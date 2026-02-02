母子手帳アプリ『母子モ』が岐阜県各務原市で提供を開始！

母子モ株式会社

母子モ株式会社が運営する母子手帳アプリ『母子モ』が岐阜県各務原市にて本導入され、『子育てアプリかかみっこ』として2月１日（日）より提供を開始しています。

各務原市では、「すべてのこどもと親がしあわせを実感できるまち ～みんながつながる笑顔あふれるみらい～」を基本理念とし、地域全体で子育て家庭への支援の充実を図っています。

今回、紙の母子健康手帳のデータをデジタルデータとして記録でき、810以上の自治体で導入されている『母子モ』が採用され、子ども家庭庁が目指す、令和8年度からの電子版母子健康手帳の原則化※1に先駆けて運用を開始します。また、『母子モ』の追加機能として利用可能な、自治体の子育て関連事業デジタル化支援サービス『子育てDX(R)』の「オンライン予約サービス」と「オンライン相談サービス」の提供も開始し、保護者は乳幼児健診や歯科教室、マタニティ広場などの予約や、妊娠期から子育て期までの様々な相談がアプリから実施できます。

◆子育て世帯の幸せを支える岐阜県各務原市で『母子モ』の提供を開始！

各務原市では、妊娠期から子育て期まで切れ目のない伴走型相談支援を推進しています。妊娠期には、「マタニティ広場」にて、赤ちゃんと妊婦、パートナーのために「妊娠中からできること」を岐阜県助産師会の助産師と一緒に考える教室を、妊娠月齢別に4回開催しています。この事業では、これからの出産や育児を楽しみに思えるよう、不安や悩みへの助言・指導を行うほか、妊婦同士の交流や、パートナーとの子育て体験などを行っています。また、産後には「産後ケア事業」にて、産後の心身ケアや育児のサポートを実施し、母子の生活を支援しています。

このほか、子どもに関するサポート窓口である、こども家庭センター「クローバー」において、保健師、子育て支援相談員、家庭児童相談員などが妊娠中や子育て中の保護者からの相談に対してワンストップで支援を行っており、各務原市で安心して妊娠・出産・子育てができる環境が整っています。

今回、保護者がより便利に母子保健に関する手続きができる仕組みづくりや、より気軽に妊娠や育児に関する相談がしやすい環境の実現を目指し、母子手帳アプリ『母子モ』を導入し、『母子モ』の追加機能として利用できる『子育てDX』の「オンライン予約サービス」と「オンライン相談サービス」の提供も開始します。

◆地域密着型の子育てアプリで妊娠・出産・育児をしっかりサポート！

岐阜県各務原に採用された『子育てアプリかかみっこ』は、スマートフォン・タブレット端末・PCに対応したサービスで、妊産婦と子どもの健康データの記録・管理や予防接種のスケジュール管理、出産・育児に関するアドバイスの提供、離れた地域に住む祖父母など家族との共有機能や、市が配信する地域の情報をお知らせするなど、育児や仕事に忙しい保護者を助けてくれる便利な機能が充実しています。

「オンライン予約サービス」では、乳幼児健康診査（4か月・11か月・1歳6か月・3歳）、2歳児歯科教室、のびのび測定、マタニティ広場の予約がアプリから可能となります。母子保健に関する手続きが『子育てアプリかかみっこ』を通して一元化され、24時間どこからでもアプリから予約できるため、利用者は待ち時間や手続きの負担の軽減が期待できます。

「オンライン相談サービス」では、妊娠期から子育て期にわたる様々な悩みを、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、子育て支援相談員、家庭児童相談員などにビデオ通話で相談できます。体調面や育児の都合などで外出が難しい場合でも、保護者は子どもの成長発達などについて、オンラインでより気軽に専門家へ相談できる体制が整います。自治体職員は状況に応じてオンラインまたは対面での相談を行うことで、より家庭の状況に寄り添った支援が可能となります。

