせいたします。

広沢自動車学校では、免許取得そのものをゴールとするのではなく、免許取得後に事故を起こさないことを交通安全教育の最重要指標として位置づけ、免許取得後に直面しやすい運転上のリスクを想定した指導を継続してまいりました。今回の表彰は、そうした教育姿勢と日々の取り組みが評価されたものです。

受賞の背景

初心運転者による交通事故は、全国的にも重要な社会課題の一つです。広沢自動車学校では、この課題に正面から向き合い、従来の教習課程の枠にとどまらない交通安全教育に取り組んできました。

具体的には、卒業生へのアンケートを通じて運転に対する不安や課題を把握し、その声を実技講習や指導内容に反映。初心運転者が直面しやすいリスクや判断の難しさに寄り添った教育を実施しています。

こうした取り組みを通じて、単に事故を防ぐことにとどまらず、「事故を起こさない安全運転意識や運転行動の定着」を目指した教育を行ってきました。

表彰概要

表彰者：一般社団法人 全日本指定自動車教習所協会連合会

表彰日：令和7年11月11日

表彰理由：

初心運転者期間中の卒業生に対し、運転に対する不安解消を目的としたアンケートの実施や実技講習を行い、事故防止に向けた教育を継続的に実施し、その取り組みが高く評価されたため

今後の展望

広沢自動車学校では今後も、初心運転者をはじめとするすべての運転者が安心して道路に出られる社会の実現に向け、交通安全教育の質の向上に取り組んでまいります。

地域に根ざした自動車学校として、教育のあり方を常に見直しながら、「事故を起こさない」運転を根付かせるための取り組みを継続してまいります。

コメント

代表取締役 祖川 嗣朗

株式会社広沢自動車学校 代表取締役 祖川 嗣朗

私たちはこれまで、免許を取得すること自体を目的とするのではなく、「免許取得後も安全に運転を続けられること」を何よりも大切にしてきました。初心運転者が抱える不安や戸惑いに向き合い、教習修了後の実生活を見据えた指導を積み重ねてきたことが、今回の評価につながったものと受け止めています。

今回の表彰は、日々現場で指導にあたっている指導員一人ひとりの積み重ねと、地域の皆さまのご理解・ご協力の賜物です。

今後も広沢自動車学校は、誰もが安心して運転できる社会の実現に向け、交通安全教育の質をさらに高めてまいります。

過去の表彰実績

消費者庁／消費者志向経営優良事例表彰「内閣府特命担当大臣賞」受賞

広沢自動車学校は、初心運転者の交通事故をゼロにすることを目標に掲げ、「事故を起こさない自動車学校」を目指した取り組みを長年にわたり実施してきました。

その姿勢と活動は、交通安全分野にとどまらず、社会的価値の創出という観点からも高く評価され、消費者庁による令和元年度「消費者志向経営優良事例表彰」において、最優秀賞に相当する「内閣府特命担当大臣賞」を受賞しました。

徳島県警察本部／交通安全教育への貢献に対する感謝状

令和5年3月1日、初心運転者に対する交通安全教育の推進および、地域の交通事故防止への貢献が評価され、徳島県警察本部（交通部運転免許課）より感謝状が贈呈されました。

交通安全マインドを備えた初心運転者の育成に向け、積極的な教習運営に取り組み、総合検査において優秀な成績を収めたことなどが評価されたものです。

全日本指定自動車教習所協会連合会／初心運転者教育に関する表彰

令和5年6月8日、指定自動車教習所における初心運転者教育の実績が評価され、全日本指定自動車教習所協会連合会より表彰を受けました。

同表彰では、初心運転者における交通事故の発生が極めて少ない水準で推移している点や、免許取得後を見据えた継続的な安全教育への取り組みが高く評価されました。

会社概要

徳島県徳島市の指定自動車教習所。普通車の通学者において徳島県下最大の入校生数を誇る。自社の最大の業績評価指標として「初心運転者の交通事故率を0にする」を掲げており、初心運転者事故率を10年間で1.4％から0.2％まで減少させることに成功した。また、顧客との持続的な関わりを組織として取り組む企業を表彰する「消費者志向優良企業選」において日本の中小企業として初の最優秀賞を受賞するなど、「広沢母校」という経営理念を軸にした事業展開をおこなっている。グループ会社の株式会社シンク・スリーにて、特定技能ドライバーを通じた人材交流の輪を他の産業にも広げるべく、徳島県とベトナム・ドンタップ省との産学官連携の橋渡しも進めており、両自治体の姉妹都市連携も目指している。

お問い合わせ先

本取り組みについての詳細は、広沢自動車学校までお気軽にお問い合わせください。

株式会社広沢自動車学校

担当者：取締役 新中弘弥

電話番号：088-631-0321

メールアドレス：k.shincyu@hirosawa-ds.com