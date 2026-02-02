洗濯をもっとラクに、もっとスムーズに。使い勝手を考えて設計されたガス衣類乾燥機の置台「乾太くん専用キャビネット」が新登場！

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ハウステック（群馬県高崎市 代表取締役社長 新井仁）は、ガス衣類乾燥機の置台「乾太くん専用キャビネット」を新たにラインアップし、2026年3月2日に発売いたします。

「乾太くん」（※）とはリンナイ株式会社製の家庭用ガス衣類乾燥機のことで、1992年の発売から30年以上も人気のロングセラー商品です。近年は共働き世帯の増加や洗濯物の外干し離れなどによる需要の高まり、SNSでの口コミ効果を背景に、販売台数が飛躍的に増加しています。

「乾太くん専用キャビネット」は使い勝手を考慮して設計されており毎日の洗濯作業をサポートします。また堅牢なつくりで耐久試験をクリアしたリンナイ株式会社の推奨品です。

※「乾太くん」は東京ガス株式会社の登録商標です。

▲乾太くん専用キャビネット：使いやすさはもちろん、ハウステックの洗面化粧台とのコーディネートも楽しめるインテリア性の高さもポイント。扉カラー：ラスターグレージュ/取っ手：ライン取っ手

「乾太くん専用キャビネット」の特長

収納物を分けてしまえる３つの引き出し

▲引き出しが３つに分かれているのでタオルや洗剤、ストック品などをそれぞれ分けて収納できる。足元にはランドリーバスケットなどを置けるフリースペースも。

乾燥したタオル類をその場で畳んでしまえます。家族４人分を想定したタオル類（バスタオル８枚、フェイスタオル１２枚※）もラクラク収納できる大容量。

洗剤類の大型詰め替えパックや５個組のボックスティッシュなどのストック品の収納にもおすすめです。（収納高さの目安 30cm）

※ 収納量は目安です。タオルの種類により異なります。

▲５個組のボックスティッシュは立てたまま収納可能 ※ 標準的なボックスサイズ（幅24×奥行き11×高さ6cm）の場合

キャビネットの左サイドに上下段の引き出しを設けました。上段は使用頻度が高く日常的に使用する洗剤のボトル類を、下段は高さのある洗剤類の詰め替えパックのストックなどを収納するのに便利です。

（収納高さの目安 上段 30cm 下段 46cm）

使いやすい高さにも配慮

洗濯物の出し入れがしやすく、身体への負担が少ない高さに設計しました。

▲乾太くんに洗濯物を出し入れしやすい高さに設計。乾太くんの奥まで手が届いて中までしっかり見える高さで、洗濯物の取り忘れを防ぐ。▲洗濯カゴを置いても乾太くんの開閉に影響しない位置にスライドカウンターを配置。深くかがまず洗濯物を出し入れできて身体への負担を軽減。耐荷重は20kgで濡れた洗濯物が入った洗濯カゴを置いても安定して使える。

さまざまなインテリアに合わせやすい扉バリエーション

幅広いインテリアと調和しやすく、ハウステックの洗面化粧台とのコーディネートが楽しめる扉カラーをラインアップしました。取っ手はスライドカウンターのデザインとも相性が良い人気のライン取っ手です。

たとえばこんな間取りで使えます

▲独立した洗面室を設けて、広々とした脱衣室兼ランドリールームを設置した例。▲隣接した和室の押し入れ位置を見直し、１坪だった洗面室を1.5坪の洗面・ランドリールームにリフォームした例。

価格

標準仕様とミキリよけ仕様をご用意しました。いずれをお選びいただいても価格は変わりません。

間口 75cm

セット価格 （キャビネット＋カウンター）

118,800 円（税込）

【単品価格表】

※キャビネット型式の＊には扉記号が入ります。

※記載の価格は税込価格です。

※ 記載価格にはガス衣類乾燥機本体、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

WEBサイトURL

https://www.housetec.co.jp/products/sink-toilet/cabinet/

画像は全てイメージです。実物やサンプルでご確認ください。