今後も、より簡単に手続きできる仕組みの整備と一人ひとりに合った切れ目のない支援を行うことで、子育て世帯の負担や不安を解消し、便利で安心・安全な子育て環境づくりを推進します。

＜岐阜県各務原市 浅野 健司市長からのコメント＞

各務原市では、「すべてのこどもと親がしあわせを実感できるまち～みんながつながる笑顔あふれるみらい～」を基本理念として、子どもと子育て家庭の支援を推進しています。

この度、妊娠期から子育て期にわたる様々なニーズに対して、切れ目のない包括的な相談・支援を行うための新たな一歩として『子育てアプリかかみっこ』を導入します。

本アプリでは、従来の紙の母子健康手帳と併用し、子どもの成長記録や予防接種スケジュール管理、乳幼児健康診査など母子保健事業の予約やオンライン相談など、多くの機能を備えています。さらに、本市の子育て情報も配信していきますのでぜひご活用ください。

このアプリが、子育て家庭の保護者の育児にかかる負担や不安を軽減し、子どもが健康に成長するためのサポートとなることを心より願っています。

＜『子育てアプリかかみっこ』の主な機能＞

【自治体から提供される各種制度・サービスの案内】

●子ども医療費助成制度・児童手当など、妊娠・育児時期にあった各種補助制度の情報や手続き方法の案内

●自治体が配信する各種お知らせ

●乳幼児健康診査（4か月・11か月・1歳6か月・3歳）、2歳児歯科教室、のびのび測定、マタニティ広場のオンライン予約

●妊娠期から子育て期に関するオンライン相談

【記録・管理】

●妊娠中の体調・体重記録（グラフ化）

●胎児や子どもの成長記録（グラフ化）

●身長体重曲線による肥満・やせの程度の確認（グラフ化）

●予防接種 ： 標準接種日の自動表示、接種予定・実績管理、

受け忘れ防止アラート

●健診情報 ： 妊婦や子どもの健康診断データを記録

【情報提供・アドバイス】

●出産・育児に関する基礎情報

●妊娠週数や子どもの月齢に合わせた知識やアドバイス

●沐浴や離乳食の作り方などの動画

●周辺施設の案内（病院、幼稚園・保育園、公園、子育て施設など）

【育児日記：できたよ記念日】

●子どもの成長を、写真と一緒に記録

●記念日には日付と言葉が入った“初めての記念日テンプレート”で写真をアップ（初めての…胎動／キック／寝がえり／おすわり／ハイハイ／ひとり立ち／ひとり歩き など約150項目の記録が可能）

【データ共有】

●子どもの成長記録や健康データを、家族のスマートフォンなどでも閲覧でき、SNSにも投稿可能

当社は、2030年までに、妊娠から子育て期の手続きについて、必要な人に情報を届け、保護者、自治体、医療機関の手間を無くすことをビジョンとして掲げています。子育て関連事業のデジタル化を支援するサービス『子育てDX(R)』※2では、厚生労働省の乳幼児の定期予防接種予診票のデジタル化に向けた地域実証※3を行い社会実装するなど、さまざまな子育て関連事業のDXを推進することで、保護者の“不安や負担”を軽減し、“安心で簡便”な子育て社会を地域と共創することを目指します。

サービス名：子育てアプリかかみっこ

月額料金（税込）：無料

アクセス方法

・アプリ：App Store、Google Playで『母子モ』を検索

（対応OS： Android 8.0以上、iOS 15.0以上）

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp にアクセス

※対象自治体にお住まいの方以外でもご利用いただけますが、お住まいの自治体の情報などは公式HPの情報をご確認ください。※ご利用いただける機能は、お住まいの市区町村により一部内容が異なります。

※1：こども家庭庁ホームページ「こども政策DX推進チーム（第2回）、配布資料2-1：こども政策DXの推進に向けた取組方針2024 概要」

※2：『子育てDX(R)』サービスの詳細はこちらから https://www.mchh.jp/boshimo-kosodatedx

※3：詳細はこちらから https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000099909.html

※『子育てDX』は母子モ株式会社の登録商標です。

