俳優・竹内夢のオフィシャルファンクラブをオープン！

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年2月2日（月）に、竹内夢のオフィシャルサイトおよびファンクラブ（URL：https://takeuchiyume.net/(https://takeuchiyume.net/)）をオープンしました。

竹内 夢（たけうち ゆめ）は、北海道出身の俳優です。これまでに、ミュージカル『美少女戦士セーラームーン』（セーラーマーキュリー役）や、『「僕のヒーローアカデミア」THE “ULTRA” STAGE』（麗日お茶子役）など、数々の人気舞台作品に出演しています。

2018年からはNHK Eテレ『おとうさんといっしょ』に“うたのおねえさん・ゆめ”としてレギュラー出演し、幅広い世代から支持を獲得。2024年にはNHK大河ドラマ『光る君へ』にも出演するなど、活躍の場を広げています。

今回オープンしたのは竹内夢のオフィシャルファンクラブです。当サイトでは、会員限定の写真やムービー、チケット先行など、特別なコンテンツをお楽しみいただけます。

詳細は、下記URLよりご確認いただけます。

【サイト詳細】

■サイト名

竹内 夢 オフィシャルファンクラブ

■URL

https://takeuchiyume.net/

■会費

月額：660円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード」をご利用いただけます。

■有料会員コンテンツ

NEWS

PHOTO

MOVIE

TICKET

BLOG

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/ (https://skiyaki.com/)

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。