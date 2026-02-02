折兼グループ参画に関するお知らせ

株式会社エス・ピーパック

株式会社エス・ピーパック（東京都千代田区：代表取締役CEO 福田隆憲、以下「当社」）は、このたび新生事業承継株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：塚越 公志、以下「新生事業承継」）が保有する当社株式が、株式会社折兼（本社：名古屋市西区、代表取締役：伊藤 崇雄、以下「折兼」）に譲渡されたことに伴い、折兼グループの一員として新たなスタートを切ることになったことをお知らせします。

当社商品イメージ（ショッパー：自社Instagram：yocosh_package_laboより）

当社は、ショッピングバッグ等を中心に小売店舗向けの各種資材や販促商品の企画・制作・販売を行う会社として1995年に創業、3000社を超える顧客基盤を持っています。事業承継課題の解決に向け、2023年1月に新生事業承継が当社の全株式を取得、事業の成長と承継に向けた支援を受けてまいりましたが、このたび、折兼グループに参画することとなりました。



折兼は創業からまもなく140年となる歴史ある食品包装資材の専門商社で、フードビジネスのインフラをワンストップで提供できる強みを持っています。当社はこれまで培ってきたアパレル業界を中心とする小売企業向けのサービスやサステナビリティに関する提案力に、折兼グループの強みを掛け合わせ、事業基盤の強化と持続的な成長を目指します。



【株式会社エス・ピーパックの概要】

名 称 ： 株式会社エス・ピーパック

所在地 ： 東京都千代田区神田駿河台4丁目2番5号トライエッジ御茶ノ水5階

代表者 ： 代表取締役 伊藤 崇雄

代表取締役 CEO 福田 隆憲

事業内容 ：各種ショッピングバック等の企画・制作・販売

設立日 ： 1995年11月

資本金 ： 4,000万円



【株式会社折兼の概要】

名 称 ： 株式会社折兼

所在地 ：愛知県名古屋市西区菊井二丁目６番１６号

代表者 ：代表取締役会長 伊藤 進康

代表取締役社長 伊藤 崇雄

事業内容 ：食品包装容器、資材、衛生関連商品、環境対応品、厨房用品及び包装機械等

のトータル販売

設立日 ： 1952年7月（創業1887年）

資本金 ： 9,600万円