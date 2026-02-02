2025年度のDJ MAG TOP 100 DJsにて50位にランクインし、名実ともに世界のトップスターへと上り詰めた至宝KOROLOVAが来日！

株式会社TSTエンタテイメント

ウクライナ出身のKOROLOVA。

メロディックテクノ・テクノシーンにおける彼女の急成長はまさに彗星のごとく。わずか1年で50カ国・100公演以上のパフォーマンスを披露し、YouTube再生回数1.7億回以上、ストリーミング再生回数7000万回という驚異的な数字を叩き出し、ライブ会場とオンラインの両方で圧倒的な影響力を誇る。2025年のDJ MAG TOP 100 DJsでは50位にランクインし、名実ともに世界のトップスターへと上り詰めた。さらに、ロンドンでの「Captive Soul」公演を完売させるなど、熱心で拡大を続けるファン層の支持を証明する快挙を成し遂げている。

名門レーベルTomorrowland Music、Insomniac、Anjunabeatsや、Jan Blomqvist、Spada、Tube & Bergerといったアーティストたちとのコラボレーション。さらに自身が主宰するCaptive Soulから数多くのヒットをリリースし独自の音楽性を確立。

TomorrowlandのメインステージやEDC Las Vegasといった世界最高峰のステージを席巻する一方で、マイアミ、イスラエル、ニューヨーク、キエフなど世界各地の絶景から配信をリリースしオンラインでの存在感も比類がない。

感情を揺さぶる高揚感と陶酔に満ちた物語。世界を虜にする超越的なパフォーマンスを体感せよ！

EVENT INFO

2026.3.7(土) ESSENCE

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/essence0307/

DOOR：\5,000-

FASTPASS TICKET：\4,500-（優先入場・入場料金含む）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/essence-0307

【RA】https://ja.ra.co/events/2360122

【Z HALL】

KOROLOVA

VJ：H2KGRAPHICS

ARTIST INFO

KOROLOVA

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=B8uTWj8_res ]

KOROLOVA - LIVE @ TOMORROWLAND, BELGIUM 2025

