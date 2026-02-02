東京都杉並区で病児保育予約サービス「あずかるこちゃん」が導入開始

株式会社グッドバトン

株式会社グッドバトン（東京都中央区、代表取締役：園田正樹）は、東京都杉並区から委託を受ける5施設すべての病児保育室で、2026年3月2日（月）利用分より病児保育予約サービス「あずかるこちゃん病児保育（以下、あずかるこちゃん）」を活用した予約受付を開始します。これによって、杉並区内の全5か所の病児保育室において、スマホから空き状況の確認と予約申込の受付が可能に。病児保育の利用ハードルが下がり、保護者にとっても、施設や自治体にとってもより使いやすくなります。

サービス導入の背景

これまで杉並区の病児保育室では、空き状況の確認や利用予約は電話で受け付けていましたが、朝の時間帯に予約が集中することから、保護者にとって電話がつながりにくい状況が生じていました。また、施設側においては、子どもの受け入れ業務と並行して電話予約に対応する必要があり、保護者・施設双方にとって負担となっていました。こうした課題を踏まえ、「保護者の利便性の向上と施設側の業務負担軽減を図る（杉並区）」ため、あずかるこちゃん導入にいたりました。

杉並区内の5施設、すべての病児保育室で利用可能に

病児保育とは、病気や病み上がりなどで登園・登校できない子どもを、保護者の代わりに専門スタッフが預かり、みてくれる素晴らしい事業です。一方で、手続きの複雑さから利用に至るまでのハードルが上がっている面も。このハードルを下げるべく、手続きをする保護者と保育を担う施設、さらに事業委託をしている自治体を適切にサポートするのがあずかるこちゃんです。

今回、杉並区はあずかるこちゃん導入により、区内5か所の病児保育室で空き状況がリアルタイムに見える化されます。保護者はLINEやウェブから病児保育室を検索、予約申込が可能。時間を気にせず、いつでもスマホから予約申込とキャンセルが行えます。

また、本取り組みと病児保育事業自体の周知強化を目的としたパンフレットやポスターを制作。あずかるこちゃん導入時の広報支援によって「使いづらさ」と「認知不足」2点の課題を解決。病児保育の利用、運営、啓発を促進します。

杉並区子ども家庭部保育課からのコメント

病児保育事業は、保護者の子育てと就労の両立を支援する重要な役割を担っています。病児保育室においては、保育士と看護師が連携し、子どもの体調に十分配慮した保育・看護を行うことで、子どもと保護者が安心して利用できる環境を提供しています。これまでは、電話で利用予約を受け付けていたため、利用予約のしづらさに課題がありましたが、今回のあずかるこちゃん導入により、リアルタイムでの空き状況の確認や利用予約がインターネットから行えるようになり、保護者の利便性向上が図られます。病児保育室が保護者にとってより身近で、利用しやすいサービスとなるように引き続き努めてまいります。

保護者と病児保育室をつなぐ、あずかるこちゃん病児保育

保護者はいつでも簡単にLINEやウェブから病児保育室を検索、予約申込が可能。アプリのようにダウンロードする必要はなく、ブラウザから利用できます。保護者にとって使いやすいだけでなく、施設のスタッフも煩雑な事務作業から解放され、保育に集中できるように。また、導入自治体は地域にある委託先の病児保育室の情報を一元管理できます。現在371施設、41自治体で導入、登録児童数は255,046人および累計予約数927,415件を突破しました。

https://azkl.jp/

※あずかるこちゃんは無料で利用できますが、病児保育は各自治体または病児保育室が定めた料金がかかります。

病児保育の現状

弊社が2018年に全国の子どもを持つ就労女性300人にアンケートを行ったところ、「病児保育の利用経験がない」と答えた方は88%にのぼりました。さらに病児保育を利用したことがない方に、病児保育について知っているか聞くと、75%が「知らない」もしくは「名前しか知らない」と回答。また、アンケート結果から、手続きの煩雑さが利用を遠ざけているということも分かりました。 あずかるこちゃんは、そんな病児保育利用のハードルを下げ、より使いやすくなるようサポートします。病児保育を必要とする保護者と空きがある病児保育室が、時間の縛りなくつながることが、病児保育事業をよりよくしていけると考えているからです。

会社概要

提供：ちぎら医院病児保育室ラビットルーム株式会社グッドバトン

産婦人科医の園田正樹により2017年設立。2020年に病児保育事業を保護者、施設、自治体の三方で支援するサービスとしてあずかるこちゃんをリリース。「それぞれの子育てを歓迎する社会へ。」をビジョンに掲げ、病児保育事業にとどまらず「産む」「育てる」そして「育つ」が関わる領域を包括的に支援することを目指しています。

代表取締役：園田正樹

所在地：東京都中央区築地6丁目7-11-901

設立年月日：2017年7月7日

事業内容：病児保育や産後ケアの検索・予約サービス、病児保育室の経営コンサルティング

https://goodbaton.jp