暗号資産販売所「Coin Estate」、ドットマネー経由の交換を対象に「FJポイント交換20％増量キャンペーン」を開催

FINX JCrypto株式会社

FINX JCrypto株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：陳 海騰）が運営する暗号資産販売所「Coin Estate」は、ポイント交換サイト「ドットマネー」を通じて、暗号資産交換ポイント「FJポイント」へ交換された方を対象に、「FJポイント交換20％増量キャンペーン」を実施いたします。

FJポイント交換20％増量キャンペーン

本キャンペーン期間中に、「ドットマネー」から暗号資産交換ポイント「FJポイント」へ交換された方を対象に、交換ポイント（FJポイント）を20％増量して付与いたします。

FJポイント交換20％増量キャンペーン概要

■キャンペーン期間

2026年2月2日（月）～2026年3月2日（月）

■ポイント増量分

20％増量

※本キャンペーンで付与される増量分は、おひとり様あたり最大2,000FJポイント（1ポイント＝1円相当）までとなります。

■交換予定日

１.通常交換ポイント：

交換お申込み後、5営業日以内（土日・祝日を除く）に付与

２.増量ポイント：

2026年3月下旬に付与

■ポイント交換方法

「ドットマネー（ https://d-money.jp/ ）」にアクセスし、「マネーを使う」から暗号資産交換ポイント「FJポイント」を選択し交換してください。

■ポイント受取方法

交換した「FJポイント」の受取には、暗号資産取引サービス「Coin Estate（ https://www.coinestate.co.jp/ ）」の口座が必要になります。

■キャンペーンに関する注意事項

・本キャンペーンはFINX JCrypto株式会社が主催するものであり、「ドットマネー」が主催・共催・推奨を行うものではありません。

・本キャンペーンは予告なく、延期・変更・中止となる場合がございます。

・FJポイントのご利用には口座開設が必要となります。なお、口座開設には当社の審査があり、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・「ドットマネー」は株式会社サイバーエージェントの登録商標です。

暗号資産交換ポイント「FJポイント」とは？

FJポイントは、当社が発行する有効期限付き（6ヵ月）ポイントで、1ポイント＝1円換算で、暗号資産販売所「Coin Estate」において、ビットコインやイーサリアム等、当社が取り扱う暗号資産に交換できるポイントです。

ドットマネーについて

ドットマネーはAmebaが運営する便利でお得なポイント交換サービスです。会員数は3,000 万人を突破。マネーからの交換先は、大手共通ポイントから各種ギフト券まで豊富なラインナップをご用意。すべて手数料無料にてご利用いただけます。

※会員数は2025年3月時点

https://d-money.jp/

Coin Estateについて

Coin Estate（コインエステート）は、FINX JCrypto株式会社が運営する暗号資産取引サービスです。ビットコインやイーサリアムなど複数の暗号資産の売買が可能であり、初心者でも使いやすいシンプルな操作性と、コールドウォレットなど強固なセキュリティが特徴です。

https://www.coinestate.co.jp/

FINX JCrypto株式会社について

FINX JCryptoは、暗号資産取引サービス「Coin Estate」を運営する事業者です。アジア最大級のビットコインETFを保有するAvenir Groupのグループ企業であり、日本における暗号資産事業の中核事業会社として、暗号資産取引サービスに加え、法人向けにWeb3 に関するコンサルティングサービスも提供しています。

会社所在地：東京都台東区台東一丁目24番9号

代表取締役：陳 海騰

事業内容：暗号資産交換業【関東財務局長 第00012号】／ 宅地建物取引業【東京都知事（1）第109600号】

加入団体：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会（JCBA） 、一般社団法人JPCrypto-ISAC

【ご注意事項】

・暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではありません。また、日本円等の法定通貨とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。

・暗号資産取引では、取引価格の変動により、暗号資産の価値が著しく減少する可能性や損失が生じる可能性があります。

・暗号資産は、対価の弁済を受ける取引相手の同意がある場合に限り、代価の弁済のために使用することができます。

・暗号資産取引に使用する秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値を失う可能性があります。

・暗号資産は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。

・暗号資産取引に際しては「暗号資産現物取引サービス説明書（契約締結前交付書面）」等をあらかじめよくお読みいただき、取引の内容やリスクを十分にご理解いただいたうえで、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。