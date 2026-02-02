HTBグッズショップの広島T-SITE出店記念「onちゃん＆ぽるぽるパーク」（3月21日・22日）「水曜どうでしょう」藤村・嬉野Ｄのトークイベント（3月23日）開催！

北海道テレビ放送株式会社（C)HOME／TM&(C)HTB(C)HTB

HTBグッズショップが広島市西区の「広島T-SITE」に出店するのにあわせ、2026年3月21日(土)～22日(日)「onちゃん＆ぽるぽるパーク」、23日(月)「広島どうでしょう 藤村・嬉野Dトークイベント」を開催します。

「onちゃん＆ぽるぽるパーク」は広島T-SITE 2階の特設会場で開催。HTB(北海道テレビ)の「onちゃん」、HOME(広島ホームテレビ)の「ぽるぽる」を主役に、着ぐるみとのふれあいや撮影会が行われます。またスマートボール、射的などの縁日を1回100円で楽しむことができます。開催期間中、隣接する広島 蔦屋書店でのお買い物レシートを会場に持参するとレシート１枚ごとに１回縁日が無料でできます。

23日(月)は人気番組「水曜どうでしょう」のディレクター藤村忠寿・嬉野雅道Dのトークイベントを開催。トークイベントでは発売予定の水曜どうでしょう最新DVD「懐かしの西表島」を両ディレクターと一緒に鑑賞し制作秘話や水曜どうでしょう30周年に関わる話などを聞くことができます。広島ホームテレビの岡本愛衣アナウンサーを交えてのポッドキャスト『あいとまいの ねぇ、きいて？』の収録を予定しているほか、トークイベント後は書籍のサイン会もあります。トークイベントは事前申し込み制で、抽選申し込みは2月9日(月)から。詳しくは広島T-SITEの特設ページでご確認ください。

皆さまのご来場をお待ちしています。

onちゃん＆ぽるぽるパーク

【催事名】onちゃん＆ぽるぽるパーク

【会 期】2026年3月21日(土)、22日(日)

時間 両日 10：30～17：00

【会 場】広島T-SITE（LECT内）２F スクエアギャラリー

【料 金】入場無料

【内 容】縁日(射的、スマートボール各100円特製シールつき)、着ぐるみとのふれあい＆撮影会(無料)、缶バッジ製作体験(有料)、onちゃんプリント体験(有料)、水曜どうでしょうと広島県に関するミニ展示(無料)など

※混雑時入場を制限する場合があります

広島どうでしょう 藤村・嬉野Dトークイベント

【催事名】広島どうでしょう 藤村・嬉野Dトークイベント

HOMEポッドキャスト『あいとまいの ねぇ、きいて？』収録を含む

【日 時】2026年3月23日(月)

時間 17：00～19：00頃

【会 場】広島T-SITE（LECT内）２F スクエアギャラリー

【出 演】HTB藤村忠寿D、嬉野雅道D、岡本愛衣（広島ホームテレビアナウンサー）ほか

【料 金】事前申込 抽選で70名様を無料招待

【申 込】募集期間 2月9日(月)～23日(月・祝)

受付専用ページは2月9日(月)から広島T-SITEホームページ内でご案内

当選番号発表 2月28日(土) T-SITEホームページ内にて公開

広島T-SITE https://store.tsite.jp/hiroshima/

HTBグッズショップ詳細

【催事名】HTBグッズショップ 期間限定出店

【会 期】2026年3月19日(木)～30日(月) 営業日数12日間

営業時間 10：00～20：00 ※最終日30日は18：00まで

【会 場】広島T-SITE（LECT内）1号館１F POP-UPスペース・ギャラリー

広島県広島市西区扇2丁目1-45

【ＷＥＢ】HTB北海道テレビ https://www.htb.co.jp/goods/hiroshima/

広島T-SITE https://store.tsite.jp/hiroshima/