無炭酸のレモンチューハイ『水レモンハイ』

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、『水レモンハイ』を新商品テスト販売サイト「アサヒ空想開発局」で2月2日から数量限定で発売します。

『水レモンハイ』は焼酎を水で割り、レモン果汁を使った、シンプルでクセのない無炭酸の缶チューハイです。「水レモン」は焼酎を水で割って飲む神奈川県小田原市発祥とされる飲み方であり、無炭酸のためお腹が膨れにくく、食事と合わせてゆっくりと楽しめます。

パッケージには飲食店で利用する打ち出し加工のタンブラーをイメージした凹凸のあるデザインを採用し、商品名の上に無炭酸と表記することで商品特長を訴求します。

現在の無炭酸の缶チューハイのフレーバーはお茶系が目立ちますが、本商品では缶チューハイの定番であるレモンフレーバーを採用しました。焼酎の水割りにレモン果汁を加えた爽やかな味わいを無炭酸の缶チューハイとして発売することでお客さまへ新たな価値を提案します。

「アサヒ空想開発局」は「好きだから空想する。好きだからカタチにする。」をスローガンにこれまでもお客さまがワクワクするアイデアを商品として具現化し、期間限定・数量限定でテスト販売を実施してきました。今後も商品を購入したお客さまに商品の味やパッケージに関するアンケートに答えていただき、寄せられた声を商品開発に反映していきます。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1449_1_2a914eb95d5f17788f0f6b5fff5d3cbb.jpg?v=202602021251 ]