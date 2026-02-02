2026年3月27日よりKiss me crying POP UP SHOP in TOWER RECORDS開催決定！開催を記念して3月28日にはサイン会も実施！
2026年3月27日(金)から、タワーレコード渋谷店・あべのHoop店・福岡パルコ店にてKiss me crying POP UP SHOP in TOWER RECORDSの開催が決定しました！
「ゴシックスタイル」がテーマのArinco先生描き下ろしイラストを使用した新作グッズがラインナップ！
Kiss me crying POP UP SHOP in TOWER RECORDS 開催概要
■開催期間/開催店舗
2026年3月27日(金)～4月5日(日) タワーレコード渋谷店4F・タワーレコードあべのHoop店内
2026年4月17日(金)～4月26日(日) タワーレコード福岡パルコ店内
■ご入場方法
全日程フリー入場を予定しておりますが、混雑状況によっては整理券配布などによる入場規制を行う場合がございます。
入場制限を行う場合は下記のX(旧Twitter)アカウントにてご案内いたします。
タワーレコード渋谷店(@TOWER_Shibuya(https://x.com/TOWER_Shibuya))
タワーレコードあべのHoop店(@TOWER_AbenoHoop(https://x.com/TOWER_AbenoHoop))
タワーレコード福岡パルコ店(@TOWER_Fukuoka(https://x.com/TOWER_Fukuoka))
※なお入場整理券はご入場を保証するものであり、物販のご購入を保証するものではございません。商品がなくなり次第、ご希望の商品をお買い求めいただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
■取り扱い商品
※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※状況により、お一人様のご購入制限を設けさせていただく場合もございます。
■店頭ご購入特典
Kiss me crying POP UP SHOP in TOWER RECORDSにて新商品を2,200円(税込)お買い上げごとに、先着で特典ミニフォト風カード(全6種)をランダムで1枚プレゼント！
※絵柄はお選びいただけません。
※特典は一会計ごとの金額でのお渡しとなります。(レシート合算不可)
※上記画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。
※特典は無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
■事後通販
POP UP SHOP終了後に2026年5月1日(金)12:00～5月17日(日)23:59までの期間、タワーレコード オンラインにて事後販売を実施いたします。
オンライン販売ページは後日公開いたします。
サイン会情報
POP UPの開催を記念して、Arinco先生のサイン会実施が決定いたしました！
【サイン会日程】
2026年3月28日(土)
1部：11:20～、2部：13:20～
【参加方法】
サイン会抽選権付グッズセットは、タワーレコードオンラインにて事前受付を行います。期間内にご希望のサイン会抽選権付グッズセットをご予約いただき、抽選で当選された方に【サイン会参加券】をご案内いたします
・サイン会抽選券付グッズセット販売ページ：https://tower.jp/article/feature_item/2026/02/02/4001
※グッズセットの価格は全て税込価格となります。
※「サイン会抽選権付グッズセット」は、オンラインのみのお取り扱いとなります。
【応募期間】
2026年2月2日(月)正午12:00～2月15日(日)23:59
【当選発表】
2026年2月20日(金)17:00以降
※ご当選者にはタワーレコードオンラインのマイページにて、参加についての詳細をご案内させていただきます。
サイン会に関するお問い合わせはこちら
●タワーレコードカスタマーサービス
https://secure.okbiz.jp/tower/helpdesk?category_id=524&faq_id=14346(https://secure.okbiz.jp/tower/helpdesk?category_id=524&faq_id=14346)
Arinco先生プロフィール
漫画家。8月23日生まれ。
『噛み痕から、初恋』でデビュー。
目を奪う色彩表現と圧倒的なビジュアル、心の機微を捉えた情感豊かな物語で読者を魅了する。
代表作『Kiss me crying』をはじめ、キャラクターたちの生き様を通して読者の心に癒しを届ける物語を紡ぎ続けている。
Ｘ：https://x.com/ariarinco88
pixiv：https://www.pixiv.net/users/10961247
