HTBグッズショップの広島T-SITE出店記念「onちゃん＆ぽるぽるパーク」（3月21日・22日）「水曜どうでしょう」藤村・嬉野Ｄのトークイベント（3月23日）開催！

北海道テレビ放送株式会社

（C)HOME／TM&(C)HTB

　HTBグッズショップが広島市西区の「広島T-SITE」に出店するのにあわせ、2026年3月21日(土)～22日(日)「onちゃん＆ぽるぽるパーク」、23日(月)「広島どうでしょう 藤村・嬉野Dトークイベント」を開催します。



　「onちゃん＆ぽるぽるパーク」は広島T-SITE 2階の特設会場で開催。HTB(北海道テレビ)の「onちゃん」、HOME(広島ホームテレビ)の「ぽるぽる」を主役に、着ぐるみとのふれあいや撮影会が行われます。またスマートボール、射的などの縁日を1回100円で楽しむことができます。開催期間中、隣接する広島 蔦屋書店でのお買い物レシートを会場に持参するとレシート１枚ごとに１回縁日が無料でできます。


　23日(月)は人気番組「水曜どうでしょう」のディレクター藤村忠寿・嬉野雅道Dのトークイベントを開催。トークイベントでは発売予定の水曜どうでしょう最新DVD「懐かしの西表島」を両ディレクターと一緒に鑑賞し制作秘話や水曜どうでしょう30周年に関わる話などを聞くことができます。広島ホームテレビの岡本愛衣アナウンサーを交えてのポッドキャスト『あいとまいの ねぇ、きいて？』の収録を予定しているほか、トークイベント後は書籍のサイン会もあります。トークイベントは事前申し込み制で、抽選申し込みは2月9日(月)から。詳しくは広島T-SITEの特設ページでご確認ください。



　皆さまのご来場をお待ちしています。



onちゃん＆ぽるぽるパーク


【催事名】onちゃん＆ぽるぽるパーク


【会　期】2026年3月21日(土)、22日(日)


　　　　　時間　両日　10：30～17：00


【会　場】広島T-SITE（LECT内）２F　スクエアギャラリー


【料　金】入場無料


【内　容】縁日(射的、スマートボール各100円特製シールつき)、着ぐるみとのふれあい＆撮影会(無料)、缶バッジ製作体験(有料)、onちゃんプリント体験(有料)、水曜どうでしょうと広島県に関するミニ展示(無料)など


　　　　　※混雑時入場を制限する場合があります


広島どうでしょう 藤村・嬉野Dトークイベント


【催事名】広島どうでしょう 藤村・嬉野Dトークイベント


　　　　　HOMEポッドキャスト『あいとまいの ねぇ、きいて？』収録を含む


【日　時】2026年3月23日(月)


　　　　　時間　17：00～19：00頃


【会　場】広島T-SITE（LECT内）２F　スクエアギャラリー


【出　演】HTB藤村忠寿D、嬉野雅道D、岡本愛衣（広島ホームテレビアナウンサー）ほか


【料　金】事前申込　抽選で70名様を無料招待


【申　込】募集期間　2月9日(月)～23日(月・祝)


　　　　　受付専用ページは2月9日(月)から広島T-SITEホームページ内でご案内


　　　　　当選番号発表　2月28日(土)　T-SITEホームページ内にて公開


　　　　　広島T-SITE　https://store.tsite.jp/hiroshima/


HTBグッズショップ詳細


【催事名】HTBグッズショップ　期間限定出店


【会　期】2026年3月19日(木)～30日(月)　営業日数12日間


　　　　　営業時間　10：00～20：00　※最終日30日は18：00まで


【会　場】広島T-SITE（LECT内）1号館１F　POP-UPスペース・ギャラリー


　　　　　広島県広島市西区扇2丁目1-45


【ＷＥＢ】HTB北海道テレビ　https://www.htb.co.jp/goods/hiroshima/


　　　　　広島T-SITE　https://store.tsite.jp/hiroshima/