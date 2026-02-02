俳優・竹内夢のオフィシャルファンクラブをオープン！

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年2月2日（月）に、竹内夢のオフィシャルサイトおよびファンクラブ（URL：https://takeuchiyume.net/(https://takeuchiyume.net/)）をオープンしました。




竹内 夢（たけうち ゆめ）は、北海道出身の俳優です。これまでに、ミュージカル『美少女戦士セーラームーン』（セーラーマーキュリー役）や、『「僕のヒーローアカデミア」THE “ULTRA” STAGE』（麗日お茶子役）など、数々の人気舞台作品に出演しています。


2018年からはNHK Eテレ『おとうさんといっしょ』に“うたのおねえさん・ゆめ”としてレギュラー出演し、幅広い世代から支持を獲得。2024年にはNHK大河ドラマ『光る君へ』にも出演するなど、活躍の場を広げています。




今回オープンしたのは竹内夢のオフィシャルファンクラブです。当サイトでは、会員限定の写真やムービー、チケット先行など、特別なコンテンツをお楽しみいただけます。



【サイト詳細】


■サイト名


竹内 夢 オフィシャルファンクラブ



■URL


https://takeuchiyume.net/




■会費


月額：660円（税込）


※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード」をご利用いただけます。



■有料会員コンテンツ


NEWS


PHOTO


MOVIE


TICKET


BLOG




【株式会社SKIYAKI 会社概要】


社名：株式会社SKIYAKI


所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F


代表者：代表取締役 小久保 知洋


資本金：31百万円


事業内容：プラットフォーム事業


URL：https://skiyaki.com/ (https://skiyaki.com/)



SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。