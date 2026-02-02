経営判断のスピードが2倍に!!フューチャーコンサルティングが税務×法務の「強力タッグ」で資産を守り抜く体制を構築。

税理士法人フューチャーコンサルティング

税理士法人フューチャーコンサルティンググループ（本社所在地：東京都武蔵野市、代表：小澄健士郎）は、このたびグループ内に「フューチャーコンサルティング柿沼司法書士事務所」を新たに開設いたしました。

これにより、これまで分断されがちだった「税務（お金）」と「法務（権利）」のサポートを一つのチームとして統合。 顧問先様の事業と資産を、より強固かつスピーディーにお守りできる新体制が整ったことをお知らせいたします。

■ 背景：なぜ「税務×法務」なのか

経営や資産管理において、税金と法律は切り離せない関係にあります。しかし、従来は税理士と司法書士が別々に動くことが多く、お客様は同じ説明を何度も繰り返す手間や、専門家同士の連携不足によるタイムラグという課題を抱えていました。

当グループではこれらの課題を解決するため、司法書士（柿沼 真由子）をチームに迎え、法務機能を内製化いたしました。 税務と法務の両面から全方位でリスクを検知する「鉄壁の守護」を提供します。

■ 「税務×法務」がもたらす3つの価値

１. 経営判断のスピードが2倍に

内部で即時連携するため、専門家間の情報共有に伴うタイムラグが発生しません。

２. 情報の完全共有によるストレスフリーな体験

専門家ごとに同じ説明をする手間を省き、スムーズな合意形成をサポートします。

３. 全方位からのリスク検知（死角のない守り）

税法と民法双方の視点から同時に検討することで、思わぬリスクを見落としません。

■ 具体的なサービス内容

１. 会社設立・法人成りの完全ワンストップ化

定款作成から登記、その後の税務届出まで一貫して対応。

２. 相続手続きの税務・法務一括サポート

遺産分割協議から相続税申告、不動産登記までを同時並行で実施。

３. 不動産活用の税務・法務の最適解

税務上のメリットと法的安全性を高度に両立させた活用法をご提案。

４. M&A・組織再編のシームレスなサポート

法務手続きと税務スキームを分断させず、迅速かつ安全な事業承継を支援。

５. 信託の活用による柔軟な資産管理

家族信託等を用い、次世代への円滑な資産承継と管理体制を構築。

■ 司法書士 柿沼 真由子（かきぬま まゆこ）よりメッセージ

「会社設立、相続、不動産登記、信託設計などを専門としています。税理士と密に連携することで、単なる手続き代行に留まらず、お客様の『未来の資産』を守るための最適解をスピーディーにご提案してまいります。」

【税理士法人フューチャーコンサルティング】

設 立：2018年10月

代 表：小澄 健士郎

所在地：東京本社 東京都武蔵野市吉祥寺東町1丁目4-26大文ビル3階

北海道支社 札幌市西区二十四軒3条4丁目6-7第三栄輪ビル2階A室

九州支社 福岡県福岡市中央区薬院3町目6-5ヴァロンセ薬院1101号室

電 話：0422-27-1345

Ｈ Ｐ：https://future-c.com/

【フューチャーコンサルティング柿沼司法書士事務所】

代 表：柿沼 真由子

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目8番4号i-office吉祥寺

電 話：050-3158-2420

Ｈ Ｐ：https://kakii.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

フューチャーコンサルティンググループ

電 話：0422-27-1345