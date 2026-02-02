当社グループ会社「IKOMA FC 奈良」に加入した都倉 賢選手ら21名の選手が活動を開始

株式会社SCOグループ

株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 玉井雄介、以下「SCOグループ」）のグループ会社である関西サッカーリーグ1部所属「IKOMA FC 奈良」が活動を開始したことをお知らせいたします。

※バジル選手は母国に一時帰国中のため欠席



クラブには新たに都倉賢選手をはじめ、全国から21名の選手が加入。

1月26日には一堂に会して当社の会長であり、クラブのオーナーである玉井雄介が現地で選手たちにエールを送りました。

1月22日に加入を発表した都倉選手は、IKOMA FC 奈良が掲げる「この生駒を熱狂させられるクラブにする」という想いや、地域密着型クラブとして地域住民の方々と一丸になってクラブを創り上げていくという姿勢に共感されたとのこと。

他の選手も、

「大きな覚悟を持って、このチームへの加入を決断」（田中陸選手）

「このチームの一員になれたことを誇りに思います。 感謝の気持ちを忘れずに、全力でサッカーを楽しみながら、チームの目標達成に貢献できるよう日々努力していきます」（犬飼叶都選手）

「新しくスタートするIKOMA FC 奈良の一員として、このクラブを支えてくださる皆さんが目指すものや想いを、ピッチの上でしっかりと体現していきたいと考えています」（丸山聡太郎選手）

と強い意欲を見せていました。

当社は今後も、IKOMA FC 奈良を通じて、当社が有する医療・ヘルスケア領域の知見やテクノロジーを活用し、ケガの予防やコンディショニング、健康意識の向上など、スポーツを起点とした包括的なサポートを行ってまいります。



◼︎SCOグループについて

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の未来を支える次世代の運用オペレーションシステムの開発・提供を行っています。全国の歯科医院に対して、キャッシュレスの導入支援、業務効率化、医療機器の調達支援など、多角的かつ実践的なソリューションを展開することで、歯科医師や歯科衛生士、スタッフが患者さまのためにその専門性を最大限に発揮できる環境づくりを支援しています。さらに、スポーツへの参画や支援活動にも積極的に取り組み、人々に“いきがい”や前向きな生き方を届けることで、心と身体の両面から健康を支える持続可能な社会の実現を目指しています。

■会社概要

社名： 株式会社SCOグループ

ビジョン：テクノロジーで「105年活きる」を創造する。

本社所在地： 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F

設立： 2013年3月22日

代表： 代表取締役会長 玉井 雄介

事業内容： 医療テクノロジー事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

HP： https://www.scogr.co.jp/

公式X：https://twitter.com/sco_official_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/

Oral Life Project：https://oral-life.jp/project/



■IKOMA FC 奈良

WEBサイト：https://ikomafc.co.jp/

公式X：https://x.com/ikoma_fc_nara

公式Instagram：https://www.instagram.com/ikoma_fc_nara/