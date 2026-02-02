岡山県井原市が住民向けLINE公式アカウントをリニューアル！プレイネクストラボ株式会社がシステム提供と構築を支援

プレイネクストラボ株式会社

プレイネクストラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：柏 匠、以下 「プレイネクストラボ」）は、岡山県井原市（以下「井原市」）のLINE公式アカウントを「スマート公共ラボ for GovTechプログラム」を活用してリニューアルし、2026年2月2日（月）より運用を開始したことをお知らせします。

LINE公式アカウントのリニューアル

井原市LINE公式アカウントのリニューアルにあたり、プレイネクストラボが提供する「スマート公共ラボ for GovTechプログラム」が採用されました。今回のリニューアルでは「くらし」「申請・手続き」「観光・移住」などの情報カテゴリーについてもチャットボット機能を実装しました。

3つの充実した「リッチメニュー」

画面下部に固定されている「くらし」「申請・手続き」「観光・移住」の3つのリッチメニューからチャットボットを起動させ、各種情報が掲載されているWebサイトに遷移することができます。従来はホームページを検索し、該当ページにアクセスすることで得ることができた情報ですが、今後はLINEのトーク画面から手軽に情報源にたどり着くことができます。

欲しい配信カテゴリーをカスタマイズできる「セグメント配信機能」

住民の希望に応じた配信だけを届ける「セグメント配信」機能を導入。欲しい配信カテゴリーを「受信設定」に回答することでカスタマイズすることができます。住民がほしい情報に絞って配信ができるため、市からの情報発信がこれまで以上に効果的になることが期待されます。

情報カテゴリー一覧（2026年2月2日時点）

・市からのお知らせ

・イベント情報

・子育て

・健康・医療

・防災・気象情報

・防犯

・火災

・その他の緊急情報

・移住・定住

・ふるさと納税

ごみの分別方法が分かる「ごみの一問一答機能」

「分別方法を知りたいごみの名前」を送信すると、分別方法が自動返答されます。ごみの分別方法に困った際にも、LINE公式アカウントのチャットボット機能を活用できます。

■井原市のLINE公式アカウント 友だち追加はこちらから

https://lin.ee/R6JGUdMr

プレイネクストラボでは今後も同プログラムの導入支援を積極的に行うことを通じて、全国の自治体や公共機関のデジタル化・DX推進に貢献してまいります。

参考：スマート公共ラボ導入先一覧(https://www.playnext-lab.co.jp/service-information/govtech-news/govtech-clients/)

＜プレイネクストラボ株式会社について＞

会社名：プレイネクストラボ株式会社

設立：2016年1月

本社：〒141-0021

東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前 9階

2016年創業。”技術と多様性で未来をつくる”をビジョンとし、スマホゲーム・HR TECHサービス・チャットボットシステム開発などの多彩なサービスを手がけてきた他、近年では行政と市民を繋ぐGovTech（ガブテック）のサービス提供にも注力しています。

17カ国からメンバーが集まるグローバルなエンジニアチームの開発力を武器に、自社サービスの成長を追求し、社会とクライアントを最新技術で支える「デジタルトランスフォーメーション創出カンパニー」を目指します。

＜問い合わせ先＞

本リリースに関するお問い合わせはこちら(https://www.playnext-lab.co.jp/#contact)

プレイネクストラボ株式会社/問い合わせ窓口

E-mail: info@playnext-lab.co.jp