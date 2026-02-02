【北海道白糠町】全国初の7年連続受賞！楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025「ふるさと納税賞」を受賞

北海道白糠町

笑顔かがやく太陽のまち・北海道白糠町（しらぬかちょう）は、楽天グループ株式会社が主催する「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」において、2019年以来、7年連続となる受賞を果たしました。これは全ての自治体で初となる快挙となります。

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」は、「楽天市場」に出店する5万店以上の店舗から、ユーザーによる人気投票や売り上げなどを総合的に評価し、その年のベストショップを選出するイベントです。

2016年から「ふるさと納税賞」が設立され、楽天ふるさと納税に参加している自治体の中から毎年3自治体が選出されています。

白糠町は「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」において全国の自治体で初となる7年連続入賞という快挙を達成しました。

ふるさと納税を通して白糠町をご支援くださった皆さまには、心より感謝申し上げます。

白糠町は、雄大な自然が育む資源を活かした農業・漁業・林産業を基幹産業とする、人口7,000人ほどの小さなまちです。お礼の品を伴うふるさと納税の取組みを始めて10年が経ちました。

前浜で獲れる鮭やいくら、毛ガニ、極寒ぶりなどといった海産物、全国の料理人から引き合いが絶えない羊肉やえぞ鹿肉、チーズなど、クオリティの高い特産品を、たくさんの方に知っていただけたことを大変ありがたく思っています。

ふるさと納税を通じ、全国の寄付者の皆さまから寄せられる「美味しかった」といった声は、生産者や事業者にとって大きな励みとなり、日々のものづくりへの意欲につながっています。

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー7年連続受賞 白糠町ふるさと納税特設サイト

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f016683-shiranuka/eventpage/award/second-half.html

■受賞コメント

このような栄えある賞を7年連続で受賞できたことは大変光栄であり、ご支援頂いた全国のご寄付者様に心より感謝申し上げます。

ふるさと納税を通じたご寄付者様とのご縁は計り知れないもので、常に1対1の対応を心掛け、繋がりを大切にしてきた結果、本受賞が叶ったものと受け止めております。

また、一緒に取り組んでいただいている生産者・事業者の皆様にとっても、この受賞は大きな喜びであり、更なるモチベーションになることと思います。当町のお礼の品が普遍的なご評価を頂けるよう、産品の魅力、生産者の拘りや思いを今後も丁寧に伝えて参りますとともに、先人から受け継いだこのまちを子や孫へしっかりと贈ることができるよう、頂いたご寄付は子育て・教育・産業振興など、将来を見据えたまちづくりに活かして参ります。

今後におきましても、お礼の品を手にすることで当町をより身近に感じて頂き、「まちづくりの縄跳び」にご参画頂けますと幸いです。

白糠町長 棚野孝夫

白糠町ふるさと納税担当一同

■北海道白糠町のご紹介

白糠町は北海道の東部に位置する人口約7,000人のまちです。アイヌの言葉で「荒磯のほとり＝シラリカ」が町名の由来です。豊かな自然に恵まれ漁業、林業、酪農などが盛んです。太平洋沖の暖流と寒流が交わる絶好の漁場にあり、1年を通じて様々な海産物が獲れます。茶路川、庶路川、音別川と鮭が産卵に帰ってくる川が3本もある恵まれた立地から「秋鮭」が獲れ、ふるさと納税の返礼品としても高い人気

を誇っています。近年は「ブリ」の漁獲量が増え、「極寒ぶり(R)」として新たな名産品の一つになっています。

白糠町ホームページ：https://www.town.shiranuka.lg.jp/

白糠町公式note：https://note.com/_shiranukacho/

Instagram：https://www.instagram.com/shiranukacho_hokkaido/