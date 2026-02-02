「金の箔押しが映える、月替わりの限定ご朱印」 2月限定「箔押しご朱印」を頒布開始【一畑山薬師寺】

薬師寺

一畑山薬師寺は、2026年2月1日より、2月限定「箔押しご朱印」の頒布を開始いたします。本ご朱印は、月替わりでお分けしている限定ご朱印です。中央に金の箔押しを施した立体的で華やかな意匠となっております。

一畑山薬師寺で行われる季節ごとのお祭りをイメージした大祭のご朱印、そして薬師如来様をお参りする方々のご守護をされる十二神将様のご朱印です。

大祭ご朱印１.「不動明王」様

ご参詣いただいた方皆様が豆まきにご参加いただける“節分豆まき祭”。激しい憤怒の相で迷いや煩悩を取り除き、厄除け・交通安全のご利益がいただける不動明王様です。

大祭ご朱印２.「七福神」様

さらに“節分豆まき祭”からは、恵比寿、大黒天、毘沙門天、弁財天、布袋、福禄寿、寿老人の7つの福神の総称である七福神様も登場。「七難即滅、七福即生」の功徳があるとされています。

十二神将ご朱印「摩虎羅大将」様

薬師如来様を本地仏とし、現世安穏利益（この世の様々な願い）のご利益がいただけます。魔に対し宝剣を今まさに振り下ろそうとされている姿が描かれています。2月を守る摩虎羅大将の干支であるうさぎがあしらわれています。

頒布場所

岡崎本堂、名古屋別院はもちろん、2026年より足の悪い方や遠方の方でもお集めいただけるよう、ネット別院でも限定ご朱印をお求めいただけます。

詳細情報

一畑山薬師寺について

一畑山薬師寺（所在地：愛知県岡崎市藤川町）は、臨済宗妙心寺派に属する寺院で、厄除け・車のお祓い・病気平癒などのご祈祷で広く知られています。御本尊には「一畑薬師瑠璃光如来」をお祀りし、古くから地域の人々に親しまれてきました。また、発祥の地として名古屋市千種区春岡には「名古屋別院」を構えています。

お薬師様の御教えを実践する寺として、被災地支援や地域支援の特産品配布などの社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。これからも「千年先も、皆様が安心して幸せに過ごせる」ように願い、信仰と地域への貢献に努めてまいります。

【岡崎本堂】

住所：愛知県岡崎市藤川町王子ヶ入12-44

電話番号：0564-48-7111

【名古屋別院】

住所：愛知県名古屋市千種区春岡1-30-9

電話番号：052-761-2105

