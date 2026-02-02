【ＦＣＥ・2月無料セミナー追加開催】 営業組織の成果向上に繋がるAIエージェント活用法とは? 契約数約1.4倍の成果を生んだ3つの活用事例を解説

株式会社FCE

株式会社ＦＣＥ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石川淳悦、証券コード：9564)は、企業の生産性を進化させるAIプラットフォーム「AI OMNI AGENT」の30分無料オンラインセミナー「劇的に成果が上がる AIエージェントの活用法」を参加者の皆様から多数のご好評をいただいているため、2026年2月に追加開催いたします。本セミナーでは、当社が実際に営業現場で活用し、契約数約1.4倍達成・年間4,500万円以上（※1）の売上インパクトを実現したAIエージェント「AI OMNI AGENT」の具体的な活用方法について、詳しくお伝えします。

※1 「AI OMNI AGENT」を活用した当社営業チームの実績（2025年11月昨年対比）

セミナーに参加する ＞ :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sekvQzWL5prf

セミナー開催の背景

昨今、深刻化する人材不足を背景に、生産性向上が企業の喫緊の課題となっています。特に営業組織においては、顧客対応に十分な時間を割けていないという課題が顕在化しています。営業担当者の時間の使い方に関する調査によると、1人の業務時間のうち、顧客と直接対話している時間（電話、面談、メール、トライアル対応など）はわずか35.2%に留まっています（※2）。残りの約65%は、商談準備や資料作成、議事録作成、SFA入力といった事務作業や情報収集、会議等に充てられているのが実態です。

このような状況下で、ＦＣＥでは当社が提供するAIエージェントプラットフォーム「AI OMNI AGENT」を営業部門に導入し、顧客との対話以外の業務に関して業務効率化を推進してきました。その結果、契約数約1.4倍を達成、年間4,500万円以上の売上インパクトという成果を上げることができました。時間削減による効率化だけでなく、より精度の高い顧客分析や提案が可能になり、営業活動の質そのものが向上したことも、こちらの成果に繋がっています。

本セミナーでは、この成功事例を題材に、AIエージェントを活用することで組織が変わり、売上の大幅な向上に繋がったプロセスを具体的にご紹介します。営業現場での売上向上はもちろんのこと、他部門でも応用可能な実践ノウハウをお伝えいたします。

※2 Forbes 「Why Sales Reps Spend Less Than 36% Of Time Selling (And Less Than 18% In CRM)」より筆者翻訳

セミナーに参加する ＞ :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sekvQzWL5prf

セミナー概要

開催概要

日時 ：2/2(月) 13:00～14:00 ※複数日程開催あり（※3）

講師 ：梶原 淳司 株式会社ＦＣＥ 執行役員 ＡＩソリューション事業 副本部長（※4）

開催形式：オンライン(Zoom)

参加費 ：無料

申込URL ：https://attendee.bizibl.tv/sessions/sekvQzWL5prf

※3 詳細な日程・お申し込みは特設ページをご覧ください

※4 開催日時により、講師が変更となる可能性があります

本セミナーで紹介！3つのAIエージェント活用事例



１. 情報収集と仮説立てを効率化

情報収集を行う際に、企業情報・人物情報・関連データなどから重要ポイントを抽出し、論点整理や仮説構築を短時間で行うプロセスをご紹介します。営業の商談準備はもちろん、市場調査や企画書作成など、あらゆる業務の事前準備に応用可能です。

２. 商談内容の社内システムへの転記作業

商談動画の文字起こしをもとに商談を要約。その内容を社内システムへ自動転記するだけでなく、お礼メールや報告書の下書きまで自動生成します。営業部門でのSFA入力はもちろん、人事面談の記録、カスタマーサポートの対応履歴、社内会議の議事録など、あらゆる部門の「記録・報告業務」に応用でき、会議後の事務作業時間を削減できます。

３. 商談要約から提案書の作成

商談の議事録を元に、次回の提案資料まで瞬時に自動作成。PowerPointなどテキスト以外の形式の資料を作成することも可能です。営業担当者の負担を大幅に軽減し、商談直後から次のアクションへスムーズに移行できます。

こんな方におすすめです

・売上の向上に課題を感じている営業部門の方

・部門を問わず、 AIエージェントで何ができるのかを知りたい方

・成果に繋がるAIの活用方法が知りたい方

セミナーに参加する ＞ :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sekvQzWL5prf

「AI OMNI AGENT」とは

OMNI（オムニ）とは：“あらゆる業務を支援するAI”

「OMNI（オムニ）」には“すべてを、あらゆる”という意味があります。AIが人のすべての業務を支援し、挑戦の可能性を最大化します。

AI OMNI AGENTでできること（３点）

１.高精度・安全・複数LLM統合、AIプラットフォーム

最新のLLM（ChatGPT、Claude、Geminiなど）を、企業のセキュリテイ基準に準拠した安全な環境で利用可能。RAG技術による独自データ活用で正答率80%・従来比1.6倍の精度を実現。

２.業界トップレベルのAI議事録作成サービス

高精度な音声認識技術による正確な文字起こし、話者識別と要約機能で重要ポイントを自動抽出。業界トップレベルの文脈理解精度で、多言語対応と翻訳機能を標準搭載。

３.ノーコードで現場担当者も使えるAIエージェント

外部サービスとの連携が豊富、ノーコードで現場担当者でも開発・運用可能。直観的なインターフェースで導入障害を大幅に低減、即利用できるAIエージェントも100種類以上用意。

さらに、専任コンサルタントが、企業ごとの活用に向けて伴走支援いたします（※5）。DX推進や、教育研修事業のコンサルティングを行ってきたＦＣＥが蓄積してきたノウハウで、企業ごとの目指す姿に向けて、AIエージェントの活用を伴走支援します。



※5 利用状況に応じたクレジット制度有り。詳しくは問い合わせください。

「AI OMNI AGENT」の具体的な活用例（※6）

※6 あくまで一例になりますので、他の部門・職種の方でも活用いただけます。

▼サービス詳細・お問い合わせはこちら

https://fce-hd.co.jp/ai-omni-agent/forsales/

株式会社ＦＣＥ

設立：2017年4月21日

代表取締役社長：石川淳悦

証券コード：9564

本社：東京都新宿区西新宿２-４-１ 新宿NSビル9階10階

事業内容：DX推進事業、教育研修事業、出版事業

URL：https://fce-hd.co.jp/

当社は「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。

【最強のITツール】として約7,300製品中第１位（※7 2024年度には約10,000製品中、第2位※8）を獲得した「RPAロボパットDX（https://fce-pat.co.jp/）」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boarding（https://smartboarding.net/）」、世界5,000万部、国内270万部発刊の世界的ベストセラー『７つの習慣』の出版（https://fce-publishing.co.jp/）、そして企業の生産性を進化させる AIプラットフォーム「AI OMNI AGENT (https://fce-hd.co.jp/ai-omni-agent/forsales/) 、など中小企業から大企業まで、また全国の自治体や教育機関を対象に幅広く事業を展開しています。

※7 ITreview Best Software in Japan2023より

※8 ITreview Best Software in Japan2024より