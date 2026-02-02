DJI、第30回「震災対策技術展」にて、ポータブル電源を初出展

DJI JAPAN 株式会社

2026年2月2日 ー 民生用ドローンとクリエイティブなカメラ技術の世界的なリーダーであるDJIは、多様な自然災害対策の技術・製品・サービス等を紹介し、同時に、防災関連のシンポジウムや、時勢にあった災害対策セミナーを通じて情報を発信する「震災対策技術展」に初めて出展します。

2026年2月5日（木）と6日（金）の2日間にわたり、パシフィコ横浜で開催される本イベントにおいて、DJIはポータブル電源製品のPower 2000とPower 1000 V2を展示し、震災や自然災害対策としてどのような活用方法があるのかご紹介いたします。

【イベント概要】

第30回震災対策技術展 ー 自然災害対策技術展 ー

【日時】2026年2月5日（木）～6日（金）

【会場】パシフィコ横浜 Dホール

【展示ブース】No. 308

【イベント公式サイト】https://www.shinsaiexpo.com/yokohama/

【ブース展示製品】

DJI Power 2000

2048Whの大容量と最大2700Wの連続出力に対応しており、ほとんどの家庭用電化製品をスムーズに動作させることができます。災害時に高出力の製品を使いたい時に最適です。急な停電が起きた場合でも、UPS（無停電電源装置）モードに対応しているため、継続的に家電を動作させることができます。また、家庭用電源以外にも、車内電源や太陽光発電を介した充電に対応しているため、停電時でも安心して使用できます。アプリを介した操作や管理にも対応し、DJIポータブル電源製品の中で最も汎用性の高いパワフルな製品となっています。

【製品ページ】https://www.dji.com/jp/power-2000(https://www.dji.com/jp/power-2000)

DJI Power 1000 V2

バッテリー容量1024Whと最大2600Wの連続出力に対応。日常的に使用するほとんどのデバイスを安定して動作させることができます。また、2つの140W USB-C出力ポートや前モデルの2倍の数となる4つのAC出力ポートなど、豊富なポートを備え、多様な給電方法が可能です。様々な充電方法が可能で、家庭用電源、車内電源、または太陽光発電を介した充電など、状況に応じて柔軟に充電方法を選択できます。信頼性の高い電源供給と優れた利便性を提供するポータブル電源です。

【製品ページ】https://www.dji.com/jp/power-1000-v2(https://www.dji.com/jp/power-1000-v2)

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

