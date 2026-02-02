熊本県産の不知火を使ったペーストの爽やかな香り×香ばしいアーモンド×ベルギー産チョコレートのコクが織りなす深みのある味わい！ゴディバ「ショコラふろらんたん」発売

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、「ショコラふろらんたん」を、2026年2月6日（金）より、鶴屋百貨店にて数量限定で先行販売します。また、3月中旬より全国の一部ゴディバショップ、GODIVA cafeにて販売します。

熊本市に本店を構える1965年創業の和洋菓子店「アントルメ菓樹」とのコラボレーションから誕生した、「ショコラふろらんたん」を発売します。





「ショコラふろらんたん」香ばしいアーモンドの香りが引き立つ、スティックタイプのフロランタンです。ベルギー産チョコレートを練り込んだ生地には、熊本県産の柑橘「不知火」を使ったペーストを合わせました。チョコレートの甘さの中に爽やかな柑橘の香りがふわりと広がります。※熊本県産不知火を0.94％使用（製品中）

▼本商品のサイトリンクはこちら

https://www.godiva.co.jp/marche/chocolat_florentine.html



メッセージ

当店の看板商品である「ふろらんたん」と、ゴディバのコラボレーションにより、「熊本の豊かな実り」と「ショコラの感動」を融合させるという夢のような挑戦を実現しました。

最も苦労したのは、熊本県産の不知火（しらぬい）の持つ弾けるような瑞々しい酸味・芳醇な甘みと、ショコラの風味を結びつけることです。何度も試作を重ね、たどり着いたのがこの「ショコラふろらんたん」です。一口頬張れば、不知火の柑橘の香りが広がり、すぐにショコラの余韻が追いかけてきます。

大切な人への贈り物に、また、ご自身への特別なご褒美として、この感動的な味わいをぜひお楽しみください。

熊本県 株式会社アントルメ菓樹 シェフパティシエ 新居隆嗣さん





「ショコラふろらんたん」

「ショコラふろらんたん 5本入」

■商品概要

商品名：

「ショコラふろらんたん」



販売期間および取扱店：

2026年2月6日（金）～

鶴屋百貨店 東館7階 鶴屋ホール 2026 バレンタインスクエア および 鶴屋オンラインストア

2026年3月中旬～

全国の一部ゴディバショップ（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aCLF/）

GODIVA cafe（https://www.godiva.co.jp/cafe/）

※無くなり次第終了 ※一部お取扱いの無い店舗がございます

価格（税込）：

「ショコラふろらんたん」／448円

「ショコラふろらんたん 5本入」／2,160円