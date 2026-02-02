「宮崎だいすきポケモン」ナッシーが2月7日(土)・8日(日) 「新宿みやざき館KONNE」に登場！完熟きんかんたまたまナッシーVer.をはじめ、ナッシーコラボ商品を販売します！
2026年2月7日(土)・8日(日)の2日間、宮崎県のアンテナショップ「新宿みやざき館KONNE」にて、「宮崎だいすきポケモン」ナッシーとのコラボイベント『ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE』を開催します。
本イベントは、宮崎県内で実施している「ナッシーリゾート in 宮崎」の取り組みの一環として2023年からスタート。過去3回の開催では多くのポケモンファン・宮崎県ファンの方々にお越しいただき大盛況となりました。
今回も「宮崎だいすきポケモン」ナッシーが「新宿みやざき館KONNE」に登場し、お客様と一緒に記念撮影ができるグリーティングを行います！
そのほか宮崎県各地の特産品とナッシーがコラボしたオリジナル商品の販売、宮崎県名産の完熟きんかん「たまたま」がナッシーの進化前の姿であるたまごポケモン「タマタマ」のオリジナルデザインのスタンドパックで並ぶなど、《宮崎県×ナッシー》全開で皆様のご来店をお待ちしております。
ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/208_1_e9dc7e2114e8b3a20f8501c6635efa54.jpg?v=202602021251 ]
イベント内容
ナッシーグリーティング（「宮崎だいすきポケモン」ナッシーとの撮影会）
今年は2匹で遊びにきます！
2月7日(土)・8日(日)各日3回実施予定
・（第１部）11:00～11:30
・（第２部）12:30～13:00
・（第３部）15:30～16:00
※当日「新宿みやざき館KONNE」店頭にて各回の整理券を先着順に配布いたします。
・第1部・第2部 10:30～予定
・第3部 15:00～予定
※予告なく実施内容が変更・中止となる場合がございます。
※雨天時は中止する場合がございます。
宮崎だいすきクイズ大会[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/208_2_ea7b4f45236568a53b24e64559ebaf08.jpg?v=202602021251 ]
完熟きんかんたまたまナッシーVer.の販売
宮崎県名産の完熟きんかん「たまたま」が、「ナッシー」の進化前の姿であるたまごポケモン「タマタマ」の包装デザインで登場。完熟きんかん「たまたま」は、糖度16度以上、直径2.8cm以上の甘くて大きなきんかんで皮ごと食べられることが特徴です。
宮崎ガチャ
「新宿みやざき館KONNE」前の特設屋外テントにて、宮崎県産品やナッシーコラボ商品等が必ず当たる、“ハズレなし”の宮崎ガチャを実施いたします。1回500円（各日450回限定）
＜賞品一覧＞
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/208_3_95b37d5fa8dd73324ebe15b3b8e07821.jpg?v=202602021251 ]
店舗内外展示等
「新宿みやざき館KONNE」店舗内外にて様々な装飾と展示を2日間実施し、「ナッシーリゾート in 宮崎」の取り組みをPRいたします。(※各画像はイメージとなります。)
- 店頭スペースでの「ナッシーバス」フォトスポット及び宮崎県内公共交通機関コラボ紹介
- ナッシーバルーン
- 宮崎県内の『ポケふた』及び宮崎県観光情報紹介コーナー
※宮崎観光ガイドマップ（ナッシー版）配布（無くなり次第終了）
- 税込1,500円以上お買い上げいただいた方に「ナッシーリゾート in 宮崎」ロゴステッカーをプレゼント（無くなり次第終了）
- 店内販売商品を1個以上お買い上げいただいた方に「ナッシー紙袋」をプレゼント（無くなり次第終了）
１
２
３
４・５
SNS「#ナッシーリゾート新宿」キャンペーン
1月26日(月)から2月8日(日)まで、「X『ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE』開催記念フォロー&リポストキャンペーン」を実施します。
★抽選で5名様に「ナッシーリゾート in 宮崎」オリジナル法被（はっぴ）をプレゼント！★
詳細は下記アカウントをご覧ください。
- （X）ナッシーリゾート in 宮崎 https://x.com/nassyresort
- 宮崎県東京事務所 SNSキャンペーンのお知らせ https://www.mtokyo.jp/2026/01/26/r7nassyrtcp-2/